《對管理發起挑戰》：行程排滿檔比沒有行程更糟糕一百倍

文：一倉定

行程排滿檔比沒有行程更糟糕

提起本田技研工業的創辦人本田宗一郎，應該無人不知，無人不曉。那是幾百萬人、甚至幾千萬人之中的天才。只有他有能耐，短短幾年就將一家鄉下的小工廠，發展成國際頂尖的大企業。

他將自己的經營哲學稱為「本田哲學」，其中的一大特色就是「時間管理」。讓我們看看他在《奔馳人生》一書中，對於時間的解釋。

「對於機車工廠來說，材料與機器等於是命脈。不過，再怎麼重要也比不上創意。而創意就是與時間賽跑。因此，時間對我們來說，是無可取代、最寶貴的資材。」 「支票是爭取時間的兌換券。」 「從美國到日本，坐船的話，得花個兩、三天。搭飛機的話，三十個小時就到了。船票與機票相比，當然便宜許多，不過大家還是選擇搭飛機，這是為什麼？不外乎時間的寶貴遠勝於金錢。」 「對於我來說，時間向來重過一切。說得誇張一點，工作就是分秒必爭；再怎麼優秀的產品，只要落後半步，就沒有研發的價值。」 「銀座是日本數一數二的高檔區，既時髦又流行，沒有人會大老遠跑來這裡買日常用品。而銀座之所以受到歡迎，是因為店面陳列的都是最新的商品，也是大家心目中的購物聖地。」 「我們公司剛剛成立的時候，不僅資金匱乏，設備也不完善。靠著鼓勵創意與分秒必爭的行動力，總算在業界打出一片天。即便如此，我們仍然戰戰兢兢。因為市場瞬息萬變，隨時有被同業取代的可能。與時間賽跑，是我們研發的唯一使命。 就好比人都生死關頭了，這個時候不管是名醫，還是庸醫都無濟於事。」

以上是他對於時間的看法。另外，他在第二本書《吾思吾見》（俺の考え，新潮文庫出版）中，也重述類似的觀點，可見時間在他心目中的重要性。

除此之外，他還提出「時間券」的說法。他認為，我們努力工作為的不是「工資券」，而是「時間券」。因為手上有了時間券，就可以到處玩、四處逛；等到時間券到期了，就得乖乖回來工作，賺取下一張時間券。這想法蠻有意思的，不愧是號稱鬼才的本田宗一郎。

時間既不能重頭來過，也無法被保存下來，更不可能花錢買。光陰一旦流逝，便一去不復返。機會永遠只有一次，一旦錯失時機，就不可能再次敲門。

對於製造業來說，最寶貴的資源不是金錢、不是資材，也不是人，而是時間。然而，世上最不可操控的是時間，最影響直通率的也是時間。

時間如果不能有效利用的話，就彰顯不出它的價值。那麼，時間又該如何有效利用？

首先，決斷必須明快。即使判斷錯誤，只要還能及時修正，也好過猶豫不決。拖到最後關頭，不僅會浪費時間，還會壓縮執行的空間，讓事情變得一團糟。

第二，向上呈報。凡是有能力的高階主管總是能體察上意，不會貿然行動。職場中最浪費時間的，無非是我行我素，忽略主管或者其他部門的想法，讓後果一發不可收拾。

不少主管寧可花費時間與部屬溝通，也不願意找個機會跟上級報告。事實上，這種本末倒置的做法最缺乏效率，實在值得三思。

第三，權力下放。作為高階主管必須適時放手，以免綁手綁腳。一些例行性的工作只要事先規定好作業標準，不妨讓部屬分擔。

第四，事前準備。我們常常為了提高工作效率，而忽略事前的準備流程。殊不知這樣反而是浪費時間。

說說我的經驗吧。第二次世界大戰期間，我曾經跟著汽車部隊在中國待了幾年。當時的路況糟糕到不行，車子往往不是輪胎陷了下去，就是開進溝裡。我為了順利拖吊，事前做了許多準備。沒想到，還真的事半功倍。一開始大家都以為我多此一舉，紛紛勸說：「拖吊就拖吊，幹嘛這麼費事？」後來他們也漸漸明白，這麼做反而省時省力。

在職場工作也是同樣的道理。越是事態緊急，越需要做好事前的準備，才能確保工作順利進行。

第五，確認進度。透過工作進度的確認，檢視自己的時間效益。不少人跟我一樣很有自信，總以為自己將時間掌握得一分一秒，絲毫不差。但，其實唯有再三確認工作進度，才能知道時間浪費在哪裡。

最後，避免行程滿檔。

在過去的理論，預定行程就是有效的利用時間。

這種說法雖然毫無根據，卻誤導我們將時間缺乏效益，歸咎於未能事先將行程安排妥當。不少人甚至以為，要提升時間的效益，就是將每天的工作表規定得仔仔細細。

可惜的是，行程表做得再漂亮，也只是平白浪費時間而已。

其實，行程排滿檔比沒有行程更糟糕一百倍。

以每小時來規畫的行程表，如果用在作業員這類性質單純、例行性的工作上，說不定還能派上用場。

相關書摘 ▶《對管理發起挑戰》：在決定先後順序時，刪除重要性較低的工作往往更有效率

書籍介紹

本文摘錄自《對管理發起挑戰：傳統管理無能為力，日本管理教父幫助一萬多家企業扭虧為盈的震撼教育》，大是文化出版

作者：一倉定

譯者：黃雅慧

56年前，一本震撼日本大小企業董事長的「叛逆之作」，

近年多次出現在各優秀領導人案頭而經典重現。

蟬聯日本亞馬遜冠軍60週！

在我眼中，計畫從不需要可行，而是要顛覆現狀。

員工叫不動，是因為主管自己裝睡。部屬笨，都是主管寵出來的。

成功的人就像電鑽，一開始只集中在一個點。

學游泳就得被水嗆，別光說不練，這就像沒有效果的教育訓練。

這些宛如震撼教育的經典語錄，都是日本已故的管理教父一倉定的名言。

即使已過了五十幾年，仍被日本企業奉為創新、改革的圭臬。

連日本優衣庫創辦人、前首富柳井正的書架上，也有好幾本一倉定的書。



一倉定是誰？他曾縱橫日本企管界超過35年，

指導超過一萬家的企業從赤字變獲利，

因為經常當面怒斥大老闆，素有「老董教主」、「鬼倉」之稱。

他說：「傳統的管理學都是派不上用場的文字遊戲，

現實是生動鮮明的，劃上一刀，便血流如注……。」

本書集結了一倉定診斷各企業的成功及失敗案例，

從營運計畫、組織管理、財務管理，到員工培訓，

告訴你如何把裝睡團隊變好用人才、把紅字虧損變獲利創新高。

Photo Credit: 大是文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航