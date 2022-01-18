《海上霸權》：中國在不久的將來，對國際海洋秩序的變更會帶來的三個危險性

文：竹田勇美（竹田いさみ）

戰略論、戰術論、宣傳

綜覽中國有關政治、外交、國防安全的文獻，全都充斥著像是廣域經濟圈構想「一帶一路」之類的四字成語和口號。將新絲路經濟帶的構想與二十一世紀海上絲路的構想凝聚為一體，就是所謂的「一帶一路」。但是說到底，它並沒有具體的構思。

東京大學教授高原明生就提出「一帶一路星座說」。他指出，「雖然星星是實際存在的，但是星座只存在於觀念之中。實際存在的星星，就是一個又一個零散的計畫，（而一帶一路）就像是將星星連結起來變成星座一樣，只是觀念的產物。」（《東洋經濟》，二○一六年一月二十七日）就像高原教授所言，這種幻想印象世界的塑造，是中國的拿手好戲。

海洋大國、海洋強國、海洋經濟、核心利益、中國夢、中華民族偉大復興、九段線、第一島鏈與第二島鏈（後述）、近海防禦、遠海防衛、戰略邊疆論、三戰（輿論戰、心理戰、法律戰，後述）、冊封／朝貢體制、改革開放、西部大開發、小康社會、和平演變（以和平手段讓蘇聯等社會主義體制瓦解）、五龍（五個海上執法機構，後述）……堪稱是讓世界上的中國觀察者全都目不暇給的辭彙寶庫。

今後，中國共產黨和政府也會繼續編造出各種術語和辭彙，並向外發布吧！每當一個新辭彙被發布，世界上的專家就會展開百家爭鳴的議論，並對中國的現狀與近未來進行分析。因此，中國的辭彙戰，其實也是輿論戰和心理戰。

作為對此的反應，比如說美國就把中國對東南亞和印度洋的涉足稱為「珍珠鏈戰略」（String of Pearls）；至於中國對美的海洋戰略（阻止美國海軍航艦與核動力潛艦接近台灣等地，從而掌握制海權的戰略），則命名為「反介入／區域拒止」（ A2／AD，Anti-Access/Area Denial）。

也有一些報導將中國向海洋發展稱為「高麗菜戰略」（以海警局和海軍船艦，重重守護在南海違法捕魚的中國漁船）與「切香腸戰略」（一點一點獲得南海的岩礁，趁對手不注意時再一口氣奪取所有的岩礁與島），這些同樣都值得矚目。另一方面，針對中國的A2／AD戰略，美國在軍事對應上，也打出了「空海一體戰」（AirSea Battle）、「近海控制」（Off shore Control）等構想。

不管怎麼說，已經躍升為經濟大國的中國，會對海洋霸權抱持野心與慾望也是很自然的。就算光是從有關外交與國防安全為出發點的新創辭彙來看，也可以看到滿滿讓人聯想到海洋霸權的內容，而解放軍和海上執法機構的不斷增強，也證明了中國對海洋霸權的意圖掌控仍是一種現在進行式。

航空母艦「遼寧」號的服役，以及之後陸續建造新的航艦，據說最終目標也是要編成航艦戰鬥群。另一方面，在伸入南海的海南島港口城鎮三亞的周圍，有著搭載彈道飛彈的戰略核動力潛艦的基地——榆林海軍基地。美國的偵察衛星對這裡一直保持著緊密的監視。這個基地建設在丘陵地帶的地下，核潛艦可以直接用潛航的方式出入基地，從陸地和上空看不到它們的蹤影，隱密性相當之高。

從日本沒有直飛海南島的班機，必須要從香港、廣州、上海等地轉機前去。一踏出飛機，立刻就會感到灼熱的氣息撲面而來。這裡被稱為「中國的夏威夷」，大型度假旅館沿著三亞的海岸櫛比鱗次地林立著。但它還有另一個面貌，那就是中國跨足海洋的最前線，也是滿載著核潛艦等軍事機密的島。

解放軍的海軍基地、海警局等海上執法機關，還有可以搖身一變為海上民兵的漁民聚落，也都位在三亞周邊，擺出一副隨時都能糾合海軍、海警局、海上民兵，大舉踏足南海的態勢。

中國跨足海洋的三個危險性

在這裡我必須要指出，中國在不久的將來，對國際海洋秩序的變更會帶來的三個危險性：第一是「海洋國土」的構想；第二是海外的港口管理；第三則是跨足尖閣群島所在的東海區域。

中國在近年打出了「海洋國土」這個新的概念。他們將領海、鄰接區、經濟海域三者整合起來，理解成單一的「海洋國土」，也就是把所有的海洋都當成國土。陸地上明明只有一條國界線，但海洋卻有三個概念存在，他們覺得這實在太過複雜，於是提出「海洋國土」這一概念，將複雜一轉而成為單純化。

對陸軍相關人士來說，海洋的國際秩序實在太過複雜也太難理解，所以只要照著「海洋國土」這種直線的思考方式去理解就夠了。然而，隨著「海洋國土」在中國人之間蔓延開來，很有可能會導致中國無視於海洋法公約，一味憑自己喜好建構海洋秩序的危險。

第二，中國透過鉅額貸款等方式，在海外展開港口整建的事業，包括斯里蘭卡的漢班托塔港、緬甸的皎漂港、巴基斯坦的瓜達爾港、阿曼的杜克姆港、希臘的比雷埃夫斯港等都在此列。因為斯里蘭卡還不出錢，所以中國實際上已經把漢班托塔港扣押下來，當成租界置於中國的管理下（自二○一七年七月起，租期九十九年）。

就這種情況來看，中國很有可能會對納入管理下的漢班托塔港制定新國內法，將之視同中國的港口，並宣布當地海域為中國的領海。這樣一來，中國也可以對與領海連接的鄰接區和經濟海域實施新的定義，從而讓「海洋領土」在海外進行擴張——確實蘊含著這樣的危險性。不只如此，中國在未來還會繼續運用「一帶一路」這個廣域經濟圈構想，就海外取得的港口權利制定新的國內法，把它們當成中國領土的一部分來對待，這樣的意圖恐怕已是昭然若揭。