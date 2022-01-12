XREX執行長黃耀文：加密貨幣「泡沫破掉」未必不好，未來Web3.0的發展將使社會發生重大改變

受到聯準會（Fed）升息影響，加密市場連日下挫，區塊鏈產業泡沫化議題受到各界矚目。2022天下經濟論壇（CWEF）冬季場邀請，HTC去中心化長陳信生和XREX執行長黃耀文，暢談區塊鏈未來機會和發展。陳信生強調，目前遊戲是元宇宙最好的實驗場，但不會是最終的目的地；黃耀文則指出，區塊鏈產業還在泡沫裡頭，未來Web3.0的發展將使社會發生重大改變。

加密貨幣市場重挫，泡沫化疑慮滿天飛

《華爾街日報》描述，問世不久的加密貨幣，在2021年成為了投資市場的主流，除了電動車龍頭——特斯拉創辦人馬斯克（Tesla）經常在社群平台上談論它之外，柯林斯詞典（Collins Dictionary）把非同質化代幣（NFT）選為2021年度詞彙。

研究調查公司皮尤研究中心（Pew Research Center）數據指出，有超過16%的美國人曾經持有加密貨幣，相較於2015年成長了16倍，目前全球接觸加密貨幣的人數已經達到2.2億人。

2021年是加密貨幣市場蓬勃發展的一年，其總價值高峰已達到2.98兆美元（新台幣83兆元），年初時才不到1兆美元，短短半年已經暴增3倍。

不過，聯準會於1月5日對外透露，美國官員於今年3月可能首次升息，引起加密貨幣市場重挫，產業泡沫化傳聞不脛而走。截至1月10日，比特幣暫報3萬9651美元；以太幣（ETH）暫報2928美元，紛紛創下2021年9月以來最低紀錄。

隨著加密貨幣市場大幅回檔，市場開始陷入恐慌。區塊鏈技術開發成的跨境匯流平台——XREX執行長黃耀文強調，現在的確有1990年代末網路泡沫化的氛圍，大量的投資者和技術湧入，造就樂觀且充滿想像的情景。

他說，當過度的資金投入時，會造成創業者的傲慢，2000年的網路泡沫破掉，就是最貼切的例子。不過，黃耀文重申，目前加密貨幣還在泡沫裡頭，但是「泡沫破掉」也未必不好，因為新科技終究會推進人類的進步，讓社會改變，如同當初網際網路的情況。

元宇宙將來臨，區塊鏈、NFT讓數位資產更有價值

泡沫化後，加密貨幣將迎來新藍海，元宇宙（metaverse）成為對虛擬世界的想像。HTC去中心化長陳信生說明，千萬不要把元宇宙當作目標和目的地，以臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Zuckerberg）的說法，是將其形容為「網路+」。

Photo Credit: 天下雜誌 HTC去中心化長陳信生於2022天下經濟論壇冬季場，【議題六】之 元宇宙的未來！發表談話。

對陳信生而言，元宇宙更像是一個「奇點」（Singularity），是機器人超越人類智力的時間點，就區塊鏈來說，就是人類首次把數位資產看得比實體資產更重要。

他解釋，自從加密貨幣於2009年由中本聰發表，解決了重複支出（double spending），真正地建立了數位資產認證系統，這也是最具革命的一項技術，也是「數位產權」得以發展的關鍵。

黃耀文對此表示，未來區塊鏈仍有相當大的發展空間，例如在Web3.0的世界中，所有的利害關係人皆能使用加密貨幣、NFT的方式進行分配計算，甚至能夠以區塊鏈舉辦「數位公投」。

他說，區塊鏈技術會加快Web3.0的誕生，去中心化利用一人一份的帳本，取信於眾人，再加上區塊鏈產業架構，會於2022年更加成熟，到時候不管是去中心化錢包、協議、交易平台均能發展，利於搭建各種Web3.0、元宇宙產業。

陳信生也強調，元宇宙的商機並不會永遠都停留在「遊戲娛樂」層面，雖然遊戲發展最高且早，但遊戲不會是元宇宙最終的應用。他說，從數據來看，全球有三億台左右的遊戲主機，但是行動裝置卻高過50億台，這意味著，遊戲是元宇宙最好的實驗場，但不會是最終的目的地，區塊鏈在行動領域仍大有可為。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航