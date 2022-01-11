印尼國營電力公司獲穩定煤炭供應，將逐步恢復出口至亞洲各國

（中央社）印尼自元旦起暫時禁止煤炭出口，日本、韓國、菲律賓近期陸續呼籲印尼解禁。印尼官員昨天指出，國家電力公司已經獲得足夠的煤炭供應，自12日起將逐步恢復出口。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）昨天與貿易部、國營的國家電力公司（PLN）等單位開會。新聞稿指出，國家電力公司已經取得可使用至月底的煤炭，14艘已裝載煤炭且經查核確認的貨輪可立即出口。

盧胡特指出，自12日起將逐步鬆綁，恢復煤炭的出口。

印尼規定煤炭業者每年25%的產量須以每噸不高於70美元（約新台幣1938元）賣給國家電力公司，以維持煤炭的安全供應量。許多業者未滿足這項「國內市場義務」，國家電力公司回報供應短缺的問題，政府因而宣布1月禁止煤炭出口。

東南亞新聞網BenarNews報導，印尼煤炭業者協會（APBI）先前指出，依據「國內市場義務」，業者將煤炭賣給國家電力公司的價格低於全球市場價格，這項政策對業者不公，希望政府調整這項政策，以鼓勵業者遵守。

印尼煤炭業者協會指出，印尼這項限制煤炭出口的禁令推高全球煤炭價格，將導致印尼業者這個月損失高達30億美元（約新台幣830億元）的收益。印尼能源部則說，先前的供應短缺若未解決，有20座發電廠、逾千萬的用戶會受到影響。

印尼約75%的煤炭產量用於出口，主要供應中國、印度、日本和韓國等國家。日本、韓國、菲律賓近期都陸續呼籲印尼盡快解禁。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2019年8月31日，煤炭駁船在印尼東加里曼丹省三馬林達的Mahakam河上排隊等候拖運。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範