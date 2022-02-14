專訪楊志光：當年考上台大機械系的大馬文藝少年，如今成了台灣影視產業的推手

文：袁蕙芸

本文為台大機械系電子報專訪1988級學士系友，現任柒拾陸號原子股份有限公司董事總經理。

異鄉求學 懷抱電影夢

洋溢著很有人緣的笑容，開朗親切又隨和的楊總經理，高二隻身從馬來西亞來台念書，成績優異的他被分發到師大附中就讀。當年同校的馬來西亞僑生只有6個，彼此互動機會並不多。有別於台灣的教育，馬來西亞的國民學校相當重視五育的均衡發展，早上學習基本學科，下午則安排課外活動，每個同學都會選擇3到4種社團，住家附近方圓500公尺內開有5家電影院，只要下午沒有課，楊總經理就會跑去看電影。家中經營餐廳，賣著包子、港式點心等中式料理，每天晚上8、9點寫完功課後，媽媽就會帶著他，拎著2個包子交給驗票員，以包子代替電影票，母子倆快樂地看了許許多多的電影。

楊總也很愛看書，家後面就有間小書店，他常和同學及家人說，如果找不到他，往這2個地方去就一定能找到他。來台後，文化、學習環境的差異及華語教材都讓原本以英文及馬來文為主的他學習起來頗感吃力，所幸英文、國文是他的強項，其餘數學、物理、化學幾乎都砍掉重練，於是週一到週六每天放學都去補習班努力加強課業，星期日就放鬆一下去西門町看個電影，努力拚了兩年參加大學聯考，只填了台大電機、台大機械、成大機械3個志願的他，順利地進入了本系。

多元閱讀 長期深耕的優勢

志趣很明確在廣電系的他在大一下萌生了轉系的念頭，但是台大並沒有廣電系。基於符合家人期待，大二他打消了轉系念頭，拼命完成機械系的繁重課業，通宵達旦的畫圖、唸書之外，還利用空檔去旁聽心理系的商業心理學、談判心理學及許多商業類課程來補足廣電傳播的相關知識，週六下午甚至還去台大唯一擁有攝影機與剪接器材的農推系修課，4位同學一組，揹著攝影機從拍攝、剪輯到配音親手完成一部短片，學習了解到整個製片流程。

大三課業負擔稍輕後，他加重了商學院的學分，一週兩、三天都在當時還位於徐州路上的商學院修課，大學4年除去不被認列的10幾個學分外，學分數竟還高達160多個，連商學院的同學都來向他這個旁聽生抄借筆記。此外，在總圖和綜合圖書館，他也花了很多的時間看完館內所有的商業刊物，也翻看合住的房東因工作帶回來的女性及商業雜誌，廣泛多元的閱讀累積出大量的廣告知識。大四那年，他修了一門廣告概論，老師帶隊參觀「聯廣」與「奧美」兩家當時最大的廣告公司，他一踏入「奧美」，外商公司活潑時尚的企業環境與氛圍，讓他開心地驚呼，「我找到了，這就是我要來的公司!」。

大學畢業後，雖然僑生身分不用當兵，但卻有一年之內必須找到工作，不然就得離境的壓力。「聯強」與「宏碁」都很快地錄取了他、而「奧美」僅開缺的3個員額，卻有著1次筆試和3次面試的嚴格關卡，其中面試官最感興趣與好奇的就是他機械背景的跨領域動機。在面試前他早已做足奧美客戶群的研究，並以BMW和開立冷氣為例，表現出憑他機械的背景能更加深入了解客戶的產品及需求，進行有效商業溝通的優勢，除了他經年累月用心奠基出完全不輸科班出身的廣電傳播知識，加上流利的英語及足以溝通無礙的粵語、馬來文等多種語文能力，讓他從300多個競爭者中脫穎而出，如願獲得奧美廣告AE的職務。

結合興趣 樂在工作

錄取的三家公司中，他雖然選擇了給薪最低的奧美廣告，還特地買了2套西裝及流行的吊帶褲，花了上千元治裝，但無拘束的企業文化，讓他得到了極大的樂趣，還找到了終生伴侶。廣告AE其中的一項業務就是繕寫會議紀錄，除了本土的統一企業公司要求以中文撰寫會議記錄外，其餘都以英文紀錄為主，公司甚至特聘一位英文老師專門指導修正語法，故在奧美的2年多，不僅磨練了他去蕪存菁的摘要技能，更是精進與提升了他的英文能力。

當時正是電視廣告的全盛時期，學校所學的廣告理論從概念、策略到定位，被充分應用在職場實務中。為了所負責的客戶「舒潔衛生紙」，他騎著摩托車大街小巷走訪了各地鋪貨商家，拍照觀察競爭產品的市場動態，舉凡價格漲跌調整、包裝圖案從左上移到右下的微小改變、不同通路的促銷方式等，鉅細靡遺地做成研究分析報告，學習觀察市場細微變化的靈敏度，收穫相當大。

此外，每週二、五下班後，從6、7點到10點半，注重員工培訓的公司會安排資深員工指導後輩經驗，甚至向外商請導演、電視編劇、製作人分享職務內容，讓大家快速了解廣告外的周邊產業狀態。由於薪資不算豐厚，為了生計，他每週五、六晚上兼職做DJ，這也是他在台大念書時另一個很大的樂趣。他拎著收藏的3、400張黑膠唱片，不僅擔任過兩次椰林大道上舉辦的舞會DJ，甚至到各個學校當舞會DJ打工；他也在深印五、六年級生回憶中，位於建國北路上，有知名音樂人蘇來擔任餐廳音樂總監的「現代啟示錄」啤酒屋兼差。他發現他播放頻率較高的音樂是旗下有李宗盛、羅大佑、周華健等藝人的滾石音樂，就依著唱片上的地址，毛遂自薦地寫信向唱片公司總經理段鍾潭求職，意外地跨入了影音產業。

Photo Credit：楊志光提供 這是楊志光（圖右）在滾石唱片時，在北京拍音樂錄影帶現場側錄時的照片，圖左為知名音樂評論家翁嘉銘（瘦橘子）

機械背景 跨領域的加持

同樣無比好奇於他機械背景的滾石唱片公司，對他沒有定位、幹部培訓般的輪派唱片宣傳、企劃、錄音、市調等業務，時值黃金年代的滾石唱片，發片量相當大，雖然每天忙得不可開交，但是上百同仁情如家人般共事，使他感到非常有趣快樂，公司也倚重他的英文能力，帶著藝人到新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞宣傳推廣及開拓海外新市場。