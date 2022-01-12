落入中國設下的債務陷阱，國家面臨破產的斯里蘭卡不會是最後一個受害者

南亞國家斯里蘭卡面臨國家破產的危機，引起外界關注的是，斯里蘭卡積欠外債中很大比例集中在中國。

當然，斯里蘭卡的債務危機並非是陷入經濟困頓的主因，但可以視為是壓垮駱駝的最後一根稻草。斯里蘭卡經濟發展大部分仰賴觀光產業，然而COVID-19疫情肆虐下，觀光客少了，當然也連帶衝擊整體經濟收益，再加上斯里蘭卡政府採取刺激的貨幣政策，來激發經濟復甦的可能。

但事與願違，政府缺乏完善的產業規劃，以及薄弱的中產階級難以支撐社會穩定，錯誤的政策終究造成通貨膨脹的下場，外匯存底不斷燃燒殆盡，難以應付沉重的財政支出，當然也無法償還龐大債務——尤其是來自中國的貸款。

斯里蘭卡再向中國求饒，根本是請鬼拿藥單

對斯里蘭卡來說，無能處理外債問題並非首見，早在2017年時，當時向中國借貸興建的「漢班托達港」（Hambantota Port），營運狀況不佳，原本寄希望能藉由港口來增加政府財政收入的期待，不但沒有充足的客貨流通來源，就連希望將港口收益用來支付貸款的計畫也因而落空。

當時為了解決債務困境，斯里蘭卡不得不與中國進行債務談判，雙方議價的結果則令外界感到訝異，斯里蘭卡將港口的控制權轉讓給中國，甚至畫押租借給中國使用99年，國際社會抨擊這是中國刻意設下的「債務陷阱」，甚至指稱這是中國進行「殖民主義」行徑。

當然，中國對此反駁，指出這是當事國自己的意願，中國無心陷他國於不義。

問題是，類似的情況不只在斯里蘭卡發生，許多接受中國借貸的弱勢國家也面臨著類似的處境，就在前年疫情在全球肆虐之際，部分向中國借貸的非洲國家都有還債能力不足的現象，當時中國便傳出有意延長寬限期，來緩解這些國家債務壓力。

也因為弱勢國家只要沾染到中國的貸款幫助，多數國家都在債務談判中面臨必須交換國家利益的壓力，甚至有國家必須轉讓稀有礦物的開發權，以及以具主權價值的戰略資源來抵債，這讓歐美國家不得不出手抑制中國可能帶來的全球性債務風暴，提出相應的對策來援助受害國免於中國的欺壓。

當然，中國面對斯里蘭卡的經濟危機，一如往常展開外交接觸，派出外交部長王毅前往商議，斯里蘭卡政府也提出債務重整的期待，中國勢必會給予相應的經濟援助及資金挹注，問題是中國真的有誠意解決斯里蘭卡的債務問題嗎？雙方再次債務談判，斯里蘭卡幾乎沒有任何籌碼向中國議價，眼前的經濟危機，就只能以債還債來向中國調頭寸。

可以說，斯里蘭卡再轉身向最大債主討救兵，這並不只是求饒，而是請鬼拿藥單，中國就猶如無良的地下錢莊，中國資金或許可以緩解內部經濟壓力，但斯里蘭卡債務更被套牢，無法翻身。

Photo Credit: AP / 達志影像 站在斯里蘭卡一代一路工程前面的中國籍工人

中國經濟都自身難保，弱勢國更難自求多福

更深一層探討，中國真的有能力協助弱勢國家解決債務嗎？恐怕這不是那麼樂觀。

中國自2013年開始推動「一帶一路倡議」，就是以港口、機場、鐵路作為延伸國際影響力的據點，提供低利貸款來誘使經濟落後的國家，不只是斯里蘭卡，陸續也有國家出現無力償還貸款的狀況，中國藉由債權、技術、管理等控制手段，逼迫進行解決債務談判，這些國家為了緩解債務風險，不敢得罪中國，選擇交出具主權意義的戰略資源，債務問題依舊沒有解決，甚至更加嚴重。

持平而論，斯里蘭卡再度面臨債務風暴，已經不是第一次，也不會是最後一次，與中國展開新一輪的債務談判，中國不會輕易的無常施捨，畢竟眾多中國的債務國都有還款能力不足的問題，倘若每個國家都有樣學樣，轉向債權國求助，中國讓給斯里蘭卡的利，恐怕難以複製在其他國家。

此外，中國向弱勢國家提供大量借貸，也成了這些國家的最大債主，但自己國內經濟狀況也不太好，已經一手要求國內企業捐款響應「共同富裕」，如果要再騰出一手來解決他國債務，可能會引火自焚，斯里蘭卡更難從中國身上再討到任何好處。

綜觀斯里蘭卡的經濟處境，當然有其自身內部問題，以及政府決策的盲思，但是斯里蘭卡背負著沉重的債務壓力跟許多弱勢國家一樣，因為近十年大量興建基礎建設，卻多淪為無法增加政府稅收的蚊子館，而這都和中國息息相關。

顯然，中國的「一帶一路倡議」，對弱勢國家提供大量的借貸，就像是裹著毒藥的糖衣。如果中國的債務國沒有看清債務陷阱的真面目，甚至沒有即時向其他歐美國家要求援助，可能永遠無法脫離中國所設下的債務陷阱，可以預想的是，只要全球疫情持續肆虐，還會有更多國家，和斯里蘭卡一樣陷入中國造成的債務危機。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航