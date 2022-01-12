竹科、雙北菁英移居首選！青埔A19水岸首席景觀宅「青之上河」全新完工

桃園青埔重劃區受惠於本身優勢的地理條件，匯聚高鐵、機場捷運線雙鐵優勢，搭高鐵從台北車站到桃園站，僅約20分鐘車程，從桃園站到新竹站，也僅10分鐘距離，相對房價卻親民不少，近年隨著雙北、竹北高房價擠壓效應下，吸引許多北客、竹科新貴們跨區前來買房，更成為了脫北者的移居首選熱區。

Photo credit：青之上河 青埔A19水岸首席景觀宅「青之上河」全新完工，吸引雙北、竹科菁英爭相搶進。

尤其近年青埔利多話題不斷，不論是市府斥資百億打造國際觀光產業重鎮，或是民間企業大型投資開發案，皆為區域發展帶來極大榮景，包括高鐵、機場捷運、IKEA旗艦店、Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城、COZZI和逸飯店以及不久前開幕的A19冠德環球購物中心、橫山書法藝術館，緊接還有桃園美術館、矽谷創新研發中心等利多挹注，匯聚交通、居住、商場、娛樂、觀光、休閒、產業等全方位超強機能，推升該區房市買氣大爆棚。

青埔重劃區橫跨3個機捷站，分別是A17、A18、A19站，其中A18站多為商業用地，商業氣息濃厚，以預售市場佔大宗，其中又以投資型產品佔比高，以A19站來說，居住氛圍相對舒適，加上與A18生活圈僅約3分鐘距離，相對房價卻相對平實，吸引許多注重居住品質的自住客群移居到此。

Photo credit：青之上河 青埔利多話題不斷，匯聚交通、居住、商場等全方位機能，推升該區域房市。

以現階段多頭房市，仍以預售市場佔大宗，但因為疫情影響，缺工又缺料，預售屋等待期拉長，不確定因素升溫，相較新成屋看得到，現買現搬減少等待期，對有即刻搬新家的自住客來說，是買房的首要考量條件之一。

青埔A19指標案「青之上河」基地近明星雙語學區青埔國中，走路至全聯福利中心約5分鐘即可抵達，步行約10分鐘至機場捷運線A19站，至IKEA車程約5分鐘、高鐵桃園站、華泰Outlet、Xpark水族館僅約6分鐘車程。

Photo credit：青之上河 「青之上河」以內斂、簡潔的色調打造靜謐內斂的空間。

「青之上河」主打區內稀有新成屋，基地面積廣達約1368坪，樓層規劃為地上13層、地下3層建築，177戶住家、7戶店面，推出28~38坪2~3房，面老街溪水岸第一排，為區內少見中小坪數宅擁有水岸首席永久棟距的建案，且全部臥房皆有對外開窗，無暗房設計，三房皆有雙面採光且衛浴都有對外開窗，吸引注重居住品質的年輕小家庭前來買房。

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