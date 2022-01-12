默沙東口服藥通過食藥署EUA審查，指揮中心預計採購1萬份，春節後分批抵台

（中央社）本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，衛福部食藥署昨（11）天證實，默沙東（Merck）口服抗病毒藥物已通過緊急使用授權（EUA）審查；指揮中心也表示，預計採購1萬份以內，春節後分批抵台。

全球COVID-19疫情延燒，Omicron變異株肆虐，國內也出現Omicron本土群聚疫情，口服抗病毒藥物採購進度備受矚目。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅昨天接受媒體電話聯訪證實，1月8日已召開會議，審查通過默沙東口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的緊急使用授權。

吳秀梅表示，雖然默沙東口服藥已通過EUA審查，但還需要幾天行政程序時間，才算是真正通過審查。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受媒體電話聯訪表示，預計採購1萬份以內的默沙東口服藥，確定於春節後分批抵台。

至於默沙東口服藥分配使用方法，莊人祥表示，預計會給予高風險的輕症患者使用，避免後續演變成重症，但詳細使用指引仍待專家開會討論。

默沙東口服藥效果遜於輝瑞，但有信心能對抗Omicron

《路透社》報導，默沙東研發副總裁李迪恩（Dean Li）前（10）日時在摩根大通年度健康照護會議上表示，該公司有信心莫納皮拉韋能夠對抗Omicron變異株，以及後續新出現的其他變異株。

儘管莫納皮拉韋能否對抗Omicron的相關資料還未問世，但去年11月釋出的最新數據顯示，此款藥物能夠減少30％的住院和死亡風險，試驗人數為1433人。

莫納皮拉韋在去（2021）年23月已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的授權，包含了美國、英國、日本、印度等多國在內，都已與默沙東簽署採購協議。

美國FDA在去年12月22、23日先後批准了輝瑞藥廠（Pfizer）和默沙東研發的口服抗病毒藥物，病患取得兩款藥物的條件相同，但美國FDA並未批准18歲以下的青少年服用默沙東的口服藥。

美國FDA表示，病患需要取得篩檢陽性證明，並從醫師那取得處方箋，在出現症狀不超過5天的情形下，才能取得這2款藥物。

FDA建議使用默沙東此款藥物的時機點是無法取得其他已獲核准的藥物，或是因為一些醫療因素無法使用其他款藥物。醫療專家對於默沙東口服藥存有一些安全疑慮，另一方面是相較於輝瑞的口服藥，默沙東的效果也較差。

默沙東口服藥1天必須服用2次、每次4粒，持續5天。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航