韓國瑜簽書會展現的「韓流」勢力，將成為朱立倫新年第一道考題

文：廖珪如

1月2日，寒風中的大安森林公園擠滿了韓粉，為了參加「善良微光見面會」暨《韓先生來了》新書發表會，在台北的支持者清晨6點就在場等候，台南、高雄的支持者遊覽車6點出發；數千名支持者湧入大安森林公園，熱烈程度遠遠超過任何一場公投說明會，各地的小人物上台分享溫暖的人生故事。到了下午兩點，在萬人矚目下，韓國瑜上台，在歌聲中，韓粉彼此擁抱、落淚，為2021年底吞下公投案敗仗的鳥氣，找到出口。

「他是我唯一會力挺到底的政治人物，」清晨就出門搭車，來自高雄的王先生這麼說；問他為何公投時韓國瑜沒出來不怪韓國瑜？王先生堅定地表示：「他太早出來才會被國民黨害到」。

結盟牌，韓家軍進駐民眾黨

對韓粉而言，韓國瑜早已經大於國民黨，從大安森林公園見面會的氣勢再起便可窺知，韓國瑜統領的藍軍鐵騎再度集結成一股勢力，韓國瑜以「台北市典亮慈善基金會」董事長身分上場，席捲支持者及捐款，未來勢必成為牽動國民黨2022年布局的一股力量。但簽書會的成功，讓韓國瑜的勢力再度盤旋在黨中央上空，看在一名國民黨組織系統幕僚眼中，顯得有點擔憂。

因為，黨主席朱立倫在四個公投案全軍覆滅後，由於矛頭指向新北市長侯友宜，讓朱立倫可以喘口氣、快速整軍，迅速做出對民進黨大新竹合併的對策，提出竹竹苗合併，連帶國土劃分、財政重分配等配套一包做足，指揮立院全力對抗逕付二讀案。2021年的12月23日，總預算回歸委員會審查，27日新竹市長林智堅宣布不參選大新竹市長，國民黨中央上上下下士氣大振，為朱立倫籌謀得當喝采。

不過，現在半路又殺出了韓國瑜，挾著新書上市話題，韓上廣播談政治，還在新北市議會行程中策動與朱立倫、侯友宜巧妙同框，加上大安森林公園見面會的大成功，再度壓過朱立倫在國政議題上的精算，讓朱熟稔的政治戰果付諸流水。

國安系統出身的藍營幕僚認為，這對朱而言既喜且憂，韓國瑜的目的是什麼？很重要，韓國瑜若有心投入六都選戰，既幫了朱立倫，也幫了國民黨；但韓國瑜這個人的特質，大好大壞，他若替國民黨攻下城池，會不會再挾民氣反過來綁架國民黨，徐圖再選總統？或覬覦黨主席大位？

尤其，韓國瑜壓了一支自己的人馬在民眾黨當中，若支持者堅信國民黨會欺負韓國瑜，韓家軍親信黃文財現任民眾黨媒體總監，韓國瑜顧問蔡增家任民眾黨副祕書長，「以人領政」的韓國瑜布建了一個可能在民眾黨。若韓國瑜的人氣再度高攀，三成的鐵票對政黨都有強大的影響力，2024年「柯韓合」的可能性已浮上台面。

Photo Credit: 財訊

總統牌，朱不排除推侯友宜

組織系統幕僚說，韓國瑜這樣不可控的特質，的確讓朱立倫陷入苦思。原本外界盛傳朱打算「聯韓制侯」，以獲取韓流支持來鞏固自己2024年上場，但是韓的特質，可能有讓朱被反噬的危險，這一點，其實藍營政治人物也都明白，因此會選擇與韓保持距離。

藍營人士指出，朱這次回鍋國民黨主席的心境，已不再是為自己打算盤，若是考量到國民黨長遠發展，朱立倫已經思考到，不排除打2024年讓侯友宜上場的這張牌；畢竟綜觀現在國民黨情勢，在去年底四個公投吞敗後，朱立倫就算以竹竹苗一役讓大新竹合併案擱淺，也難以讓國民黨止血。

而侯友宜的高人氣，若想直攻總統大位，朱也勢不可擋；以大局看來，政治光譜應該是由侯友宜來代表，絕對不能是韓國瑜身後的三成鐵騎。2022年伊始，韓流再起，支持者感覺暖，但身處黨中央的朱立倫，再度陷入多頭考驗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航