移民署軟性方案吸引失聯移工自行到案，NGO：治標不治本，今年可能繼續增加破10萬人

全台失聯移工截至去年底為止已超過8萬人，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署2月1日起實施每年都會有的「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，內政部表示，3年來因受疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，導致逾期滯台人數攀升。近來航班陸續恢復，特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區及香港澳門居民等外來人口，凡合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案，可以不需要強制收容、罰緩僅2000元，而內政部長林右昌則稱「本次成效不錯」。

不過長期關注失聯移工的NGO團體包括「桃園群眾服務協會」和「國際勞工協會」都指出，目前移工在台灣最大的問題是失業後很難再找到合法工作，而需要移工的地方卻很難合法申請，仲介為了高額的仲介費用繼續引進新的移工，導致這些移工只能逃跑後打黑工；政府的方案「治標不治本」，多數移工不可能為了可以省一點罰緩就自願被遣返，因為被遣返還是會被仲介追討高額的海外仲介費，若不思考結構性的問題，今年失聯移工可能會繼續增加破10萬人。

軟性方案吸引失聯移工到案，內政部稱「成效佳」

為防杜外國人逾期滯留我國，已修正《入出國及移民法》部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2000到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年；如此「嚴懲」的修法方向，就是為了嚴懲移工逃跑，變成失聯移工，在台灣打黑工。

而內政部移民署推出「擴大自行到案專案」以相對軟性的方式吸引失聯移工到案，並著手遣返；先前曾嘗試失聯移工自首方案，最早開始只有不收容，後來陸續擴大「不管制」、「低罰鍰」，希望能更具誘因，期間自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間。

內政部長林右昌日前接受媒體訪問時表示，這次擴大自行到案計畫成效很好，最近幾年COVID-19疫情期間，很多來台探親或移工因邊境管理及班機問題，造成很多逾期居留狀況，進而產生社會跟治安問題。

林右昌指出，這次的方案是讓相關人員能自行到案，不用擔心罰款，也不必強制收容；有些移工是自願或非自願性的逾期，人數在這幾年已有所控制，但因3年的疫情讓問題擴大，這次的短期方案是從2月1日到6月30日期間辦理，但平常移民署還是有相關自行到案的辦法，只是條件不若這次擴大辦理寬鬆。對於非法移工部分，未來還是希望能做源頭管制，讓非法移工，從入境到後續工作場所的管理部分能加強，減少非法狀況。

啟動專案後，陸續有移工到案

《中國時報》報導，G女來台擔任移工近3年，原先在中部為家庭看護工，因覺得工作太辛苦了而逃逸失聯長達5年，失聯期間遇到3年前以觀光簽證到台灣的J男，雙方互許終生，眼看G女孕肚漸漸大，又礙於2人無婚姻關係，返國擔心遭受指指點點，專勤隊考量情況特殊，經聯繫民間團體提供協助，以伊斯蘭教儀式認證雙方關係，再將兩人送回印尼。

而新竹也有類似案例，《自由時報》報導，阿娜與阿木失聯期間住在南寮海邊，靠打零工維持生計，期間陸續育有5歲兒子及3歲女兒，如今阿娜還懷有5個月身孕。兩人一直想給孩子光明正大的身分和生活，但也因工作不易，讓兩人想返回印尼家鄉之路變得遙不可及。兩夫妻得知移民署推出自行到案專案時，開心表示：「孩子們，我們終於可以回家了。」新竹市專勤隊也協助兩夫妻辦理孩子們的出生證明及相關返國所需證件，只要手續皆完成，一家五口就可安心返鄉。

《NOW news》報導，高雄1名40歲泰國籍移工宋姓男子，去年10月底來台，在宜蘭縣工廠工作，因工作壓力加上飲食差異問題，經常生病，工作無法達到雇主要求，常被責難。苦撐一個月後，決定逃跑，逃到高雄投靠合法工作的同鄉後，四處打零工，卻因言語不通加上工作難找，收入不穩定，日常三餐都成問題。

宋男思念在泰國家鄉的妻女，四處向朋友借錢籌到機票費用後，因無力負擔高達1萬元的在台逾期罰鍰鬱鬱寡歡，日前和友人到泰國餐廳用餐時，老闆娘同情他贊助數千元，並告知有「自行到案」措施，宋得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容可馬上回國，十分開心。

全台有8萬失聯移工，人數持續增長

不過雖然「擴大自行到案」的方案其實是年年推出，然而失聯移工人數仍然持續增長，去年4月時約有6萬人，到年底已有8萬多人。根據內政部移民數的統計，截至去年12月的數據，目前全台共有約8萬名失聯移工。其中以製造業移工占多數，約有4萬2000多人，看護工次之，約有3萬2000多人。

台灣國際勞工協會指出，疫情後，現在重新開放國外引進移工，已不再有疫情期間缺工搶工的現象。然而台灣整體經濟情況亦不明朗，國內轉換的移工目前面臨難找工作的困境，亦有許多工廠開始裁撤工人，任意解雇移工，甚至迫使移工簽自願離職。

工作難找，仲介趁勢獅子大開口，國外仲介費行情大漲，即使雇主沒有人力需求，仲介為了暴利持續引進移工，年底多了很多移工申訴都是剛來台灣工作一兩個月就被雇主解雇，移工為支付高額介費來台工作，幾乎都是先貸款，什麼錢都還沒賺到，一身的債務導致他們進退兩難，如果無法在轉換期限內找到工作，陷入困境的勞工經常只剩逃跑一途。