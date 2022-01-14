耗水費7月上路：1700家「用水大戶」每度收3元，首年估計10億元入庫

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

台灣剛走出「百年大旱」陰影，為因應氣候變遷下逐漸升高的水資源風險，節水政策成為關注焦點。經濟部上月30日預告「耗水費徵收辦法」草案，要向枯水期（每年11月至隔年4月）單月用水超過9000度（立方公尺）的用水大戶，每度徵收3元的耗水費，預計今年7月起實施。

開徵對象包括電子業、鋼鐵業、紡織業及水泥業等約1700家企業，至於用水大戶是哪些企業，草案中未要求公布大戶名冊，水利署也認為由於用水量不斷變動，目前不打算公開。水利署表示，第一年耗水費收入上看10億元以上，將專款專用於乾旱時期的水量移用補償、水資源管理、再生水資源發展及推動節約用水。

用水超過9000度者每度3元，豐水期不計費

為鼓勵業者節水，經濟部早在2016年修《水利法》時便納入耗水費的概念，盼透過費用的徵收，敦促用水大戶節約用水、提高用水效率；經與業界溝通後，經濟部終於在去年底（2021年12月30日）正式預告「耗水費徵收辦法」草案，規劃於今（2022）年7月1日實施。

草案明定，耗水費計徵期間只針對枯水期，也就是每年11月至隔年4月，豐水期目前不會計徵。徵收對象則是針對枯水期每月地面水及地下水總用水量超過9000度的用水大戶。

若使用自來水或地面水，超過9000度的部分費率為每度徵收3元，但節水回收率達到同行業公告之標準者減為2元，比同業標準更好的優等企業則減為1元。

水利署表示，採取與同行業標準相比的做法，是為了強化產業節水效果；在草案公告後，水利署也會持續與各用水大戶的產業公協會研議節水標準。另外，因地下水目前沒有收費，為避免用水大戶改取用地下水替代自來水，草案規定，總用水超過9000度的徵收對象，若於計徵期間取用地下水，不論用多少，每度一律徵收3元。

前三年減半徵收，使用再生水、海淡水可減徵

草案規定，耗水費每年徵收一次。耗水費收入將專用於乾旱時期的水量移用補償分擔、水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動。

水利署說明，考量近期物價波動狀況，為避免造成耗水費成本轉嫁消費者，同時也給予用水大戶調整用水、安裝節水設備的緩衝時間，耗水費規劃於2022年7月1日實施，但豐水期不收費，實際收費由當年度11月枯水期起算。

為使用水大戶加強節約力道，草案規定，若每年使用再生水、海淡水總計達6000立方公尺以上者，或是投資水資源開發、節水設備者均可減徵，最高可減徵60%。

Photo Credit: 中央社

為了降低產業衝擊，經濟部在草案中訂下配套措施，在開徵前三年（2022年7月1日至2024年12月31日）減半徵收，提供廠商改善用水設備之緩衝期；此外，考量部分產業採2年、3年以上長期訂單模式，若業者當年淨利為零或負值，可申請分期繳納或緩繳3年。

電子、鋼鐵等1700家業者受影響，預估首年10億入庫

水利署初步統計，約有1700家廠商為開徵對象，主要為電子業、鋼鐵業、紡織業及水泥業等業別，但各家業者的用水量不斷變動，不便公開用水大戶的名單與排名。

水利署強調，社會各界對開徵耗水費已有共識，但耗水費不是為徵而徵，而是以節水為最大目的，除鼓勵產業用水回收再利用之外，枯水期更要提升節水率、降低用水。

耗水費上路第一年將有10億元以上的耗水費收入，但實際節水成效為何，水利署表示，這還是仰賴各個業者的節水措施和推動狀況，目前無法精準估算可以省下多少水。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航