十分之一高齡者有輕度以上咀嚼吞嚥障礙，日常生活如何進行口腔運動訓練？

國內研究發現，台灣約有12.8％的65歲以上長者，經過評估為咀嚼吞嚥異常；亦即每10位高齡者，就有1位有輕度以上咀嚼吞嚥障礙。這個數字，將會隨著台灣人口高齡化而越來越高，並且長者因咀嚼吞嚥困難所導致的「吸入性肺炎」，也成為威脅長者健康的原因之一，像李前總統就是吸入性肺炎引發後續的狀況而往生，因此不得不防。

部分吸入性肺炎，是因為口腔不清潔，或是咀嚼吞嚥肌群失能， 導致口腔內許多呼吸性細菌或病原體，隨著食物與嘔吐物吸入或嗆入肺部，進到肺部而發生吸入性肺炎。

正常吞嚥的五個時期

1. 預備期（Anticipatory Stage）：是進食的第一步驟，大腦會觀察食物的大小、硬度、氣味及溫度，來選擇進食之食物，並接續後面的吞嚥動作。一般大家說好的食物應當具備色香味俱全，就是在指這個階段。

2. 準備動作期（Oral Preparatory Stage）：大腦指揮口腔肌肉進行咀嚼，透過唇、舌、牙等將食物磨碎形成食團。

3. 口腔期（Oral Phase of the Swallow Stage）：食團形成後，就可以進行吞嚥動作。吞嚥時食物經唇、 舌、齒、頰、顎等部位的協調將食糰往後送到咽喉，並啟動吞嚥反射動作。

4. 咽部期（Pharyngeal Stage）：此時軟顎向後上抬、喉前庭關閉、聲門關閉、會厭軟骨閉合、喉部上提，食物藉由上述協調動作向下運送，將食物更往後推，最後咽部清空，食糰經由上述動作進入食道。

5. 食道期（Esophageal Stage）：食糰經由食道蠕動將食物送至胃中。

吞嚥障礙好發族群

腦功能損傷族群：腦中風患者、失智症患者、腦神經系統有障礙之患者

身心障礙者族群：智能障礙、唐氏症…等身心障礙患者

因疾病導致之吞嚥障礙族群：神經系統障礙患者、顳顎關節障礙、先天性口咽及舌頭部位構造異常者 : 如唇顎裂等、因手術、化療或放療等治療導致組織構造異常之患者

其他：營養不良者、口腔衛生不良，因缺牙而導致對咬牙不足者

吞嚥訓練第一步：選擇正確食材質地

一般民眾總認為把食物打碎、弄成泥狀就是好吞的食物。但是吞嚥的主要步驟是將食物變成食團，若是因過度處理食物，造成食團難以形成或是黏在舌頭上，反而會影響吞嚥。有些食物本身質地就偏軟的，像香蕉、南瓜、水蜜桃不需用調理機打碎，只需經過適當處理，沒有牙齒也能嚼食。

另外像馬鈴薯、酪梨等也都是富含營養，並且方便處理的軟食，而一般常見的豆花、廣東粥、義式蔬菜湯等，也都是外面小吃常見的餐點，非常方便取得，不需要太費力料理。

選擇正確的食物質地，不僅能解決患者因咀嚼吞嚥障礙而造成的進食問題外，也能避免患者在進食時造成誤嚥而導致吸入性肺炎的發生。此外，質地改善也能訓練患者由口進食，以漸進調整的方式慢慢地恢復患者的咀嚼吞嚥功能，提高患者在未來移除鼻胃管的機會。

日常口腔運動訓練：臉部、嘴部、舌部

A. 臉部運動

按摩臉(面頰、上額、下巴、鼻子）直到溫熱。可用一條熱毛巾或手。 將臉向前嘟起、再向外拉開笑，重覆做。用到最大的拉張幅度。 用手將雙頰向後拉，同時將嘴向前嘟。 用手將雙頰向前推，同時笑，抗衡相反方向的阻力。 將嘴閉起來，由一邊挪向另一邊，挪動下頷。 將雙頰向內吸，然後放鬆。 將雙頰鼓氣，持續5秒鐘，然後吐氣放出。 雙頰鼓氣，嘴巴閉合，將氣由一邊送到另一邊，不可將氣洩出。 將雙眼閉起來用力擠，然後睜大。 閉單眼，輪替。 擠鼻子，持續5秒。 如果臉有一邊受損，用手將正常強的一邊面頰向下拉，同時試著用力擠臉部肌肉。

B. 嘴部運動

將雙唇閉緊，互相壓緊。 將嘴張大，同時試著將嘴嘟成”O”狀，不可閉緊，停住、放鬆。 吹口哨。 用一根小吸管吹，然後吸回空氣。 重複地說”pa, pa, pa……”，快且清楚。 鈕扣運動─用3枚不同大小的鈕扣，每個鈕扣用線綁著，將最大的鈕扣，放在唇後牙前，輕輕的將綁在鈕扣上的線拉著，將嘴唇閉緊，以防鈕扣會自口中掉出。如此再試第2大的，再試最小的。

C. 舌部運動

用一塊潤濕的紗布，包裹住舌尖，然後小心溫和的向外拉。 將裹了紗布的舌頭，溫和的向左、右、上、下拉動。 嘴張開、將舌頭伸出，保持在中間，持續5秒。 將舌頭向嘴外伸，左右緩慢移動，慢慢加快速度，確定每次舌頭定碰到每一邊的嘴角。 將舌頭自口中伸出到外面、再拉回來。重覆做，維持快速度。 將嘴閉起來，舌頭在上唇裡面、上牙齦上左右來回移動，再換下唇。 將舌頭自口腔內向內頰向外頂，再換邊。 將舌頭向掃地一樣，自口腔內、碰到每顆牙齒，由一邊到另 一邊。 用舌頭黏嘴唇一整圈。再由反方向做。 張開嘴，伸出舌頭，碰上唇。

面對吞嚥的困難長輩，餵食時注意事項

餵食時，坐姿很重要，應採坐立90度頭部微傾向前的餵食姿勢。 選擇適合長輩的食物質地。 給予長輩充裕的時間及安靜環境，減少進食的環境刺激，讓他可以專心進食。 餵食的時候，要確定長輩已吞乾淨前一口後，再給下一口。 若病人有嗆咳情形，應立刻停止進餐。 餐後維持直立坐姿20-30分鐘，避免因打嗝而導致的嗆咳。 餐後應以棉棒清潔口腔，維持口腔健康，並確定無殘留食物在口中。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航