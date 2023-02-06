移民署軟性方案吸引失聯移工自行到案，NGO：治標不治本，今年可能繼續增加破10萬人
我們想讓你知道的是
台灣逃跑的失聯移工已多達8萬人且持續增加，雖然移民署每年都用軟性方案讓移工「免強制收容」也只要繳2000元罰鍰來吸引移工自行投案後被遣返回國，但實際上這種方式對多數的移工來說誘因仍不足，因為他們面臨的是更不穩定的就業環境，以及高額仲介費欠款。
全台失聯移工截至去年底為止已超過8萬人，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署2月1日起實施每年都會有的「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，內政部表示，3年來因受疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，導致逾期滯台人數攀升。近來航班陸續恢復，特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區及香港澳門居民等外來人口，凡合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案，可以不需要強制收容、罰緩僅2000元，而內政部長林右昌則稱「本次成效不錯」。
不過長期關注失聯移工的NGO團體包括「桃園群眾服務協會」和「國際勞工協會」都指出，目前移工在台灣最大的問題是失業後很難再找到合法工作，而需要移工的地方卻很難合法申請，仲介為了高額的仲介費用繼續引進新的移工，導致這些移工只能逃跑後打黑工；政府的方案「治標不治本」，多數移工不可能為了可以省一點罰緩就自願被遣返，因為被遣返還是會被仲介追討高額的海外仲介費，若不思考結構性的問題，今年失聯移工可能會繼續增加破10萬人。
軟性方案吸引失聯移工到案，內政部稱「成效佳」
為防杜外國人逾期滯留我國，已修正《入出國及移民法》部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2000到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年；如此「嚴懲」的修法方向，就是為了嚴懲移工逃跑，變成失聯移工，在台灣打黑工。
而內政部移民署推出「擴大自行到案專案」以相對軟性的方式吸引失聯移工到案，並著手遣返；先前曾嘗試失聯移工自首方案，最早開始只有不收容，後來陸續擴大「不管制」、「低罰鍰」，希望能更具誘因，期間自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間。
內政部長林右昌日前接受媒體訪問時表示，這次擴大自行到案計畫成效很好，最近幾年COVID-19疫情期間，很多來台探親或移工因邊境管理及班機問題，造成很多逾期居留狀況，進而產生社會跟治安問題。
林右昌指出，這次的方案是讓相關人員能自行到案，不用擔心罰款，也不必強制收容；有些移工是自願或非自願性的逾期，人數在這幾年已有所控制，但因3年的疫情讓問題擴大，這次的短期方案是從2月1日到6月30日期間辦理，但平常移民署還是有相關自行到案的辦法，只是條件不若這次擴大辦理寬鬆。對於非法移工部分，未來還是希望能做源頭管制，讓非法移工，從入境到後續工作場所的管理部分能加強，減少非法狀況。
啟動專案後，陸續有移工到案
《中國時報》報導，G女來台擔任移工近3年，原先在中部為家庭看護工，因覺得工作太辛苦了而逃逸失聯長達5年，失聯期間遇到3年前以觀光簽證到台灣的J男，雙方互許終生，眼看G女孕肚漸漸大，又礙於2人無婚姻關係，返國擔心遭受指指點點，專勤隊考量情況特殊，經聯繫民間團體提供協助，以伊斯蘭教儀式認證雙方關係，再將兩人送回印尼。
而新竹也有類似案例，《自由時報》報導，阿娜與阿木失聯期間住在南寮海邊，靠打零工維持生計，期間陸續育有5歲兒子及3歲女兒，如今阿娜還懷有5個月身孕。兩人一直想給孩子光明正大的身分和生活，但也因工作不易，讓兩人想返回印尼家鄉之路變得遙不可及。兩夫妻得知移民署推出自行到案專案時，開心表示：「孩子們，我們終於可以回家了。」新竹市專勤隊也協助兩夫妻辦理孩子們的出生證明及相關返國所需證件，只要手續皆完成，一家五口就可安心返鄉。
《NOW news》報導，高雄1名40歲泰國籍移工宋姓男子，去年10月底來台，在宜蘭縣工廠工作，因工作壓力加上飲食差異問題，經常生病，工作無法達到雇主要求，常被責難。苦撐一個月後，決定逃跑，逃到高雄投靠合法工作的同鄉後，四處打零工，卻因言語不通加上工作難找，收入不穩定，日常三餐都成問題。
宋男思念在泰國家鄉的妻女，四處向朋友借錢籌到機票費用後，因無力負擔高達1萬元的在台逾期罰鍰鬱鬱寡歡，日前和友人到泰國餐廳用餐時，老闆娘同情他贊助數千元，並告知有「自行到案」措施，宋得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容可馬上回國，十分開心。
全台有8萬失聯移工，人數持續增長
不過雖然「擴大自行到案」的方案其實是年年推出，然而失聯移工人數仍然持續增長，去年4月時約有6萬人，到年底已有8萬多人。根據內政部移民數的統計，截至去年12月的數據，目前全台共有約8萬名失聯移工。其中以製造業移工占多數，約有4萬2000多人，看護工次之，約有3萬2000多人。
台灣國際勞工協會指出，疫情後，現在重新開放國外引進移工，已不再有疫情期間缺工搶工的現象。然而台灣整體經濟情況亦不明朗，國內轉換的移工目前面臨難找工作的困境，亦有許多工廠開始裁撤工人，任意解雇移工，甚至迫使移工簽自願離職。
工作難找，仲介趁勢獅子大開口，國外仲介費行情大漲，即使雇主沒有人力需求，仲介為了暴利持續引進移工，年底多了很多移工申訴都是剛來台灣工作一兩個月就被雇主解雇，移工為支付高額介費來台工作，幾乎都是先貸款，什麼錢都還沒賺到，一身的債務導致他們進退兩難，如果無法在轉換期限內找到工作，陷入困境的勞工經常只剩逃跑一途。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。