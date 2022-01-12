國民黨中常會檢討補選罷免雙失利，朱立倫致歉：所有的失敗責難，我必須一肩扛起

國民黨在1個月內接連在四大公投、台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案中敗陣，引發黨內不滿，將矛頭指向黨主席朱立倫；朱立倫今（12）日在中常會上表示，所有的失敗責難，他必須一肩扛起。對於趙少康表態支持朱立倫續任黨主席，但建議應擴大決策圈，他也表達正面態度，稱各縣市長都一起來。

國民黨內出現不滿，朱立倫：失敗由我承擔

台中市第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案9日揭曉，由民進黨立委候選人林靜儀勝出、林昶佐留任，結果重創國民黨。朱立倫在第一時間並未出面回應，交由國民黨發言人凌濤代為轉達。凌濤表示，這都是過去設定好的政治框架和任務，遭外界解讀「甩鍋」給前任主席江啟臣。

媒體人黃暐瀚就臉書發文表示，政治的態度就是要「感動人心」，在朱立倫「蒸發」的這幾天裡，江啟臣陪顏寬恒沿街謝票，告訴顏「立委一起當、服務一起做」，對於顏的支持者，需要服務還是可以找顏寬恒，「市政層級的，有妹妹顏莉敏（副議長），國會層級的，有立委江啟臣。」

黃暐瀚認為，江啟臣表現出來的才是政治的態度，「就像當年蘇貞昌，慘輸29萬票之後，依舊冒雨掃街謝票一樣。」他認為「這一局，朱立倫輸了。輸了選舉，更輸了態度。」朱立倫應該要認真思考能做什麼、該做什麼，「身為最大在野黨主席，朱立倫不該再恍神，也沒有時間繼續恍神了。」

對此，朱立倫今天在中常會上公開致詞時回應，在這次台中立委補選過程當中，他看到非常多人努力的身影，雖然候選人以及顏家希望不要政黨對決，希望比較低調一些，但是還是有非常多基層黨員、團體在全力以赴，他要感謝各位。

朱立倫也說，在中正、萬華也看到各議員，還有台北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞和努力，所有黨員同志都看到了，雖然在過程當中定調，不希望政黨對決，但在這個過程當中，如果有做不好的，他必須負起完全的責任。

朱立倫也說，黨的腳步不能停歇，最重要的任務就是年底的大選。國民黨將持續的在各個地方，尤其最艱困的選區聽取聲音。大家都對黨還有很多的熱情，很多的期待，他相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎。

江啟臣今天上午在立法院受訪時則表示，相信朱立倫是願意承擔責任的，朱立倫在國民黨最辛苦的時候，跳出來競選黨主席，當時也已向外界表示願意承擔，願意帶領國民黨度過內外的困境，當然過程中一定會有些挫折、失敗，這都沒關係，勝敗乃兵家常事。

江啟臣說，只要能好好面對失敗，檢討問題，做出必要的改進，相信勝利仍在望，國民黨不要灰心，不是沒失敗過，如何從失敗中汲取經驗，面對未來的挑戰，才是現在全黨該有的態度。

擴大決策圈？朱立倫：絕對會

另外也有中常委提出，應該召開「黨是會議」，邀請縣市首長來進行檢討。

林金結提案內容指出，「有鑑於本黨近來推動四公投案、中二區立委補選、中正萬華區罷昶等行動失利，應盡速勵精圖治、愈挫愈勇、找回民眾對本黨的熱愛 與熱情，建請中央盡速召開黨是會議，邀請14縣市首長、 歷任黨主席、本黨菁英領袖、各界社會賢達、具影響力者，就本黨路線、黨名、結構進行大破大立之討論與檢討，作為未來著眼2022、2024之佈局參考與方針。為本黨2022再創佳績，並作為重返執政之關鍵基石。」

《中央社》報導，林金結受訪時說，希望透過黨是會議將黨的定位說清楚，包括是否要堅持統一及九二共識、一中各表，甚至黨名是否要更改也可以討論，議題不需設限，好好研究問題出在哪，才能對症下藥。

據與會者轉述，黨是會議的提案在中常會上討論後，朱立倫未直接回應是否召開，他認為，最重要不是由任何黨務主管、縣市首長參加黨是會議發言，而是大家一起傾聽民眾心聲、集思廣益；用傾聽的方式跟基層互動，爭取民眾支持，才是黨是會議的形式。

朱立倫也表示，很多人都希望要有更多的參與，這絕對沒有問題。不管是中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、各縣市長，大家都一起來參與、決策。

朱立倫強調，黨是屬於大家的，絕對不是屬於他個人，所以對於年底最重要的選舉，不管是黨的提名，或者重要的政策，一定是大家一起共同來努力、參與、決策，才能讓黨發揮最大的力量。

朱立倫也說，黨的路線永遠是堅持中華民國、愛台灣，同時路線也要獲得中間選民的支持，及更多年輕人的認同，國民黨現在要做的是走進基層，讓黨員、支持者發聲。

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核稿編輯：翁世航