以色列集體農場「奇布茲」：社會主義混合國族主義的烏托邦實驗，難擋人性對私有化的變革訴求

提到以色列集體農場「奇布茲」（Kibbutz），不少人會認為這曾是歷史上相對成功的一場社會主義實驗；曾經，奇布茲成員沒有私有財、分攤社群中的工作、共享社群提供的免費資源、甚至連孩童都是集中在一起教育及撫養。

在很大程度上，過去的奇布茲摒棄了馬克思（Karl Marx）嚴加批判的私有財、分工及專業化，並實踐馬克思對共產社會的願景，儼然打造了讓個人可以「早晨打獵、下午釣魚、晚上養牛、吃完晚飯後討論哲學」的烏托邦。

但這樣一度相對成功的社會主義實驗，過去幾十年來卻面臨人口外流及轉型挑戰等問題。今天的奇布茲，已經很少真正實踐上（20）世紀草創初期、各種依據社會主義的運作模式，取而代之的，是許多經濟私有化、及日常社群生活的變革。這讓不少人質疑，現今的奇布茲在何種程度上，還保有100多年前創立時的初衷。

集體農場奇布茲：社會主義混合國族主義的實驗

傳統上，奇布茲在以色列法律下的定義主要包含：成員共享資產，仰賴社群成員為勞動者，並在生產、消費與教育等經濟及社群活動上，秉持平等與合作等原則。

由於猶太人在歐洲長期流亡、沒有自己的國家，且歷史上經常面臨不同程度的歧視與迫害，在19世紀末期、各種國族主義興起之際發展出來的錫安復國主義（Zionism），很大程度強調猶太人必需發展自立自強、自建家園並保家衛國的情操與行動，摒棄過去任人宰割的柔弱形象，回到巴勒斯坦「故土」，靠著自己的勞動建立社群及與土地的連結。

在這樣背景下發展出來的錫安復國主義主流：勞工錫安復國主義（Labor Zionism），激勵不少年輕的歐洲猶太人，來到當時為英國託管的巴勒斯坦進行屯墾。奇布茲與類似的屯墾社群，如莫沙夫（Moshav）等，就是在這樣的背景下，由這些歐洲移民所組成。

可以說，這些移民在巴勒斯坦建立屯墾社群的初衷，來自對猶太人長期流亡在外、特別是流亡在歐洲、並遭到歧視甚至迫害的反撲。