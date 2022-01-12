累積死亡超過1萬2千人，加拿大魁北克祭出未接種疫苗者需繳納「健康稅」

COVID-19疫情在加拿大日益嚴峻，魁北克病例更居高不下，不但11日單日通報8710例新病例，累積死亡人數則達到1萬2028人，是加拿大疫情最嚴重的地方，但是疫苗接種率卻落後其他省分。而魁北克省內12.8%沒有接種疫苗的人，更占了住院病例數的一半。

於是魁北克省長盧戈（François Legault）宣布，要對沒有施打疫苗的民眾徵收「健康稅」。

魁北克祭出「健康稅」，沒打疫苗需上繳至少100加幣

《路透社》報導，魁北克省長盧戈（Francois Legault）在11日宣布，計畫要求向沒有施打疫苗的民眾徵收「健康稅」。目前還沒有公布健康稅的確切金額，但他指出，不會少於100加幣（約新台幣2204元）。

盧戈在記者會中表示，沒有施打疫苗的人，會為其他魁北克人以及醫護人員帶來更沉重的經濟負擔。他也說：「健康稅是一個公平性的問題，因為90%的人打了疫苗，為了疫情做出犧牲。我認為我們欠他們這樣的措施。」

魁北克約有12.8%的人沒有接種疫苗，卻占了住院病例數的一半。除此之外，儘管根據聯邦政府統計，魁北克約有85%的人接種了至少一劑疫苗。然而在追加劑的接種率，進度卻遠落後於加拿大其他省分。早在12月中旬，安大略就已經允許18歲以上的民眾施打追加劑，然而魁北克近期才剛開放40歲以上的民眾施打第三劑。

另外因應疫情，除了健康稅外，魁北克已經在上個禮拜宣布，前往大麻與酒類商店購物時，必須提供疫苗接種證明。之後更再度宣布宵禁，每天晚上10點至隔天早上5點之間禁止外出。

單日通報8710例，魁北克疫情為加拿大最嚴峻

《路透社》報導，加拿大各省正在面對COVID-19病例急遽增加的問題，不但為醫療系統帶來負擔，目前更有數以萬計的人遭隔離。另外，在高度傳播力的Omicron變異株出現後，疫情管制措施又更難以遏止病毒傳播。

其中，魁北克更是疫情最嚴峻的地區之一，不但每日新增病例數常常是各省之冠，先前更因為醫護人員人手不夠，准許染疫醫護繼續工作。

《BBC》指出，魁北克11日單日通報8710例新病例，累積死亡人數則達到1萬2028人。目前魁北克醫院有2742名COVID-19病患，其中有244位在加護病房。

魁北克的措施，是否有爭議？

《路透社》指出，世界各國都對沒施打疫苗的人實施行動限制，少數國家針對高齡、沒有施打疫苗的民眾祭出罰鍰。但是魁北克這麼廣泛的針對所有沒施打疫苗的民眾徵稅，很少見也極具爭議性，可能會引發個人權利、社會責任孰輕孰重的爭論。

《BBC》報導，儘管很少見，但是魁北克並不是世界上唯一一個針對不打疫苗的民眾開罰的地方。這個月希臘也祭出懲罰，60歲以上未施打疫苗的民眾，每個月都要付政府100歐元（約新台幣3147元）。新加坡則要求沒有打疫苗卻染疫的人，自己支付醫療費用。

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核稿編輯：翁世航