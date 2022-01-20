為什麼會發生「五十肩」？居家注意事項、如何預防，以及治療方法

文：何琨棟醫師

為什麼會發生「五十肩」呢？什麼是「五十肩」？

「五十肩」不是一個疾病！「五十肩」，是描述肩膀活動限制 （沾黏）的俗稱。

目前認為增厚的關節囊是造成疼痛及活動受限的原因，肩關節受傷後若沒有痊癒可能出現組織纖維化，也就是俗稱的沾黏！

要解釋發生「五十肩」的原因，比較容易懂的說法如下：

肩關節拉傷：最早期的受傷往往只是不經意的一個動作 （如：手高舉過肩進行打掃），如果沒有痊癒就可能近一步惡化。 肩關節增厚：疼痛越來越明顯，嚴重時會出現夜間疼痛，甚至痛醒；再來因為疼痛而不敢活動肩膀，讓增厚的關節越來越緊！ 五十肩沾黏：已經出現明顯的活動限制，包含洗頭髮、穿脫衣服、扣內衣、擦屁股都會出現疼痛或根本沒有辦法做這些動作，代表有蠻大範圍的沾黏。

「五十肩」的症狀有哪些？用日常行為舉例！

外轉及外展都受限：於此階段，造成洗頭及脫衣困難。 外轉的受限比內轉嚴重：於此階段，擦屁股會痛、會卡，嚴重時無法自行擦屁股。 三角肌會疼痛：於此階段，日常慣性會無意識的想按摩手臂外側區域。 旋轉肌測試相對正常：於此階段進行肌肉測試也可能顯示正常，但是五十肩不等於旋轉肌受傷！ 頸部神經檢查正常：於此階段進行肌肉測試也可能顯示正常，但是頸椎的問題也可能造成肩膀區域疼痛，需要仔細檢查。

如何預防「五十肩」？日常居家應注意事項

避免手往後去拿東西，如：在車前座卻直接伸手拿後座物品。 拉行李箱時要注意，應將李箱置於身體旁邊，避免由後往前拉。 做家事時，建議分段作業，每15分鐘讓肩膀休息一下，避免持續出力。 打掃天花板、牆壁的時候需要使用工具幫忙，避免手高舉過肩持續出力。 自我測試下圖兩個動作，兩手同時做，如果左右手感覺不一樣或根本做不出來，盡早就醫檢查治療，避免惡化！

Photo Credit：何琨棟醫師 左 (舉手摸後頸)：外轉及外展測試；右 (反手摸肩胛)：內轉及內收測試

如何治療「五十肩」？

藥物 （不建議單獨使用）：單純口服藥物對於五十肩沾黏及疼痛治療效果不佳，不建議！ 儀器治療：如果是肩關節剛拉傷不久，透過儀器治療有機會能夠恢復，但一週至少要2-3次治療才能發揮效果。 徒手運動治療：透過物理治療師一對一操作肩關節鬆動並搭配肩胛骨穩定訓練，才有機會做到完整關節角度的活動。 注射治療 （超音波導引）：對於五十肩的治療最直接、快速，特別是解除疼痛！超音波導引注射治療的同時，也會完整的鬆解五十肩增厚沾黏的關節囊，精準治療。

什麼是「五十肩」注射治療

五十肩注射治療是透過超音波的輔助，在注射時能及時看見增厚沾黏的關節囊，搭配精準的治療技術，解除疼痛及沾黏。

如果有以下幾種狀況，則建議優先注射治療，緩解疼痛同時解除沾黏！

復健超過1個月都沒有進步 疼痛已影響到日常生活 睡覺時會痛醒

個案進行注射治療之心得分享

個案自述：「剛開始右肩發現有舉起來會有疼痛感，以為只是肌肉痠痛，經第一個月（電療、熱敷）右肩當下稍微有舒緩，但隔天還是有舉起的疼痛感，接連第二個月進階物理治療（電療、震波治療）疼痛狀況也未紓解。 經醫生超音波檢查右肩關節沾黏，並在醫生的建議下使用增生療法注射治療（三次療程），第一次注射完後積極搭配自主復健（每天10~15分鐘右肩擺動）後，右肩舉起的角度漸漸有改善，但水平方向還會有疼痛感，經過一個月後再進行第二次增生療法注射治療後再搭配自主復健（每天15~20分鐘右肩擺動）後，右肩舉起活動的角度跟左肩正平的角度大概恢復有八成！ 後續醫生判斷以目前的右肩狀況，只需要右肩在自主復健未來可完全的恢復到跟左肩的狀態。」

本文經何琨棟醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航