2022/01/12,
健康

十分之一高齡者有輕度以上咀嚼吞嚥障礙，日常生活如何進行口腔運動訓練？

十分之一高齡者有輕度以上咀嚼吞嚥障礙，日常生活如何進行口腔運動訓練？
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我們想讓你知道的是

一般民眾總認為把食物打碎、弄成泥狀就是好吞的食物。但是吞嚥的主要步驟是將食物變成食團，若是因過度處理食物，造成食團難以形成或是黏在舌頭上，反而會影響吞嚥。

國內研究發現，台灣約有12.8％的65歲以上長者，經過評估為咀嚼吞嚥異常；亦即每10位高齡者，就有1位有輕度以上咀嚼吞嚥障礙。這個數字，將會隨著台灣人口高齡化而越來越高，並且長者因咀嚼吞嚥困難所導致的「吸入性肺炎」，也成為威脅長者健康的原因之一，像李前總統就是吸入性肺炎引發後續的狀況而往生，因此不得不防。

部分吸入性肺炎，是因為口腔不清潔，或是咀嚼吞嚥肌群失能， 導致口腔內許多呼吸性細菌或病原體，隨著食物與嘔吐物吸入或嗆入肺部，進到肺部而發生吸入性肺炎。

正常吞嚥的五個時期

1. 預備期（Anticipatory Stage）：是進食的第一步驟，大腦會觀察食物的大小、硬度、氣味及溫度，來選擇進食之食物，並接續後面的吞嚥動作。一般大家說好的食物應當具備色香味俱全，就是在指這個階段。

2. 準備動作期（Oral Preparatory Stage）：大腦指揮口腔肌肉進行咀嚼，透過唇、舌、牙等將食物磨碎形成食團。

3. 口腔期（Oral Phase of the Swallow Stage）：食團形成後，就可以進行吞嚥動作。吞嚥時食物經唇、 舌、齒、頰、顎等部位的協調將食糰往後送到咽喉，並啟動吞嚥反射動作。

4. 咽部期（Pharyngeal Stage）：此時軟顎向後上抬、喉前庭關閉、聲門關閉、會厭軟骨閉合、喉部上提，食物藉由上述協調動作向下運送，將食物更往後推，最後咽部清空，食糰經由上述動作進入食道。

5. 食道期（Esophageal Stage）：食糰經由食道蠕動將食物送至胃中。

吞嚥障礙好發族群

  • 腦功能損傷族群：腦中風患者、失智症患者、腦神經系統有障礙之患者
  • 身心障礙者族群：智能障礙、唐氏症…等身心障礙患者
  • 因疾病導致之吞嚥障礙族群：神經系統障礙患者、顳顎關節障礙、先天性口咽及舌頭部位構造異常者 : 如唇顎裂等、因手術、化療或放療等治療導致組織構造異常之患者
  • 其他：營養不良者、口腔衛生不良，因缺牙而導致對咬牙不足者

吞嚥訓練第一步：選擇正確食材質地

一般民眾總認為把食物打碎、弄成泥狀就是好吞的食物。但是吞嚥的主要步驟是將食物變成食團，若是因過度處理食物，造成食團難以形成或是黏在舌頭上，反而會影響吞嚥。有些食物本身質地就偏軟的，像香蕉、南瓜、水蜜桃不需用調理機打碎，只需經過適當處理，沒有牙齒也能嚼食。

另外像馬鈴薯、酪梨等也都是富含營養，並且方便處理的軟食，而一般常見的豆花、廣東粥、義式蔬菜湯等，也都是外面小吃常見的餐點，非常方便取得，不需要太費力料理。

選擇正確的食物質地，不僅能解決患者因咀嚼吞嚥障礙而造成的進食問題外，也能避免患者在進食時造成誤嚥而導致吸入性肺炎的發生。此外，質地改善也能訓練患者由口進食，以漸進調整的方式慢慢地恢復患者的咀嚼吞嚥功能，提高患者在未來移除鼻胃管的機會。

日常口腔運動訓練：臉部、嘴部、舌部

A. 臉部運動

  1. 按摩臉(面頰、上額、下巴、鼻子）直到溫熱。可用一條熱毛巾或手。
  2. 將臉向前嘟起、再向外拉開笑，重覆做。用到最大的拉張幅度。
  3. 用手將雙頰向後拉，同時將嘴向前嘟。
  4. 用手將雙頰向前推，同時笑，抗衡相反方向的阻力。
  5. 將嘴閉起來，由一邊挪向另一邊，挪動下頷。
  6. 將雙頰向內吸，然後放鬆。
  7. 將雙頰鼓氣，持續5秒鐘，然後吐氣放出。
  8. 雙頰鼓氣，嘴巴閉合，將氣由一邊送到另一邊，不可將氣洩出。
  9. 將雙眼閉起來用力擠，然後睜大。
  10. 閉單眼，輪替。
  11. 擠鼻子，持續5秒。
  12. 如果臉有一邊受損，用手將正常強的一邊面頰向下拉，同時試著用力擠臉部肌肉。

B. 嘴部運動

  1. 將雙唇閉緊，互相壓緊。
  2. 將嘴張大，同時試著將嘴嘟成”O”狀，不可閉緊，停住、放鬆。
  3. 吹口哨。
  4. 用一根小吸管吹，然後吸回空氣。
  5. 重複地說”pa, pa, pa……”，快且清楚。
  6. 鈕扣運動─用3枚不同大小的鈕扣，每個鈕扣用線綁著，將最大的鈕扣，放在唇後牙前，輕輕的將綁在鈕扣上的線拉著，將嘴唇閉緊，以防鈕扣會自口中掉出。如此再試第2大的，再試最小的。

C. 舌部運動

  1. 用一塊潤濕的紗布，包裹住舌尖，然後小心溫和的向外拉。
  2. 將裹了紗布的舌頭，溫和的向左、右、上、下拉動。
  3. 嘴張開、將舌頭伸出，保持在中間，持續5秒。
  4. 將舌頭向嘴外伸，左右緩慢移動，慢慢加快速度，確定每次舌頭定碰到每一邊的嘴角。
  5. 將舌頭自口中伸出到外面、再拉回來。重覆做，維持快速度。
  6. 將嘴閉起來，舌頭在上唇裡面、上牙齦上左右來回移動，再換下唇。
  7. 將舌頭自口腔內向內頰向外頂，再換邊。
  8. 將舌頭向掃地一樣，自口腔內、碰到每顆牙齒，由一邊到另 一邊。
  9. 用舌頭黏嘴唇一整圈。再由反方向做。
  10. 張開嘴，伸出舌頭，碰上唇。

面對吞嚥的困難長輩，餵食時注意事項

  1. 餵食時，坐姿很重要，應採坐立90度頭部微傾向前的餵食姿勢。
  2. 選擇適合長輩的食物質地。
  3. 給予長輩充裕的時間及安靜環境，減少進食的環境刺激，讓他可以專心進食。
  4. 餵食的時候，要確定長輩已吞乾淨前一口後，再給下一口。
  5. 若病人有嗆咳情形，應立刻停止進餐。
  6. 餐後維持直立坐姿20-30分鐘，避免因打嗝而導致的嗆咳。
  7. 餐後應以棉棒清潔口腔，維持口腔健康，並確定無殘留食物在口中。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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