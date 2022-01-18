《一日一頁醫學知識》：希臘羅馬醫神阿斯克勒庇俄斯、現代醫學之父希波克拉底
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文：大衛．基德（David S. Kidder）、諾亞．歐本海默（Noah D. Oppenheim）、布魯斯．楊格醫學博士（Bruce K. Young, MD.）
阿斯克勒庇俄斯 Aesculapius
阿斯克勒庇俄斯在今天被視為希臘羅馬的醫神，不過他的傳說可能來自真人真事，根據一位生活在西元前1200年左右、真正的醫師生平所改編。
在希臘神話中，主掌治療、真理和預言的阿波羅和凡人公主科洛尼斯（Coronis）生有一子。由於科洛尼斯對阿波羅不忠，因此被賜死，並將遺體放在柴堆燃燒，但她的胎兒則從子宮裡救出，並且起名為阿斯克勒皮奧斯（Asklepios），意思是「切開」。
阿斯克勒皮奧斯跟從名叫凱龍（Chiron）的睿智半人馬學習治療之術，後來成為一名醫術高超的治療師，能夠起死回生。這導致冥界的統治者哈迪斯（Hades）向眾神之神宙斯抱怨，說阿斯克勒皮奧斯奪走他的冥國子民。
宙斯也擔心阿斯克勒皮奧斯擁有神一般的力量，可以讓所有凡人不朽。所以宙斯用閃電殺死了阿斯克勒皮奧斯，然後在阿波羅的請求下，將他封為醫神。
他的追隨者後來發展成一個邪教，並在西元前300年左右變得非常盛行，流傳到整個希臘和羅馬，阿斯克勒皮奧斯在那裡被稱為阿斯克勒庇俄斯（Aesculapius）。由於當時的人相信阿斯克勒庇俄斯是在病人睡覺時治癒他們，或者是造訪他們的夢境，在夢中提供治療建議，因此他的信徒經常會在供奉他的神廟中過夜。
這些寺廟的工作人員裡也有醫師，其功能兼具醫療保健設施和醫學院。阿斯克勒庇俄斯拿著的蛇被認為是神聖的，在他的神廟中很常見。他的信徒相信爬行動物可能帶有治療能力，或是帶來神的訊息。
阿斯克勒庇俄斯經常是以站姿呈現，身穿長斗篷，手裡拿著一根盤繞著一條蛇的杖子。類似於今天象徵醫學的圖騰，那是一根纏繞著蛇的有翅膀的杖子，又稱為醫徽神杖（caduceus）。
補充資訊：
- 阿斯克勒庇俄斯經常與希臘的健康女神海吉亞（Hygeia）一起受到崇拜。這兩人有時被描述為父女，有時則是夫妻。
- 在荷馬史詩《伊利亞德》（Iliad）中，形容阿斯克勒庇俄斯是位「無可挑惕的醫師」，是特洛伊的馬卡翁（Machaon）和波達利留斯（Podalirius）這兩位希臘醫師的父親。
- 馬力筋屬（Asclepias）的植物名字就是源自於阿斯克勒庇俄斯，當中的柳葉馬力筋是一種藥用植物，俗稱為「胸膜炎根」（pleurisy root）。
希波克拉底 Hippocrates
稍微涉獵醫學的人可能都聽過希波克拉底誓言（Hippocratic oath）——這是要醫師承諾永遠要做對患者健康最好的事。不過，大家可能對誓言中的希波克拉底不太熟悉，這位希臘醫師就是傳統上被視為現代醫學之父的人。
希波克拉底的生存年代約是西元前460年至西元前377年，他生活在科斯島（Kos）上。在世時就以行醫和教學而聞名，不過直到去世百年左右，他才變得舉世聞名。當時埃及的亞歷山大博物館（Museum of Alexandria）收集了他一系列的醫學著作，也就是後來的《希波克拉底醫書》（Hippocratic Corpus）。
儘管大家都知道這本醫書中的文章並不全然是由他本人親自寫的——可能是由他的幾個學生和追隨者所累積起來——但就整個大歷史架構來看，這樣的細微末節顯得微不足道。希波克拉底模範醫師的名聲，因為這份典藏早已水漲船高。
希波克拉底的著作，以其簡單明暸和切中要領地探討醫學實務問題著稱。當中討論了一系列基本醫務，例如骨折時要如何擺放患肢、傷口處理與診斷。這些文獻同時也將醫學建立成一門專業，一個與哲學或煉金術區分開來的科學領域。當中最著名的一份文件就是希波克拉底誓言，這主要論及醫學倫理的問題。
其他文件中還包含了希臘歷史的著名故事，簡稱「外使」（The Embassy）。這些文章混合了事實和虛構，有些甚至可能不是由希波克拉底本人撰寫；儘管如此，它們還是成為頌揚希波克拉底神話的基礎，並且在他過世後不斷演變。
希波克拉底被認為是第一個拒絕迷信的醫師，不接受疾病源於超自然或神聖的力量。在這些假設是希波克拉底作品的影響下，希臘化（Hellenistic）時期的外科、藥學和解剖學都有長足的進展。其他醫師和醫學學派在隨後的幾個世紀中起起伏伏，但希波克拉底作品中的簡單理論卻流傳至今，繼續激勵著現代的醫師。
補充資訊：
- 今日大多數醫學院都仍然依循某種形式的希波克拉底誓言，但大多數不再完全照用原始版本中禁止手術、墮胎和安樂死的部分。
- 有人建議科學家和工程師也應該對其專業做出承諾，就像希波克拉底誓言之於醫師執業的道德準則。
- 希波克拉底首先描述了杵狀指（也稱為希波克拉底手指）這一症狀，這是罹患慢性肺病、肺癌和紫紺型心臟病的明顯症狀。
書籍介紹
本文摘錄自《一日一頁醫學知識：每天5分鐘，365堂一看就懂的必修健康課》，墨刻出版
作者：大衛．基德（David S. Kidder）、諾亞．歐本海默（Noah D. Oppenheim）、布魯斯．楊格醫學博士（Bruce K. Young, MD.）
譯者：王惟芬
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