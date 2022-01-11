F-16V失事墜海：飛行員墜機前長按無線電麥克風「不尋常」，總統指示全力搜救

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），今（11）日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，根據長機回報，目擊當時這架F-16V飛行姿態呈現大角度狀態下墜。空軍已成立應變中心，展開搜救行動，總統蔡英文也指示全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。

空軍今日下午召開記者會說明事件經過。空軍司令部由督察長柳惠千少將說明，今日下午2時54分， 2架單座F-16V（Block 20）自嘉義基地起飛至水溪靶場執行對地炸射課目，其中2號機（機號6650）在執行大角度科目時墜海，靶場管制官於下午3時24分通報，於水溪靶場西面北方100公尺墜海。

柳惠千證實，飛機上人員資料姓名是陳奕上尉，空軍官校106年班，飛行總時間是321.5小時，F16是60.5小時，資格還是僚機，其體檢、航空生理、求生訓練均合格。目前居住在南投縣，有一位交往許久固定女友。

初步調查，今日天氣狀況能見度情況好，幾乎沒有什麼雲霧，可以目測海面和天空，是符合飛行的天氣標準。柳惠千說明，戰機執行飛行科目時天氣不錯，靶場飛行官都有看到飛機，能見度不錯，但在執行大角度對地炸射科目時，出現墜海的狀況，沒有看到人員跳傘，但不排除任何可能，「有一線希望都會進行搜救」。

柳惠千表示，過程飛行員沒有做任何無線電的呼叫，可能是飛行員持續按下mic的情況下，無線電在同一波道就無法聽到，這也可能是無法收到訊息的原因。柳惠千說，這是不正常的狀況，但與飛機失事是否有關連，還需要進一步釐清。

失事的6650戰機，飛機出廠87年7月4日，機身總時間3415.5小時，去（110）年12月28日剛進行檢整，狀況良好，飛行至今沒有重大故障。媒體報導，此戰機曾在去年9月23日因主起落架意外收起，造成飛機輕損，是否導致此次失事原因？為此柳惠千表示，當時是因人為疏失，修復之後沒有任何問題，當初也是對飛機的外型造成輕損，對飛機的主結構起降落沒有損傷。但空軍司令部已下令，全部暫停F-16型機部隊「天安一號」戰演訓任務。

Photo Credit: 中央社 圖為失聯F-16V戰機2022年1月5日執行訓練。

失聯飛官陳奕在中華民國空軍的臉書粉專2016年9月曾介紹，他當時是空軍官校航空太空工程學系學生四年級學生。

空軍的臉書粉專轉述陳奕說，當初因為想飛而加入空軍，經過嚴格的入伍訓和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚未來的身分，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。

陳奕貼文指出，從一年級到現在四年級，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人，期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。

為強化空中戰力，空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block 20），首批戰機去年底在空軍嘉義基地成軍。

除現役141架提升，國軍也在去年編列2472億餘元特別預算，向美國再採購66架F-16V Block 70戰機，預估2023年可取得美方首批交貨2架新機，所有66架新機預計2026年交機完成，部署於台東志航基地。

F-16V配備偵蒐能力更強的AESA主動式相位雷達、有助於飛行員直觀操作的聯合頭盔瞄準系統、射擊角度更廣的AIM-9X飛彈，以及AGM-84H攻陸飛彈、AGM-154滑翔炸彈、AGM-88反輻射飛彈等對地彈種，皆使我國空中戰力獲得顯著提升。

待全數交機，總數達207架，將是全球擁有F-16V戰機最多的國家。

空軍已成立應變中心，展開搜救行動，也獲得總統指示將全力搜救。但柳惠千也指出，傍晚搜救困難，今天海上情況不好，但不管是空軍還是海巡署都將盡最大的努力，持續搜救。

Photo Credit: 中央社 空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）11日下午執行訓練時失聯，軍方全力投入搜救；現場入夜後天色昏暗，軍方持續在海面上投射照明彈協助救援任務進行。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範