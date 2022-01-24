2022/01/24,
健康

手抖就是帕金森氏症嗎？從顫抖型態了解為什麼會發生手抖

手抖就是帕金森氏症嗎？從顫抖型態了解為什麼會發生手抖
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我們想讓你知道的是

以帕金森氏症為例，雖然一開始是以顫抖作為表徵，但後續隨著病情發展，可能出現動作啟發困難、行走姿勢異常的狀況，有可能走路走到一半剎不住、停不下來，這些情況使得帕金森氏症患者在走路的時候非常容易跌倒，照顧時要特別注意。

手抖是一個常見的症狀，很多人發現自己手抖以後，都會很擔心自己是否是罹患了帕金森氏症，然而發生手抖的原因很多，有可能是生理、心理或疾病等因素造成。要了解手抖的原因，我們可先從顫抖（Tremor）的型態開始。

顫抖（tremor）的型態

顫抖在型態表現上，可分為靜止性顫抖（resting tremor）和運動肌肉收縮時所出現的動作性顫抖（action tremor）。大部份的顫抖症都屬於動作性顫抖，可細分為：姿勢性顫抖（postural tremor）、等長性顫抖（isometric tremor）、運動性顫抖（kinetic tremor）、意向性顫抖（intention tremor）等不同的類型。

顫抖的分類_page-0001_(1)_(1)_(1)

造成顫抖的常見原因

  • 生理性顫抖

動作性顫抖最常見的原因是生理性顫抖（Physiological tremor），平時不易被察覺，可能因服用會引起交感神經刺激的藥物、咖啡因、尼古丁等化學藥物刺激，其他如情緒、低血糖、低體溫、發燒、酒精或鴉片類藥物戒斷、甲狀腺亢進症等情形也有可能會造成。

  • 原發性顫抖症（Essential tremor, ET）

是最常見的病態性動作性顫抖，主要跟遺傳性與年紀有關係，其中若是父母中有任一人有原發性顫抖，子女有50％的機率也會發生。另外，大部分的病人年紀大於40歲，多被歸類為良性的顫抖，但嚴重的會造成病人社交障礙，甚至無法工作。病患可能自述於成年早期就有顫抖的情況，雖然病情會逐漸加重，但往往到過幾年了才會就醫。

  • 帕金森氏顫抖（Parkinsonian tremor）

初期的帕金森氏症狀可能不太明顯，可能只有單手出現顫抖，但當疾病持續發展時，患者會漸漸出現顫抖、僵硬、行動遲緩、身體協調、小碎步、寫字越寫越小（micrographia）、面無表情（masked face）等等問題，甚至有睡眠障礙、憂鬱症、容易疲勞、記憶障礙等，大大影響病患的日常生活功能，盛行率會隨著年紀而增加，通常發生在60歲之後。

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Photo Credit: 家天使提供
帕金森氏症不同分期與症狀。

一些比較典型的巴金森症候群顫抖症開始先有低頻、手指撮藥丸（“pill-rolling”）的動作，此外，巴金森氏病典型顫抖有個很重要的特色，顫抖會在身體靜止時發生，但隨著自主動作的產生而緩解，而只要放鬆，顫抖又會開始。靜止性顫抖是診斷巴金森氏病的重要條件之一。

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造成顫抖的常見原因、顫抖類型、檢查與治療方式統整。

顫抖只是疾病的外在表徵，要小心後續其他狀況

以帕金森氏症為例，雖然一開始是以顫抖作為表徵，但後續隨著病情發展，可能出現動作啟發困難、行走姿勢異常的狀況，有可能走路走到一半剎不住、停不下來，這些情況使得帕金森氏症患者在走路的時候非常容易跌倒，照顧時要特別注意。

參考資料

  1. Mayo clinic - Essential tremor
  2. 顫抖症的分類與治療，家庭醫學與基層醫療，第二十八卷，第五期

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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