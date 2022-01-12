關鍵評論網媒體集團發表會，解密大數據：內容力與科技力，洞察未來的消費者市場

關鍵評論網媒體集團宣布年度重要戰略及未來發展，面對消費者旅程破碎，關鍵評論網媒體集團提出DMC數據行銷解決方案，透過第三方數據、第一方數據及零方數據，掌握媒體內容、廣告科技與數據分析縱效，由廣至深掌握消費者全貌。

2025 成長策略及戰略定位

關鍵評論網媒體集團現階段由媒體事業群、AI／Data事業群、廣告科技事業群及整合行銷傳播等4大事業群緊密相連。集團旗下擁有7個媒體內容品牌、2個廣告科技平台、3個AI數據分析平台及3個整合行銷傳播平台，其傑出縱效已成為跨國品牌的首選合作夥伴。

集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「至2025年的集團成長策略，依序為領導媒體、數據驅動、擴大版圖、全球競賽者4階段，並依據市場走向、客戶未來需求和我們的核心價值，將集團戰略定位於自有內容和數據、平台佈局及技術能力的迭代更新。」

集團未來發展將以數據驅動的方式，整合包括由行動端（經授權允許、符合個資法規範）獲取的零方數據、集團旗下媒體第一方數據；以用戶和受眾為中心的行銷科技、或人工智能取得的第二與第三方數據，推動全通路行銷的創意貨幣化；成為企業和政府最有效且信賴的商業溝通平台；以此數據生態系，至2023年可望從現階段每月1800萬不重複全球使用者翻倍成長。

DMC數據行銷解決方案

面對多螢時代的使用者行為碎片化、消費者對隱私權的意識提升，但品牌仍希望行銷目標效益最大化的情況下，集團新事業發展長、Ad2iction艾迪英特執行長暨共同創辦人徐德煒表示：「完整的DMC數據行銷解決方案，自前端的消費者市調與市場分析，到多渠道數據的蒐集、投遞，生成創意策略及成效優化與後測，能夠一站式完成廣告主的每階段需求。」

TNL Research主持人陳彥廷接著說明：「消費者調查與市場趨勢分析，旨在透過Share Party市調蒐集零方數據，掌握品牌所處產業動向、社群輿情聲量等數據，並與RealityMine合作取得消費者行動端的行為數據。未來將持續追蹤與分析行動消費歷程，於2022年進軍東南亞5國。」

徐德煒進一步指出：「艾迪英特Ad2iction是關鍵評論網媒體集團旗下的行銷科技公司，負責以數據思維為核心，擁有獨家跨平台、跨維度的真實消費者資料庫，包括第一方跨站互動數據應用平台CEDP（ Content Engagement Data Platform），致力打造多種數據科技工具，為客戶解決行銷問題。」

數據思維創新內容行銷

關鍵評論網媒體集團長期關注環境永續、社會共好議題，從用戶洞察開始，以多元方式傳遞內容行銷，規劃OMO線上線下策展。關鍵策展團隊更獨家取得與李奧納多狄卡皮歐基金會（Leonardo DiCaprio Foundation）合作，2022減碳關鍵年將在台灣舉辦首次LDF永續展覽。

集團業務部廣告企劃長陳良政表示：「關鍵評論網媒體集團Brand Studio作為品牌內容整合策略中心，整合數據洞察和科技行銷，為集團建構出融合科技及數據的跨載體內容，打造完整內容行銷生態系。」

第一方數據資料生態系

2021年初關鍵評論網媒體集團與愛酷智能科技合資成立AI與數據公司DaEX達思智能科技，積極踏入MarTech與數據應用領域，以全渠道整合用戶歷程，用新角度審視顧客關係。愛酷智能科技策略長吳健宇指出：「達思智能宣布於2022年第一季推出專為媒體與內容創作者設計的CDP（Customer Data Platform）平台產品：DaEX for Publisher，並預告於2022年底推出亞洲第一個分散式第一方數據交易平台產品：DaEX Data Marketplace。」

集團行銷長暨達思智能科技總經理王銘岳接著表示：「對用戶來說，隱私保護只會越來越嚴格；而對任何服務商來說，會希望盡可能全面蒐集數據。兩種需求如何達成雙贏與平衡，是未來所有媒體、系統服務商、平台與品牌主需要共同面對的挑戰。很幸運的，相關的技術也都逐漸在這幾年間發展出來，因此我們認為這是一個非常好的時間開創新的模式。」

用合作取代競爭，創造價值

發表會最後對談中，集團執行長鍾子偉詢問對於台灣內容媒體的建議，YouTube共同創辦人陳士駿表示，若想做得更大、走出台灣，那持續拓展受眾就非常重要。而SparkLabs Taipei共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡認為，秘訣在於用合作取代壁壘分明的競爭，並分享價值、一同創造價值，如關鍵評論網，就從一間公司變成一整個網路，就能提供更多洞見，如同SparkLabs般，串連更多生態系。

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過 AI 人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有 7 個媒體品牌及 10 間子公司，在台北和香港共有 230 多名員工；投資者包含 North Base Media 基金、YouTube 共同創辦人陳士駿。