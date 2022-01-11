2022/01/11,
社會

未夠半年，北部都會區已出師不利？

未夠半年，北部都會區已出師不利？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

同樣屬融合計劃一環嘅高鐵、港珠澳大橋為例，疫情底下可謂蝕到入肉，而且現階段看亦暫未有通關的跡象，可見邊境嘅客觀存在，的確會影響一個跨境規劃嘅成敗。

去年底政府公佈北部都會區嘅未來藍圖，除咗立即已引發炒賣潮[1]，到2022年已有各種規劃問題迅速浮現，未興建已亂象叢生。

南生圍發展將挑戰濕地保育區概念

早幾日恒地同傅老榕家族嘅南生圍發展項目就上訴得直[2]，好有可能跟政府收700公頃濕地做保育公園有衝突。發展商自己仲話讓政府提前落實「北部都會區」計劃，取回154.4公頃濕地及數十億元的補地價款項。喺政府仲未公佈濕地保育公園嘅具體安排同時間表之前，發展商睇嚟已經「幫」政府諗埋，成個濕地保育願景俾人帶住走。

如果政府真心想搞好濕地，根本可以先發制人以公眾利益為由提早收地做全面保育管理，避免私人發展利益窒礙整體保育質素，事實上私人發展商提出南生圍發展項目，將濕地割到零零碎碎然後係隔離做低密度豪宅，保育成效根本成疑。講到尾，而家政府只係打「開口牌」收地，仲未有具體方案，加埋而家發展商爭取多年嘅「雙生共融」好可能過關。到時相信政府更有動機，以公私合營嘅名目「收啲唔收啲」濕地，700公頃收唔收得足，政府就會話「唔想糾纏數字」，隨時成為北部都會區第一單「走數」嘅項目。

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圖片由作者提供

北部將成「廢氣都會區」?

有環團研究發現，上年有五大空氣污染「重災區」，當中有唔少區位於北部都會區，除咗源自對岸工業而產生嘅污染物，亦涉及本地同跨境汽車排放[3]。政府以概念先行方式空降劃出個北部都會區，背後好可能根本忽視咗新界北部空氣質素惡劣嘅實況，既然個基線數據已經咁「烏煙瘴氣」，額外整個大都會出來，當環評過唔到關時，到時就唔好賴城規程序卡住。

概念牽起濕地倒泥狂熱

上年10月施政報告話要搞濕地保育公園，到11月被揭發蠔殼圍持續有不知名泥頭車倒泥。據報蠔殼圍區內至少有5個地點差唔多有20公頃已被傾倒泥頭，或者平整土地，自推出北部都會區後，濕地被破壞嘅情況反而變本加厲，報導最新仲見到搞埋「收費營地」，大搞打卡熱點[4]。政府搶閘公佈濕地保育公園概念，但又唔積極監管倒泥頭嘅情況，更顯呢啲概念先行嘅計劃「得個講」，規劃根本未成熟。到時濕地漁塘嘅生態價值盡失，政府收地都慳番，唔洗搞濕地保育公園。

北部通關泡湯　深港融不了

政府眼中，北部都會區屬深港融合計劃，「人才」於邊界間流動為必要條件，而都會區發展能否「回本」，唔能夠忽視邊境管制的客觀存在同需要，而邊境管制的措施會因眾多影響因素，而「人才」嘅流動意願亦受兩地未來數十年嘅政策影響。以同樣屬融合計劃一環嘅高鐵、港珠澳大橋為例，疫情底下可謂蝕到入肉，而且現階段看亦暫未有通關的跡象，可見邊境嘅客觀存在，的確會影響一個跨境規劃嘅成敗，對於一個數萬億投資嘅北部都會區更加係。

注釋：

  1. 北部都會區　炒地遊戲正式開始（19-11-2021，本土研究社）
  2. 南生圍發展項目上訴得直 北都添變數 城規：研判辭 測量師：政府可土地改劃前收回（7-1-2021，明報）
  3. 屯門空污8連冠 元朗北區東涌大埔緊隨 居北部都會區 未來恐吸廢氣度日（10-1-2021，東方日報）
  4. 北都公布後保育區20頃地遭倒泥 5地點受破壞 設收費營地 規劃署：正調查（9-1-2021，明報）

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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