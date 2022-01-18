《海上霸權》：中國在不久的將來，對國際海洋秩序的變更會帶來的三個危險性
我們想讓你知道的是
作者竹田勇美把大國設計的海洋秩序與海洋政策按照時間順序加以整理掌握，從「大航海時代」開始，梳理過去400年的海權地緣政治史。他提出的問題，同時也是世界所有國家感到疑惑的問題。面對中國的崛起，面對動盪的海洋秩序，我們該如何因應才好？
文：竹田勇美（竹田いさみ）
戰略論、戰術論、宣傳
綜覽中國有關政治、外交、國防安全的文獻，全都充斥著像是廣域經濟圈構想「一帶一路」之類的四字成語和口號。將新絲路經濟帶的構想與二十一世紀海上絲路的構想凝聚為一體，就是所謂的「一帶一路」。但是說到底，它並沒有具體的構思。
東京大學教授高原明生就提出「一帶一路星座說」。他指出，「雖然星星是實際存在的，但是星座只存在於觀念之中。實際存在的星星，就是一個又一個零散的計畫，（而一帶一路）就像是將星星連結起來變成星座一樣，只是觀念的產物。」（《東洋經濟》，二○一六年一月二十七日）就像高原教授所言，這種幻想印象世界的塑造，是中國的拿手好戲。
海洋大國、海洋強國、海洋經濟、核心利益、中國夢、中華民族偉大復興、九段線、第一島鏈與第二島鏈（後述）、近海防禦、遠海防衛、戰略邊疆論、三戰（輿論戰、心理戰、法律戰，後述）、冊封／朝貢體制、改革開放、西部大開發、小康社會、和平演變（以和平手段讓蘇聯等社會主義體制瓦解）、五龍（五個海上執法機構，後述）……堪稱是讓世界上的中國觀察者全都目不暇給的辭彙寶庫。
今後，中國共產黨和政府也會繼續編造出各種術語和辭彙，並向外發布吧！每當一個新辭彙被發布，世界上的專家就會展開百家爭鳴的議論，並對中國的現狀與近未來進行分析。因此，中國的辭彙戰，其實也是輿論戰和心理戰。
作為對此的反應，比如說美國就把中國對東南亞和印度洋的涉足稱為「珍珠鏈戰略」（String of Pearls）；至於中國對美的海洋戰略（阻止美國海軍航艦與核動力潛艦接近台灣等地，從而掌握制海權的戰略），則命名為「反介入／區域拒止」（ A2／AD，Anti-Access/Area Denial）。
也有一些報導將中國向海洋發展稱為「高麗菜戰略」（以海警局和海軍船艦，重重守護在南海違法捕魚的中國漁船）與「切香腸戰略」（一點一點獲得南海的岩礁，趁對手不注意時再一口氣奪取所有的岩礁與島），這些同樣都值得矚目。另一方面，針對中國的A2／AD戰略，美國在軍事對應上，也打出了「空海一體戰」（AirSea Battle）、「近海控制」（Off shore Control）等構想。
不管怎麼說，已經躍升為經濟大國的中國，會對海洋霸權抱持野心與慾望也是很自然的。就算光是從有關外交與國防安全為出發點的新創辭彙來看，也可以看到滿滿讓人聯想到海洋霸權的內容，而解放軍和海上執法機構的不斷增強，也證明了中國對海洋霸權的意圖掌控仍是一種現在進行式。
航空母艦「遼寧」號的服役，以及之後陸續建造新的航艦，據說最終目標也是要編成航艦戰鬥群。另一方面，在伸入南海的海南島港口城鎮三亞的周圍，有著搭載彈道飛彈的戰略核動力潛艦的基地——榆林海軍基地。美國的偵察衛星對這裡一直保持著緊密的監視。這個基地建設在丘陵地帶的地下，核潛艦可以直接用潛航的方式出入基地，從陸地和上空看不到它們的蹤影，隱密性相當之高。
從日本沒有直飛海南島的班機，必須要從香港、廣州、上海等地轉機前去。一踏出飛機，立刻就會感到灼熱的氣息撲面而來。這裡被稱為「中國的夏威夷」，大型度假旅館沿著三亞的海岸櫛比鱗次地林立著。但它還有另一個面貌，那就是中國跨足海洋的最前線，也是滿載著核潛艦等軍事機密的島。
解放軍的海軍基地、海警局等海上執法機關，還有可以搖身一變為海上民兵的漁民聚落，也都位在三亞周邊，擺出一副隨時都能糾合海軍、海警局、海上民兵，大舉踏足南海的態勢。
中國跨足海洋的三個危險性
在這裡我必須要指出，中國在不久的將來，對國際海洋秩序的變更會帶來的三個危險性：第一是「海洋國土」的構想；第二是海外的港口管理；第三則是跨足尖閣群島所在的東海區域。
中國在近年打出了「海洋國土」這個新的概念。他們將領海、鄰接區、經濟海域三者整合起來，理解成單一的「海洋國土」，也就是把所有的海洋都當成國土。陸地上明明只有一條國界線，但海洋卻有三個概念存在，他們覺得這實在太過複雜，於是提出「海洋國土」這一概念，將複雜一轉而成為單純化。
對陸軍相關人士來說，海洋的國際秩序實在太過複雜也太難理解，所以只要照著「海洋國土」這種直線的思考方式去理解就夠了。然而，隨著「海洋國土」在中國人之間蔓延開來，很有可能會導致中國無視於海洋法公約，一味憑自己喜好建構海洋秩序的危險。
第二，中國透過鉅額貸款等方式，在海外展開港口整建的事業，包括斯里蘭卡的漢班托塔港、緬甸的皎漂港、巴基斯坦的瓜達爾港、阿曼的杜克姆港、希臘的比雷埃夫斯港等都在此列。因為斯里蘭卡還不出錢，所以中國實際上已經把漢班托塔港扣押下來，當成租界置於中國的管理下（自二○一七年七月起，租期九十九年）。
就這種情況來看，中國很有可能會對納入管理下的漢班托塔港制定新國內法，將之視同中國的港口，並宣布當地海域為中國的領海。這樣一來，中國也可以對與領海連接的鄰接區和經濟海域實施新的定義，從而讓「海洋領土」在海外進行擴張——確實蘊含著這樣的危險性。不只如此，中國在未來還會繼續運用「一帶一路」這個廣域經濟圈構想，就海外取得的港口權利制定新的國內法，把它們當成中國領土的一部分來對待，這樣的意圖恐怕已是昭然若揭。