立陶宛駐台經貿代表處今春開始運作，國發會加碼10億美元融資提供台立合資企業

國家發展委員會主委龔明鑫昨（11）日與立陶宛經濟創新部部長雅莫內特（Aušrinė Armonaitė）舉辦部長級視訊會議，龔明鑫宣布除了先前2億美元的中東歐基金外，將再加碼提供10億美元的融資基金，投資台、立具有龐大合作潛力的產業與領域。

阿爾莫奈特昨日也透露，立陶宛駐台經貿代表處目標是今（2022）年春天開始運作，初期將有兩人自立陶宛赴任，包括處長及副手。

兩大基金預算已準備好，龔明鑫強調「這並非金錢外交」

國發會表示，為了促進台灣與立陶宛的永續合作，除了2億美元的中東歐基金外，台灣將提供10億美元的融資基金，投資台、立具有龐大合作潛力的產業與領域，雙方已簽署6項合作備忘錄所涵蓋的領域，以及具備互補對接特質的產業合作，都是台灣所宣布設立的投、融資基金可能促成的標的對象。

國發會表示，一旦項目具體而且對雙方關鍵產業發展及永續合作有利者，相關資金都希望愈快投入愈好，目的就是在加速雙方經貿連結。

龔明鑫指出，雙方合作更具體的展現是在半導體方面，國發會、經濟部及科技部將共同成立台歐半導體產業合作專案小組，並由工業技術研究院執行，規劃透過組團實地訪察，協助立國進行供應鏈定位與發展方向的評估，合作培育相關領域所需人才。

針對立陶宛擁有優勢的雷射產業，台灣已透過學、研單位與立國企業進行對接，電動巴士及生技產業的技術合作也有具體進展。

《中央社》報導，對於外界評論此為「金錢外交」，龔明鑫特別強調，台灣與立陶宛有共識，雙方所有對話都是建立在互利的基礎上，而且透過去（2021）年10月的中東歐經貿訪查，出訪產官學研有很深刻的體認，中東歐在汽車、雷射、金融科技都具有優勢，雙方合作可以互利雙贏，這才是長久之道。

至於兩大基金何時可以啟動，龔明鑫表示，預算已經準備好了，行政程序也可以很快完成，但須要了解立陶宛是否也有行政程序要進行，「態度上是盡快」。

立陶宛將展開駐台經貿代表處長徵選，目標今年春天開始運作

（中央社）立陶宛在台灣設立經貿代表處的準備工作持續進行。經濟暨創新部長阿爾莫奈特昨天表示，立陶宛企業期待擴大對台出口、強化雙邊經貿合作，目標是今年春天開始運作駐台經貿代表處。

立陶宛經濟暨創新部日前告訴《中央社》，近日將公告展開處長徵選，駐台經貿代表處初期將有兩人自立陶宛赴任，包括處長及副手。

阿爾莫奈特昨天與國發會主委龔明鑫舉行視訊會議，討論推進雙邊經貿關係相關事項。除了此前已宣布優先投資立陶宛的國發會2億美元「中東歐投資基金」，龔明鑫昨天加碼表示，台灣方面將提供10億美元融資額度給台灣與立陶宛的合資企業。

阿爾莫奈特透過新聞稿指出，期待台灣方面提出具體投資計畫，立陶宛對半導體、雷射、生物科技等相關合作特別有興趣。在半導體領域，台灣可提供專業知識、技能與人才，立陶宛則可提供享譽國際的雷射技術並應用於半導體生產，雙方可互惠。

阿爾莫奈特在記者會表示，預計今年春天在台北開設經貿代表處，目前已有法律基礎，正在跑行政流程，希望能在早春完成，但還沒有確切日期。立陶宛規劃在全球各地開設經貿代表處，不只是台灣，包括日本、南韓、東南亞，都在計畫之中。

龔明鑫說，台灣與立陶宛有很多可以合作的項目，台灣在立陶宛的辦事處已設立，若立陶宛在台的經貿代表處可盡快成立，雙方合作會更順暢。

駐立陶宛代表黃鈞耀近日接受《中央社》採訪時曾援引專家意見表示，台灣缺乏雷射光源工業及相關基礎科學，立陶宛則具備完整產學研系統；此外，半導體產業運用的光刻機等關鍵設備，也非台灣強項，與立陶宛合作，或許有助台灣半導體產業向上整合。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航