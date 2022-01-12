香港2022：繼續的離散，繼續的人事全非

文：TaJ

說2021年香港的年度漢字是「離」相信是可以成立的，跨國公司撤離、移民潮令多少家庭、學友離散，還有被捕人士未入罪先關押，導致許多沒了期的生離。《彭博》預期，在政府持續以高壓手段鎮壓公民社會，加上與大陸一致的清零政策下，可見將來，在港外籍僱員和港人的出走潮（Exodus）都不會緩和，未來幾年，留下來的人會持續感受到教育、醫療以至金融業人才流失的影響。

曾經是亞洲甚至全球最自由、入境政策最便利的金融樞紐之一，香港如今卻愈來愈走向「只不過是另一個中國城市」。21日的隔離政策早已嚇跑了不知多少人，周二（11日）宣布本地密切接觸者強制檢疫由21日減至14日，一眾專家學者大談Omicron變種病毒株的潛伏期較短，所以縮短隔離時間是「合理」、「穩陣」，但抵港旅行客檢疫仍然是21日，是哪門子的邏輯？當香港多月來都沒有本地感染個案，堅守清零尚可勉強說得過去，但過去兩星期，Omicron已在社區蔓延，隔離設施面臨爆滿，清零政策是否仍然適合？

Photo Credit: AP/ 達志影像 強檢令偏布全港各區。

COVID-19疫情踏入第三年，香港仍以未有疫苗前的清零政策對付疫症，其他金融中心則採取相對開放的政策。跨國企業、商會、獵頭公司先後多次警告，若港府堅持清零，再加上不時收緊防疫措施，包括學校暫停面授課、旅遊限制、禁晚市堂食等，大規模人才外流的趨勢將加遽。《明報》12日引消息指，香港將於15日起禁止140個地區的航班在香港國際機場轉機。評級機構惠譽本月7日表示，新一輪旅遊限制措施將進一步削弱香港作為跨國公司地區總部的吸引力，清零政策則令經濟增長及公共財的風險增加。

跨國集團向來傾向無視政治因素，繼續尋求「發大財」進軍中國，但亦不見得要靠昔日的踏腳石——香港，入境政策靈活的新加坡已成為熱門之選，又或者索性直接入大陸。

Photo Credit: iStock 當美國公司減少在港設總部，中企搬入的卻愈來愈多。

德國著名化學公司巴斯夫（BASF）本月將亞洲太區總部由香港遷到新加坡。亞太區總裁CarolaRichter在LinkedIn發表感言，提到這次離港有如與家鄉道別，她在香港生活了近十年，與很多香港人一樣，熱愛這裡的遠足美景，多彩多姿的生活和美食。

2005年已在香港開業的美國貝克·博茨律師事務所（Baker Botts）上月宣布，「經仔細考慮」決定關閉在港公司，但會考慮其他市場以擴大其亞洲業務規模。

在港設立地區總部的美國公司數目創18年新低，但自2020年以來，來港設地區總部的大陸公司數目增長5%，至252家，證監會的數據顯示，香港的大陸持牌資產管理公司比例從2010年的6%翻倍至2020年的12%，近年也有愈來愈多大陸銀行高管來港出任高職。

一場大換血在不同行業、領域持續發生。2020年中至2021年中，淨移出的香港居民達89,200人，佔總人口超過1%。中學校長協會的調查顯示，2021學年度，退學人數達4.460人，增加1.7倍，當中近6成學生選擇離開香港。離職的教師達987人，跟前一年比較升近一倍。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2020年中至2021年中，淨移出的香港居民達89,200人。

從事移居物流業達25年的國際安居服務公司泛駿華國際物流（中國）行政總裁Rob Chipman向《南華早報》表示，過去18個月，離開香港的客戶是移居香港客戶的3倍，以往的比例長期徘徊於1:1左右，形容近年半的3:1是「相當不尋常」，前往新加坡的人與來自新加坡的人的比例甚至高於3:1。

香港新加坡商會會長陳文平表示，近幾個月來向商會查詢在新加坡開業的港商明顯增加，當中大部分來自金融業，他們都打算攜同家屬去新加坡，商會去年的會員數目增幅為歷來最大。陳認為，新加坡的樓價較低，社會氣氛較平和，有助吸引港人移居當地。

專門從事投資創業移民的胡康邦移民顧問公司指，去年辦理美國、加拿大和澳洲等地的投資移民申請增加三成，其客戶主要是年齡介乎40至50歲的專業人士，至近期宗數才稍為減少，但仍維持每月介乎20至50宗，而近日的局勢發展，包括兩家香港媒體（《立場新聞》及《眾新聞》）關閉，都有可能再度觸發商界憂慮。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 《立場新聞》被國安警搜捕後宣布關閉。

瑞銀日前（10日）發表2022年前瞻報告，提到該行去年11月做的一項調查顯示，香港家庭財務狀況顯著改善，投資或消費意願增強，扭轉了一年前同類調查所得的較悲觀趨勢。瑞銀中國／香港房地產投資研究主管林鎮鴻指，「新香港人」（取得永久居民身份的人）佔二手樓銷售的12%，預期這比例將持續上升，但在美國加息、移民潮持續及大陸經濟放緩等多個負面因素下，樓價今年仍會跌5%。

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！