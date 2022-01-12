今日本土新增4例，境外移入暴增92例，社區疫情正在收斂，指揮中心尚不考慮封鎖邊境

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入。指揮中心陳時中表示，桃機群聚案狀況趨緩，目前沒有新增個案，可見疫情正在收斂中；另外為因應爆增的境外移入、醫療量能恐無法負荷，指揮中心也宣布最新的確診個案解除隔離標準。

北投明德郵局今傳出有確診者足跡，進行清消，指揮中心證實此為本土新增確診個案（案17588），為台北市的看護人員，個案Ct值較高，第一次採檢Ct值34，複驗Ct值40，該名個案5月多曾照顧確診病人，看作是舊案，對社區影響很低。

另外有3例（案17630、17672、17673）與桃園確診居服員（案17472）有關，在銀行裡被驗出。疫情監測組組長周志浩表示，已知桃園居服員有社區足跡到過銀行辦事，且有面對面的業務互動。陳時中指出，銀行已匡列30人篩檢，目前已經全部隔離，是否要擴大匡列採檢還在討論中，明天才會更明朗。

陳時中表示，社區疫情有在收斂，相關連結越來越清楚，從機場分做清潔員、防疫計程車、保全、手推車工作人員4大類；再來有中興醫院護理師，台北很認真的在匡列相關人員，目前也沒有擴大的跡象。整體來看有脈絡可循，對社區的威脅當然要注意，但慢慢在控制裡面。

醫療應變組副組長羅一鈞也指出，群聚關聯圖最新定序出爐，除北市聯醫個案外，其餘傳播鍊皆可追溯到桃園機場工作人員：

境外移入暴增92例，指揮中心尚不考慮封鎖邊境

另外今日境外移入暴增，指揮中心表示，其中58例來自昨天機場8航班落地採檢，已經自機場送醫，34例是居家檢疫採檢。指揮中心說明，昨日在機場一共採檢625人，有58例確診，陽性率9.28%；另外今早再鎖定6航班、287人採檢，新增16例，陽性率5.57%。

這樣檢測的陽性率是否為高？陳時中說明，目前是針對長程班機做篩選，昨天入境者有2000多人，總陽性率2.5~3%，長程航班約有7、8成陽性個案都會在邊境驗出。

是否考慮封鎖邊境？陳時中表示，目前感染的多是輕症，如果停飛航班，對返國民眾傷害很大，如果重症率高，會再採取因應措施，不過目前整體染疫高，重症率沒那麼高，「就是積極防護，讓大家過個好年」。

外界擔心落地採檢確診率高，是否會讓收治病房負荷不足？羅一鈞表示，收治機場採檢確診醫院，只要是同班機陽性旅客，可以安排兩人一室，增加專責病房利用情形。

避免醫療癱瘓，指揮中心公佈最新解隔離標準

本日也宣布更新版的解除隔離條件。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，目前決議不針對不同變種病毒設定不同條件，只要確診者符合「症狀緩解退燒、發病時間達10天以上、呼吸道檢體連續兩次陰性或Ct值大於30」等3條件，就可以解除隔離，進入自主健康管理。

張上淳表示，過去針對Delta變種病毒，病人要經過嚴格的採檢才能解除隔離，包含兩次呼吸道檢體Ct值大於30以上或陰性，不過現在又有新的病毒Omicron進來，因此決議，若不是重症需要治療，只要符合以下3條件就可以解除隔離，進行後續的自主健康管理；另外考量個案數量變多，針對舊案也有提早解除隔離的措施。

張上淳說，醫界也有很多討論，擔心Omicron病毒導致確診變多、是否佔用醫療資源，避免每次都要指揮中心綜合判斷症狀，指揮中心決定可在3條件下，讓這些個案到社區的集中檢疫所，在社區進行隔離，不需要佔用負壓隔離或專責病房。

食藥署核准默沙東口服藥專案輸入

另外食藥署已於本月8日核准默沙東COVID-19口服抗病毒藥物專案輸入，指揮中心今日也宣布，經評估療效和安全性，同意核准其專案輸入申請案。

食藥署表示，默沙東公司的口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療選擇的成人輕度至中度COVID-19確診者。服用本藥品者應確實完成完整的5天療程，並於治療期間及治療結束後，依照嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定接受隔離，以提高病毒清除率，降低COVID-19傳播的可能性。

已20萬人申請數位疫苗證明

陳時中在今疫情記者會公布，截至目前為止，共約20萬人申請數位疫苗證明，但開放國內使用的部分，則須等到資訊系統將1922疫苗預約平台完成後再使用，現在優先將其他事情完成。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航