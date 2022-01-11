美俄高階官員會談首日「毫無進展」，但兩方均表示會面並非徹底的失敗

為化解俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大軍的緊張情勢，一系列外交活動本週將在歐洲舉行。

1月10日於日內瓦舉行的美俄高階官員會談，是這一連串戰略穩定行動的第一步。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）和他的代表團在瑞士警方護衛下抵達會場，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）率領的團隊展開面對面會談。

《中央社》報導，雖然這一連串會議是美國總統拜登與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年6月在日內瓦峰會談妥的「戰略安全對話」（Strategic Security Dialogue）的一部分，但雷雅布可夫在正式會議前一晚的非正式工作晚宴後，表示情況不甚樂觀，並預期料這項會談會很「艱難」。

莫斯科當局試圖讓美國及其西方盟國做出一系列讓步，包括保證北約不會向東擴張勢力，深入前蘇聯國家烏克蘭等國。過去幾個月俄羅斯不斷在和烏克蘭的邊境地帶駐軍，目前數量已經來到10萬之譜，各方都擔憂俄國恐入侵烏克蘭或做出其他軍事行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，雪蔓在非工作晚宴中「強調美國對主權、領土完整，以及主權國家能夠自由選擇同盟此一國際原則的承諾」——意指烏克蘭以及烏克蘭渴望加入北約，普萊斯也表示，雪蔓申明「美國歡迎透過外交手段取得實質進展」。

美俄首日對談毫無進展，但也並非「徹底的失敗」

雖然美俄資深官員於日內瓦舉行近8小時的戰略安全穩定對話，但兩方皆認為沒有重大突破，雙方亦只有達成「持續對話」的共識。

《美聯社》報導，在對話之間，美國與俄國針對烏克蘭與其他安全問題爭執不下，在各項議題沒有重大突破，也沒有讓烏克蘭的緊張情勢得到真正緩解。

對俄國來說，他們堅持北約應該停止向東延展、甚至應該從東歐撤軍，但美國嚴厲拒絕這項請求的結果，讓談判一開始就破局。針對美俄兩國對烏克蘭問題的拉鋸，雷雅布可夫表示「我們並沒有侵略烏克蘭的意圖」，但美國官員公開對此說法表示質疑。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

話雖如此，美俄兩方也都不認為這次對談是徹底失敗的，因為雖然俄國於烏克蘭邊界佈署軍力的舉動仍被西方國家視為對歐洲的安全威脅，但目前也暫無讓關係更嚴重的事件發生。

首日會後，雪蔓稱此次對話為「誠懇且直接的討論」，但也表示目前並無進展。「過程完全不像是談判，」雪蔓說，「我們還沒有到達可以列出條件，並開始細部協商的階段。」

美聯社報導也提到，雖然美國堅決反對俄國「停止北約擴張」的要求，但同時也提出了其他開放選項——例如減少攻擊型導彈在烏克蘭的佈署、設定美國和北約軍隊在東歐活動的上限等等，換取俄國從烏克蘭邊境撤軍。

這場在日內瓦舉行的會談結束後，俄國代表與北大西洋公約組織12日將在布魯塞爾會談，並於13日在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範