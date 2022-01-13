專訪馬來西亞導演池家慶：因為對父親的思念，而誕生了《嗨！神獸》

《嗨！神獸》是池家慶的首部獨立執導的劇情長片，從2020年在金馬影展首映，再到今年2月1日即將在台灣院線上映，已相隔兩年的時間，人在馬來西亞的池家慶告訴《關鍵評論網》，他很高興這部終於有機會將和大家見面了。

斥資8000萬台幣重金打造的《嗨！神獸》，在2020年獲得了金馬獎最佳視覺效果獎的提名，原定在2021年4月上映，但隨著本土疫情爆發，上映計畫也被迫挪後至今年，而擔任男主角的小演員白潤音也不斷長大，拍片時只有8歲，如今也即將上國中。

這部電影的主演包括楊采妮、白潤音、呂雪鳳和李李仁，除了導演池家慶來自馬來西亞，其中一位編劇梁秀紅也是馬來西亞人，其執導的短片《盲口》曾獲第54屆金馬獎最佳劇情短片的提名。

《嗨！神獸》故事背景設定在宜蘭的一個漁村，劇情是以會吃掉噩夢的神獸「食夢貘」傳說為靈感，由李李仁飾演的漁夫爸爸告訴兒子阿吉（白潤音飾），傳說中的神獸會在夜裡出現，把大家的惡夢都吃掉，讓阿吉對神獸的存在深信不疑，然而有天父親出海捕魚後沒了消息。由於神獸的故事是阿吉與父親重要的牽絆，於是他決定和朋友們一起進入森林找尋神獸。

父親的離世催生《嗨！神獸》

在台灣有好幾位發展有成的馬來西亞導演，如蔡明亮、何蔚庭、廖克發，而池家慶的背景與台灣無關，是純正的馬來西亞「國產」導演，不過他弟妹和台灣倒是有些關係，數年前弟弟池家瑋、妹妹池雪麗都在台灣創業，開設馬來西亞餐廳「池先生Kopitiam」和「吧生仔碌碌」。

提到馬來西亞的美食，也許多人會想到肉骨茶，而肉骨茶的發源地巴生（Klang），就是池家慶的家鄉，這裡跟《嗨！神獸》的場景一樣，都有靠海的漁村，而池家慶一家從小就是在漁村長大的。

1983年出生的池家慶，由於高中時期是唸理科，原本母親希望她唸工程系，不過他還是選擇了在馬來西亞的多媒體大學學習動畫與電影，才接觸了馬來西亞的影視圈。大學畢業後，池家慶在電視台當剪接師，在業界打滾數年後，2010年擔任馬來西亞首部中文賀歲電影《大日子》的剪輯師。

2011年，池家慶開始執導電影，如這一年拍攝了電視電影《媒人幫》，而這部賀歲電影中有兩位馬來西亞演員是台灣觀眾較熟悉的，那就是楊雁雁和謝佳見。 2015年，池家慶與陳炳豐共同編導馬來西亞首部實境電影《懼場》，也同樣有楊雁雁的演出。

同樣在2015年，池家慶的父親過世了。當時池家慶父親染上的是東南亞常見的登革熱，沒想到的是，父親染病三天就走了。

池家慶記得，正當他忙著處理父親後事的時候，有個8歲的表弟眼看大家在哭，也跟著一起哭，只是這位也抱著父親棺木的表弟並不明白，為何曾相當疼愛他的姨丈會在裡面叫不醒。

池家慶還記得父親過世百日後，表弟問他：「姨丈是不是不會再回來了？」 這讓他意識到，表弟會這麼問，是因為他真不明白死亡是什麼，也許真的是過了一段時間沒見到姨丈才會這麼問。

「所以人不在了，真的就不會再回來了，留下的只有過去美好的回憶」池家慶說，而表弟的天真與疑惑，啟發了《嗨！神獸》的劇本創作。池家慶表示，這部電影要說的，就是留下來的孩子，如何以父親留下來的神獸故事來療愈自己，進而探討大人和小孩如何處理與理解死亡這件事。

對漁村長大的池家慶來說，電影中的漁民因海難回不了家的事情，都是他從小聽到的故事。池家慶表示，遇到這些事情的漁民家庭會很辛苦，因為會不知怎麼面對離開的人，要當他們不在了，還是其實在某處活著？罹難者家庭的生活就會面對兩難的。池家慶提到，他之所以找雪鳳姐飾演李李仁的母親，是因為許多漁村的女性是很強悍的，因為要照顧整個家庭，而雪鳳姐相當適合這角色。

Photo Credit: 中央社 右起導演池家慶（右起）與演員楊采妮、童星白潤音的合影。（MM2滿滿額娛樂提供）

台灣風景啟發改劇本

池家慶是在2016年開始寫《嗨！神獸》的劇本，在寫劇本的三、四年裡，每當遇到瓶頸，他就會開車回去海邊的老家兩三天，畢竟一開始寫劇本時，以為會在馬來西亞拍。

後來，池家慶在寫劇本期間來台環島旅行，喜歡到海邊走走的池家慶也踏訪了台灣的漁村。經與當地村長、裡長聊天後才發現，原來在馬來西亞漁村遇到的事情台灣也會有，也會有漁民家庭成員因出海而不再回來。

這場台灣之旅，也成了池家慶日後修改劇本場景的契機，尤其他喜歡宜蘭漁村那依海背山的獨特風景。後來池家慶參加香港電影節、北京合一影業辦的早鳥新導演計劃，MM2電影公司注意到他的劇本，便決定投資他的電影，MM2也認同池家慶的建議，把劇情背景改到台灣。

2018年，《嗨！神獸》正式開拍，此前找演員、處理CG動畫特效就用了兩年，其中CG是池家慶相當重視的一環。池家慶之所以堅持先處理CG，是為了說服投資者他們也能拍出這真人動畫特效電影，畢竟大家還是會懷疑，新導演真的有必要用CG嗎？

池家慶確實也擔心沒錢做出來，但他在試過沒有CG的版本後，也說服不了自己，因為呈現的神獸一定要給觀眾覺得很真實的。 「因為我也不能敷衍他們，老闆也要去找投資者，因為你是新導演，我怎麼知道你能做得到？」池家慶說。

在團隊們的努力下，做了個10秒鐘的CG給演員們、投資者們看，也成功說服了大家，「神獸」馬來貘才得以慢慢從2D到3D。池家慶表示，當金馬影展的人看了他的片後，說想要在金馬影展做世界首映時，當下看到這訊息的他淚流不止，除了感動，還有更多的是情緒上的宣洩，因為團隊的努力終於被看見。