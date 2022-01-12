5000家台商僅次於中國，台灣企業佈局泰國的優勢及風險為何？

採訪整理：游孟蓉（STARTBOARD行銷專員）、胡聿威（STARTBOARD行銷副總監）

NETA南向創業家聯盟顧問簡介：資誠聯合會計師事務所泰國籍會計師張智媛 張智媛為泰國籍會計師，目前在PwC台灣負責東南亞市場的拓展，同時他也協助台商前往泰國發展。在泰國的會計系畢業，張智媛擁有的是泰國的會計師執照，協助企業的項目主要針對法律、稅務跟會計方面的問題。她表示到目前為止他們團隊遇到最多的問題是長期管理，包含在泰國的企業拓展。

目前泰國市場趨勢

圖片來源：泰國工業部

目前很多台商有興趣投資的都是傳統產業，但張智媛認為泰國未來在其他市場也有很多潛能。首先以汽車產業為例，汽車產業在未來逐漸以電動車為主流，不管是電子產業或是汽車零件都期待可以開發電動車市場。泰國目前電動車的市場很龐大，但在泰國確實缺少很多技術，若是台商看準這個商機，一定能搶先開發泰國市場。

另外，張智媛提及她認為未來整個東南亞（包含泰國）在數位服務上會發展得很好，因為東南亞、泰國市場人數眾多，而網路基礎建設也逐漸普及。若是未來與台商合作開發平台，在電子商務的部分也會表現亮眼。

台灣企業在泰國的BOI（Board of Investment，泰國投資促進委員會辦公室）投資優惠

外商現在進入泰國市場有很多的投資優惠，先以稅收的部分來說，目前泰國政府提供的優惠不只是單一稅而已，包含所得稅、關稅或是一些外籍同仁的個人所得稅都會概括在優惠中。然而，張智媛表示比起稅的部分，她更想討論的是對投資廠商也很重要的「非稅優惠」。非稅優惠包含哪些項目呢? 以下將分點敘述：

1. 土地優惠

很多外資投資時都會想要屬得土地，透過BOI的非稅優惠，在投資房地產、工廠會減輕很多負擔。

2. 股東議題

外商在泰國投資的時候會因為外資投資限制，不可以超過一半的股份，而尋找泰國人來當人頭股東，這也延伸了後續許多利益上的問題。然而在BOI的優惠中，可以讓外資百分之百持股，避免了原先可能碰到的問題。

3. 外資人士

一開始很多台商沒有辦法尋找到泰國籍人員，而泰國籍與外國人的比例讓很多外資不能順利取得工作證，BOI的優惠降低泰籍人員比例，讓廠商取得工作證更加便利。

台灣廠商在泰國創業的優勢

1. 台灣品牌在泰國具有良好的聲量

張智媛表示，她認為第一個優勢是台灣的名聲很好，可以看到目前在泰國拓展的食品產業，例如鼎泰豐、coco都發展的很不錯。因為外國人對台灣的品牌以及台灣人都保有良好的印象。張智媛說：「這對一個國家是非常重要的事情，因為投資設廠的時候需要很多人員，你如何跟當地配合是一個穩健發展的重點，由於對台灣方面良好的印象，泰國對台商投資的部分配合度很高，也讓雙邊合作更加順利。」

2. 台灣科技發展的優勢

而第二個優勢是台灣的高度科技發展，由於泰國當地還是以農業技術為主，而台商在科技發展的部分若是可以導進泰國、在泰國當地創業，一定可以成為顯著的優勢。

台灣廠商拓展泰國市場容易遇到的困境

台商進到泰國常見的問題，張智媛認為分成兩個重點部分：

1. Market Entry的計畫

不願意提前做一個完整規劃

對很多台商來說，他們不願意去提前做一個完整規劃。這是因為台商在泰國都會覺得自己已經發展很久，有多朋友、資源了，為什麼要額外做這件事情? 但其實在後續發展中，台商發現自身對整個法令、稅務、投資沒有那麼清楚，往往他們最後還是得找當地人合作。張智媛強調，這個合作夥伴若不是事先規劃好的，對台灣廠商在泰國長期投資會造成很重大的影響。

沒有事先考慮如何管理人才

當企業進入一個國家，有沒有事先考慮到自己要如何管理這個國家的人才也是重要的事情之一。人的問題就包含文化、語言上的差異，張智媛表示，對她的客戶來說，因為工作上需要跟員工積極溝通，所以主管必須有同理心的關照員工，雙方才能維持長期良好關係。

廠商不知道發展產業的地點

部分廠商往往直接選擇在曼谷發展，由於這些廠商不知道其他產業發展重鎮的分布地點，很多人在曼谷購買很貴的地，卻不知道在其他地區會有更合適的地方，造成投資成本上的負擔。

2. 投資心態的問題

關於企業投資心態的問題。張智媛表示，投資還在發展的國家，就會面臨台灣沒有碰到過的問題，企業需要具備良好的投資心態。很多台商跟她分享泰國市場情形，提及泰國很像台灣20-30年前還沒有發展的那麼好的時候。不同的是曼谷比起當時的台灣，已經擁有很多先進的建設（例如捷運），而大部分的人英文水平也都很好。

不僅是市場環境的不同，廠商自身也要做好碰到其他困境的準備，台商想進入泰國市場是因為投資成本較低，如果想要得到這些優惠，事先對市場做好功課是必須的，擁有良好的準備以及投資心態，才能更好的進行長期發展。

拓展泰國市場：面對疫情的影響

過往企業在泰國發展都是以設公司、設廠的形式，然而現在因為COVID-19的影響，外資不能隨意移動到當地，無法派一大堆員工到現場勘查。面臨的疫情的影響，張智媛有一個策略可以跟大家分享。外資可以考慮進行併購，併購的第一個好處是如果你找到很好的併購對象，企業不用從零開始發展。

泰國已經有一個團隊幫你管理好當地的人才，不用重新設定內部的流程，省去尋找員工的時間。第二個好處是併購的公司往往也有自己發展的業務，而若是能與他們互相搭配，未來一定能有更好的發展。

Photo Credit: 中央社 Covid-19疫情下的泰國曼谷考山路。 照片攝於2021年4月13日

台商企業拓展泰國市場可以尋找的管道

最後，張智媛期許未來台灣以及泰國雙邊可以有更緊密的合作以及良好的交流，她表示若是台商企業想要前往泰國市場，有很多單位可以提供協助：

泰國BOI單位

可以透過泰國BOI（泰國投資促進委員會辦公室）的單位，它可以介紹很多泰國的投資環境，包括大眾想要知道的泰國投資資訊，像是當地員工薪資、在泰國的投資工業處有哪些部分，或是當地適合發展的產業。

泰國投資辦事處

泰國的投資辦事處不只是協助一般辦理簽證而已，張智媛提及泰國的大使都願意跑到很多台灣的工廠，讓他們了解其實要進入泰國市場，有很多當地政府單位可以提供協助。

泰國的台商協會

在泰國的台商協會是個重要的單位，因為台商協會不只提供稅務法令的協助，他們在當地會提供很多商業機會的分享，可以讓新的台商進入泰國市場。