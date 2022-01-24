高齡、AMH極低還有機會懷孕嗎？調養受孕體質的天堂路

「沒有自律，哪來的自由？」：調養受孕體質的天堂路

「我的AMH只有0.01，也已經39歲了，請問我還有機會取到自己的卵，而且試管植入成功嗎？」 這篇文章苦主，在二年前初診時的第一個問句。

「什麼！」

「難道她光是取卵，就花了二年？」正在讀這篇文章的你，是不是很想馬上留言問這一句話？

當然不是！案主已經卸貨完畢、也領到不專業養殖戶的許可證、並陷入了不分晝夜的餵奶地獄了，好嗎？

這篇這個正要開始寫的個案故事，不只是應驗了「沒有弄出人命的徹底決心，可千萬不要來訊搶奪好孕名額」，還有驗證了一堆「只要你肯努力，總有一天會等到你」、「不是不報，是時候未到」等俗話說得好，也當然還有所謂的「自助、人助、天助」。

然後，近幾年很紅的一句話「沒有自律，哪來的自由？」，這也是我最新收藏的普渡眾媽金句。

「高齡、AMH極低，有多少機會可以取到自己的卵、而且試管植入成功？」，這個問題，我相信也有很多追求好孕的準媽咪們，會想要馬上知道答案。例如：幾歲＋AMH值＝多少，就應該可以直接放棄取自己的卵？

自從1978年、全世界第一位試管嬰兒誕生至今的40多年來，全球生殖界對於「如何從各項卵巢機能指標，來預測取卵結果、並提高試管嬰兒成功率」的研究論文可說是多如牛魔王的毛，但多數權威也只能理出一個「趨勢性」或是「指向性」的結論。

因此，以我自己在協助調理好孕的療程裡，中醫藥的處置目標，一直都準焦在「調節與平衡每個人體內的生物活動，並協助創造各種容受性與可能性」，簡單一點說明就是為患者創造一個穩定的動態平衡。

因此，雖然有許多研究都已經明白指出「高齡（38~43歲）的取卵率、懷孕率，都明顯低於37歲以下的組別」，但是我在臨床上卻總是能觀察到「在中醫藥同步調理的生殖療程裡，取卵、試管植入的成果，超乎患者的生殖醫師所預期之外」的成功案例。

而這麼多年下來，我很仔細的分析了這些好孕媽咪各項數值，因此發現了一個非常重要的現象。

即使「年齡、卵巢機能數值」等客觀條件都十分相似，但那些能脫穎而出、順利受孕弄出人命的苦主，多半都是心態正向、個性積極、且願意配合醫囑做出生活模式重大改善的女性。

親熱天堂的狂熱書迷、帥氣卡卡西曾經說過：「運氣，也是一種實力。」

唯有不斷努力、持續累積實力，運氣才會為這些已經準備好的人，創造出更多成功的機會。

好孕延宕 蹉跎光陰的迷樣時間軸

本文案主的條件如下：

37歲：結婚，希望自然受孕，卻沒做卵巢機能檢查、輸卵管攝影。 38歲：結婚後月經週期出現變化，卻遲至一年後，才去抽血檢查。抽血檢查發現卵巢庫存衰竭，卻又沒有立即作出處置。 39歲：自作主張認為喝雞精可以養卵，所以又再多拖了半年之後才來診間報到。

在診間，我發現個案日常生活缺乏運動、老是鼻子過敏和鼻塞，反應出個案身體長期處在缺氧狀態，因此可能也會有睡眠品質下降、更容易覺得疲累的問題。

高齡、AMH極低，取卵期間的可能問題？

Q1. 如果月經已經很不規律，久久才來一次，那要怎樣開始取卵療程？

如果 AMH值偏低，但 FSH指數不高（<30），那麼生殖醫師可能會先用藥催經，待月經報到後，才會進入取卵療程。

若是 FSH指數很高（>30），那麼生殖醫師就可能會先使用調經藥（避孕藥） 2～3個月後，才再抽血檢查FSH。

若FSH指數接近正常值，該週期又能照到基礎濾泡，就會進入取卵療程。

Q2. 如果月經還算規律，那每個月都能取得到卵嗎？

並非每個月都排卵。 也有可能是雖然照得到基礎濾泡，但濾泡卻不一定能順利發育。 或是雖然濾泡發育到可以取卵的大小，卻不見得能將卵子取出。 或者卵子取出了，卻無法受精成功。 但也可能是卵子受精了，卻難以繼續分裂、發育。

因此，若想要走集卵路線（累積至台灣目前法規的上限4顆，再一次植入），其中有著許多重重關卡要過。

Q3. 取卵期間，用藥與回診的情況，大致會是如何？

用藥部分，生殖醫師會依照自身的專業經驗值，開立口服排卵藥物、或是排卵針劑，並觀察後續反應。（若需進行二次取卵，可能會調整處方種類或劑量）



卵泡數量、生長速度、卵泡平均大小、是否有中途萎縮現象、當次取卵結果，都會是下一次取卵的處方調整指標，有可能會需要增減劑量、更換口服藥物、或是使用長效型排卵針（伊諾娃）、開立防跑卵藥物…等等，原則上每個好孕患者的處方內容應該是都會不盡相同。



回診日期部分，通常是在月經的第2~3日開始服用排卵藥物，第9~10日回診照超音波確認濾泡大小與數量，第11~12日施打破卵針，第13~14日進行取卵。



若卵泡發育速度不如預期，整個藥物的使用時間與取卵點都會延後，可能會先取一批發育較佳的卵後，再次使用排卵藥讓第二批較小的卵泡長大，即所謂同週期二次取卵。



另外，AMH偏低、月經不規律者，也可能會一直照不到基礎卵泡，因此有些生殖醫師會改變策略，建議每周做一次超音波追蹤卵泡，一有卵泡出現就會開始用藥、並且準備取卵，因此整個取卵療程需要回診的頻率會變較高。



養卵的最大前提，是「充足睡眠」、「均衡營養」、「放鬆心情」。



因此不太建議你挑選離家太遠的生殖中心，以避免舟車勞頓的體能消耗、心理壓力而削弱取卵品質。（有些生殖中心的取卵時間，會統一設定在清晨 05 ~ 07點之間，或收取指定取卵時間之指定費用。）

養卵的最大前提，是「充足睡眠」、「均衡營養」、「放鬆心情」。

Q4. 高齡的我，需要做PGS（胚胎著床前染色體篩檢）嗎？

說真的，這個問題也得要求好孕患者自己有足夠的卵量，才會需要考慮PGS（胚胎著床前染色體篩檢，Preimplantation Genetic Screening）這件事。



PGS現在已經更名為PGT-A （胚胎著床前非整倍體篩檢，Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidies），而這個染色體切片檢查，本身就存在著耗損囊胚數量的風險。

若是沒切到檢體、或是切片檢體數量不足，都會導致該囊胚無法繼續使用。

也因為超過37歲的患者，取到的卵不良率幾乎是一半以上，有時還會全軍覆沒，因此許多生殖醫師在面對這樣的患者時，通常給的建議會是「先求有、再求好」，因此會將受精卵在Day1~Day3就先冷凍，倘若後續取卵數目大幅增加，才會考慮解凍後繼續培養，端看是否有足夠的囊胚，可以發育至第五日送PGS檢查。