烏克蘭戰火一觸即發？美俄歐都在虛張聲勢，結局可能雷聲大雨點小

日內瓦戰略對話，美俄副外長打頭陣

在烏克蘭情勢持續緊張下，美國、歐盟、北約、俄國將分別以外交斡旋方式討論。其中，率先登場是1月10日舉行的美俄外交高層雙邊會談。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）舉行去（2021）年6月「拜普會」後敲定「戰略安全對話」（Strategic Security Dialogue）。

美俄在日內瓦舉行的會談結束後，俄國代表將先後與北約（NATO），以及歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。俄國代表將先於1月12日前往比利時布魯塞爾，與北約就烏克蘭問題進行討論，隨後往奧地利維也納與歐安組織（OSCE）相關官員舉行會談。

據《德國之聲》報導，此場會議長達八小時，但無重大突破，結果與多數外媒如：《路透社》、《美聯社》預測的結果相似。此次美俄針對烏克蘭議題的談判，考慮雙方多個議題立場對立的情況下，並未有重大進展。

實際上，俄國副外長雷雅布可夫在對話前一日晚宴後就曾表示：「情況不甚樂觀，這場會談將很艱難」。《美聯社》報導稱，兩國都未將此次對話形容為「完全失敗」。不過，雙方也未提出任何能減緩俄國於烏克蘭邊境軍事集結的方法。《華爾街日報》下標則形容此次對話「收穫甚微」（yield little overall progress）。

據《華爾街日報》報導，雪蔓會後說：「我們進行了嚴肅、直接、務實、坦率的討論，但我們還有很長的路要走。」她指出：「我們認為，真正的進展只能在緩和，而非升級的氣氛中進行。」她強調：「今天是一場討論，而非所謂的談判。」另一方面，雷雅布可夫則形容此次對話為：「艱難、冗長、非常專業、具體，沒有任何試圖粉飾內容及避開敏感問題。」他補充提到：「他不認為美方會用俄國認為適合的方式，解決這些問題。」

此次會談顯現出美俄彼此立場大相逕庭。《華爾街日報》提到雪蔓說：「我們不允許任何人關閉北約的『開門政策』，這是北約聯盟的核心政策。」另一方面，雷雅布可夫則認為：「烏克蘭未來永遠不能加入北約，這一點非常重要。我們需要的是嚴格的法律規範，不是承諾，而是保證，這攸關俄國國家安全。」

儘管雷雅布可夫表示：「俄國無意進攻烏克蘭，且西方國家無須擔憂任何情勢升高的情況。」但目前許多美國官員認為俄國可能進攻烏克蘭。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受《NBC News》晚間秀專訪中就提到：「我們認為俄國侵略烏克蘭的威脅是貨真價實的。」此外雪蔓也表示：「俄羅斯宣稱增兵活動只是演習，卻沒有事先通知，目前也沒有任何撤軍的跡象，這些跡象都看不出局勢緩和。」

而《德國之聲》在報導提到，雪蔓拒絕俄國於12月初向美方提出的《俄美安全保障協議草案》。草案內容包括要求美國削減境外部署核武數量、北約停止東擴、拒絕接納前蘇聯國家加入北約。

雖美方在多個議題採強勢立場，但雪蔓也向俄方提出幾個未來雙方可能合作的方向。《華爾街日報》報導，雪蔓在會中向俄國提出，美俄可以重新討論在川普（Donald Trump）政府時期中止的《中程導彈條約》（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, INF）。據《聯合新聞網》報導，雪蔓也提出美俄雙方能在對等限制下分享軍事演習等訊息，促進雙邊的透明化。

另外，《華爾街日報》指出，美俄於日內瓦就烏克蘭問題對話的同時，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）正與烏克蘭副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）會晤。

哈薩克動亂牽涉美俄？

不僅烏克蘭，近期俄國應約派遣維和部隊進入哈薩克境內，協助哈薩克政府平息動亂一事，也引發美俄間的糾紛。《BBC》報導，俄國協助鎮壓使目前美俄局勢更加複雜。《BBC》分析認為：「哈薩克局勢不穩可能會加劇普亭（Vladimir Putin）的危機感，令他更加強俄國對前蘇聯國家的影響力。烏克蘭與哈薩克都曾為蘇聯一部分。」

在哈薩克的議題中，美俄也展開唇槍舌戰。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在1月7日接受《ABC News》採訪時就酸，他認為哈薩克向俄國求援是「引狼入室」，未來「恐怕請神容易送神難」。

另一方面，俄國外交部反駁布林肯的講法，以美國過去介入其他國家（如：阿富汗、伊拉克）的例子反諷美國說：「布林肯若有上過歷史課，就該想起美國人一旦侵門踏戶，外國人連想活命、避免被搶掠或性侵，都很困難。」

《美聯社》引述白宮國安會俄國和歐洲事務前主任希爾（Fiona Hill）表示：「哈薩克的動亂，可能加劇普亭想對烏克蘭動武的動力。」她又補充道：「普亭可能想藉支持哈薩克政府和削弱烏克蘭政府，以重申俄國在這地區的主宰力。」

不過，共和黨田納西州身兼軍事和外交委員會的聯邦眾議員格林（Mark Green）則有不同看法，他表示：「我不認為俄國有同時兼顧兩個危機的能力，我認為哈薩克的動亂，將會嚇阻俄國對烏克蘭展開衝突的能力。」

布林肯接受CNN訪問談烏克蘭情勢

日內瓦展開會談前夕，美國務卿布林肯也沒閒著。布林肯於1月9日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）節目「國情咨文」（State of the Union）的專訪，闡述他對於烏克蘭情勢、美俄關係和哈薩克動亂的看法。