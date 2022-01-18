《一日一頁醫學知識》：希臘羅馬醫神阿斯克勒庇俄斯、現代醫學之父希波克拉底

文：大衛．基德（David S. Kidder）、諾亞．歐本海默（Noah D. Oppenheim）、布魯斯．楊格醫學博士（Bruce K. Young, MD.）

阿斯克勒庇俄斯 Aesculapius

阿斯克勒庇俄斯在今天被視為希臘羅馬的醫神，不過他的傳說可能來自真人真事，根據一位生活在西元前1200年左右、真正的醫師生平所改編。

在希臘神話中，主掌治療、真理和預言的阿波羅和凡人公主科洛尼斯（Coronis）生有一子。由於科洛尼斯對阿波羅不忠，因此被賜死，並將遺體放在柴堆燃燒，但她的胎兒則從子宮裡救出，並且起名為阿斯克勒皮奧斯（Asklepios），意思是「切開」。

阿斯克勒皮奧斯跟從名叫凱龍（Chiron）的睿智半人馬學習治療之術，後來成為一名醫術高超的治療師，能夠起死回生。這導致冥界的統治者哈迪斯（Hades）向眾神之神宙斯抱怨，說阿斯克勒皮奧斯奪走他的冥國子民。

宙斯也擔心阿斯克勒皮奧斯擁有神一般的力量，可以讓所有凡人不朽。所以宙斯用閃電殺死了阿斯克勒皮奧斯，然後在阿波羅的請求下，將他封為醫神。

他的追隨者後來發展成一個邪教，並在西元前300年左右變得非常盛行，流傳到整個希臘和羅馬，阿斯克勒皮奧斯在那裡被稱為阿斯克勒庇俄斯（Aesculapius）。由於當時的人相信阿斯克勒庇俄斯是在病人睡覺時治癒他們，或者是造訪他們的夢境，在夢中提供治療建議，因此他的信徒經常會在供奉他的神廟中過夜。

這些寺廟的工作人員裡也有醫師，其功能兼具醫療保健設施和醫學院。阿斯克勒庇俄斯拿著的蛇被認為是神聖的，在他的神廟中很常見。他的信徒相信爬行動物可能帶有治療能力，或是帶來神的訊息。

阿斯克勒庇俄斯經常是以站姿呈現，身穿長斗篷，手裡拿著一根盤繞著一條蛇的杖子。類似於今天象徵醫學的圖騰，那是一根纏繞著蛇的有翅膀的杖子，又稱為醫徽神杖（caduceus）。

補充資訊：

阿斯克勒庇俄斯經常與希臘的健康女神海吉亞（Hygeia）一起受到崇拜。這兩人有時被描述為父女，有時則是夫妻。 在荷馬史詩《伊利亞德》（Iliad）中，形容阿斯克勒庇俄斯是位「無可挑惕的醫師」，是特洛伊的馬卡翁（Machaon）和波達利留斯（Podalirius）這兩位希臘醫師的父親。 馬力筋屬（Asclepias）的植物名字就是源自於阿斯克勒庇俄斯，當中的柳葉馬力筋是一種藥用植物，俗稱為「胸膜炎根」（pleurisy root）。

希波克拉底 Hippocrates

稍微涉獵醫學的人可能都聽過希波克拉底誓言（Hippocratic oath）——這是要醫師承諾永遠要做對患者健康最好的事。不過，大家可能對誓言中的希波克拉底不太熟悉，這位希臘醫師就是傳統上被視為現代醫學之父的人。

希波克拉底的生存年代約是西元前460年至西元前377年，他生活在科斯島（Kos）上。在世時就以行醫和教學而聞名，不過直到去世百年左右，他才變得舉世聞名。當時埃及的亞歷山大博物館（Museum of Alexandria）收集了他一系列的醫學著作，也就是後來的《希波克拉底醫書》（Hippocratic Corpus）。

儘管大家都知道這本醫書中的文章並不全然是由他本人親自寫的——可能是由他的幾個學生和追隨者所累積起來——但就整個大歷史架構來看，這樣的細微末節顯得微不足道。希波克拉底模範醫師的名聲，因為這份典藏早已水漲船高。

希波克拉底的著作，以其簡單明暸和切中要領地探討醫學實務問題著稱。當中討論了一系列基本醫務，例如骨折時要如何擺放患肢、傷口處理與診斷。這些文獻同時也將醫學建立成一門專業，一個與哲學或煉金術區分開來的科學領域。當中最著名的一份文件就是希波克拉底誓言，這主要論及醫學倫理的問題。

其他文件中還包含了希臘歷史的著名故事，簡稱「外使」（The Embassy）。這些文章混合了事實和虛構，有些甚至可能不是由希波克拉底本人撰寫；儘管如此，它們還是成為頌揚希波克拉底神話的基礎，並且在他過世後不斷演變。

希波克拉底被認為是第一個拒絕迷信的醫師，不接受疾病源於超自然或神聖的力量。在這些假設是希波克拉底作品的影響下，希臘化（Hellenistic）時期的外科、藥學和解剖學都有長足的進展。其他醫師和醫學學派在隨後的幾個世紀中起起伏伏，但希波克拉底作品中的簡單理論卻流傳至今，繼續激勵著現代的醫師。

補充資訊：

今日大多數醫學院都仍然依循某種形式的希波克拉底誓言，但大多數不再完全照用原始版本中禁止手術、墮胎和安樂死的部分。 有人建議科學家和工程師也應該對其專業做出承諾，就像希波克拉底誓言之於醫師執業的道德準則。 希波克拉底首先描述了杵狀指（也稱為希波克拉底手指）這一症狀，這是罹患慢性肺病、肺癌和紫紺型心臟病的明顯症狀。

書籍介紹

本文摘錄自《一日一頁醫學知識：每天5分鐘，365堂一看就懂的必修健康課》，墨刻出版

作者：大衛．基德（David S. Kidder）、諾亞．歐本海默（Noah D. Oppenheim）、布魯斯．楊格醫學博士（Bruce K. Young, MD.）

譯者：王惟芬

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

一天一主題，每天5分鐘，輕鬆補充醫學知識。

想要更健康，先從認識自己的身體開始。

365天一天一篇，一年後升級成為更好的自己。

就醫時醫生說的話每個字都懂，合起來卻像外星語言……擺脫就醫困境，先從補充醫學知識開始。

對多數人來說，再也沒有比健康更重要的主題了。

但若是缺少生物學和醫學的基本認識，根本就不可能妥善照顧家人和自己。

本書分為365個單元，每一單元都可以在短時間內讀完，

引領讀者深入探討一個重要主題，幫助他們理解人體的功能。

翻開這一頁：

理解生命起源、關注疾病與藥物、

探討大腦心智、了解更健康的生活方式……

一年365天，天天補充完整的醫學常識。

每天5分鐘，奇妙的醫學知識增加了！

解答疑問

為什麼得過一次 麻疹 後就可以 終身免疫 ？

後就可以 ？ 為什麼 消滅病毒 比 殺死細菌 困難？

比 困難？ 為什麼吃太多 糖 會變 胖 ？

會變 ？ 為什麼 素食 者容易 貧血 ？

者容易 ？ 為什麼每年都要打流感疫苗？

醫學發展

西元1000年 就有 頭部穿孔 的腦外科手術！

就有 的腦外科手術！ 黑死病 大流行期間一旦出現症狀，全家人就必須 隔離40天 ！

大流行期間一旦出現症狀，全家人就必須 ！ 槍傷 通常以 截肢 來處理，會以 煮沸的油 來燒灼患肢和截肢部位！

通常以 來處理，會以 來燒灼患肢和截肢部位！ 1667年進行了第一次動物對人的成功輸血，把羊血注入人手臂的靜脈！

健康常識

銀杏 吃多也沒用？其實它 無法加強記憶力 ！

吃多也沒用？其實它 ！ 喝酒有益健康？但只限 紅酒 ！其抗氧化劑有助於 預防癌症 ，白酒、啤酒或烈酒沒有同樣的效果。

！其抗氧化劑有助於 ，白酒、啤酒或烈酒沒有同樣的效果。 為什麼 抓癢 的感覺這麼好？神經生物學家說抓癢會產生輕微的疼痛感，這會蓋住發癢的感覺。

的感覺這麼好？神經生物學家說抓癢會產生輕微的疼痛感，這會蓋住發癢的感覺。 保險套 萬無一失？即使男方有用，仍有11%的女性懷孕。

萬無一失？即使男方有用，仍有11%的女性懷孕。 越累就吃得越多？ 睡眠不足 會改變食慾和飽足感荷爾蒙的濃度！

會改變食慾和飽足感荷爾蒙的濃度！ 別再把筆電放膝蓋上了，小心生育能力降低……電腦的高溫會提高陰囊的溫度！

To重視身心健康的讀者

每天5分鐘，一天只探討一個主題，輕鬆吸收健康知識。

To覺得醫學很難的讀者

醫學知識是否離我們普通人太遙遠？但卻又跟我們息息相關，書中抽絲剝繭一一解析，拉近醫學跟我們的距離。

To想了解疾病原理的讀者

了結疾病原因，才能加以預防，養成更健康的生活習慣。

To想好好照顧家人的讀者

知識讓你更有力量，掌握更全面的醫學知識，成為照顧家人的助力。