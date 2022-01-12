2022/01/12,
國際

在柬埔寨嗅出超過100枚地雷，知名「探雷鼠」馬加瓦過世

在柬埔寨嗅出超過100枚地雷，知名「探雷鼠」馬加瓦過世
配戴PDSA金牌的馬加瓦。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

APOPO在官網聲明中，表達全體夥伴都因馬加瓦的過世而難過，也因他的成就而感謝，特別是他讓柬埔寨的社群得以正常生活、工作和娛樂，不用為了失去肢體而恐懼，而他每一次的發現（地雷），都減低了柬埔寨民眾受傷或死亡的風險

憑著嗅覺在柬埔寨找出超過100枚地雷的知名「探雷鼠」馬加瓦（Magawa）本週過世，享年8歲。

馬加瓦是由比利時非營利機構APOPO訓練出最成功的一隻老鼠，他生於非洲坦尚尼亞，接受了一年培訓後2018年移居柬埔寨，開始了「探雷鼠」的生涯。

《NPR》報導APOPO是利用「正強化」方法，在老鼠完成尋找目標任務後給予食物獎勵，並讓他們接受氣味辨別的訓練。儘管老鼠的視力很差，但卻擁有非凡的嗅覺和體型上的優勢（體重太輕無法觸發地雷），若發現地雷他們會輕輕地在表面刮擦，藉以向除雷員發出信號，而他們也會獲得一根香蕉作為獎勵。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
2021年退休的馬加瓦，在柬埔寨暹粒的APOPO遊客中心吃水果和蔬菜。照片拍攝於2021年6月10日。

《曼谷郵報》報導柬埔寨在歷經內戰後，國內被埋下了數百萬枚地雷，至今造成數萬人傷亡，本週一就有發生3名柬埔寨除雷人員在處理未爆彈時遭地雷炸死。

根據柬埔寨政府統計，1979年至2017年間，埋在地下的地雷和其他爆裂物就奪去超過2萬人的生命，造成4.5萬人受傷。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
馬加瓦和他的馴養人So Malen。

《中央社》報導，2021年退休的馬加瓦，已嗅遍14萬1000多平方公尺（相當於20個足球場大的土地），總共嗅出71枚地雷和38枚未爆彈。英國獸醫慈善機構PDSA在2021年更頒發金牌獎給馬加瓦，嘉勉其「拯救生命的勇氣及忠於職責」，是開辦獎項77年以來，首隻獲頒動物勇氣獎的老鼠，打破過去只頒給狗狗的紀錄。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
配戴PDSA金牌的馬加瓦

APOPO在官網聲明中，表達全體夥伴都因馬加瓦的過世而難過，也因他的成就而感謝，特別是他讓柬埔寨的社群得以正常生活、工作和娛樂，不用為了失去肢體而恐懼，而他每一次的發現（地雷），都減低了柬埔寨民眾受傷或死亡的風險，APOPO在聲明最後表示：

從柬埔寨到辛巴威，生活在59個國家中超過6000萬人，每天都在擔憂地雷和其他過去衝突的遺留物。 地雷仍給新一代柬埔寨民眾帶來痛苦和恐懼——這一代人甚至在埋地雷時都還未出生。清除雷區是一件緊張、困難且危險的工作，很需準確性和時間，而這就是APOPO的動物檢測系統能提高效率且降低成本之處。

感謝你們所有人，馬加瓦將在作為柬埔寨探雷鼠拯救的生命中留下長久的遺產。 衷心感謝大家在這個困難時期的支持。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
在柬埔寨找出超過100枚地雷的馬加瓦（Magawa）。

新聞來源：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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