超過160萬成員、每小時3.5萬人在線的熱門看板討論啥？疫情下「反工作」浪潮席捲全美

文:張瑞邦(Tucker Chang)

對持續性的低薪結構感到失望、被無止盡的職場競爭壓得喘不過氣來,似乎已成為現今職場上司空見慣的現象,屢見不鮮的「996」高工時職場文化更讓年輕工作者身心俱疲。背負學貸、房價上漲,以及通貨膨脹的經濟環境,亦讓許多年輕人驚覺,自己所身處的世代似乎已不太可能如同上一代,享有整體社會帶來的經濟紅利。

於是面對不合理的工作制度、職場中看不見的未來,部分年輕一代直接選擇只做最低限度的工作,或乾脆不找工作,只求生活裡的一些小確幸。從台灣的「厭世代」、香港的「佛系青年」、韓國的「七拋世代」,到中國的「躺平主義」皆或多或少體現了這種現象。

而類似的趨勢如今也迅速在美國傳開,美國知名娛樂、社交及新聞論壇Reddit所屬的「反工作」討論版(r/antiwork),近幾個月便獲得廣大迴響,該討論版的核心理念為「不只富人,所有人都享有不工作的權利」(Unemployment for all, not just the rich!),在「反工作」討論版內,板上成員們皆被稱為「閒人」(Idlers),上線的成員則被稱作「沒在工作」(Not Working)。

「閒人」通常在板上張貼哪些內容?

人們通常樂於在該討論版上抱怨自己的上司、痛斥公司不合理的差勤及升遷制度,或批評資本主義的剝削,一些成員也表示厭倦了目前的工作,並且對尋找新工作毫無興趣,也有網友分享在面對公司不公的情境下,直接回嗆主管、憤而離職的截圖,藉此發洩自身對公司壓迫的不滿。

「昨晚剛辭掉工作,今天回家給孩子們做早餐,並送他們上學,這感覺真是太美好了! 之後我會去尋找新的機會,祝我好運!」一位帳號為hestolemysmile的網友如此寫道。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)於報導中提到,「反工作」討論版的成員還曾經向美國穀物公司家樂氏(Kellogg’s)的員工招聘網站寄送數千份假應徵履歷,目的是要「懲罰」家樂氏想要用新招聘員工取代爭取權益的罷工職員等行徑。

根據英國《衛報》報導,「反工作」討論版的會員人數於近期爆增,在2020年至2021年短短12個月內,其成員就增長超過400%,衛報認為「反工作」討論版的價值在於其能對工作遇到困頓和被剝削的勞工提供支持。

針對「反工作」的真正含意,板上名為Rockcellist的使用者則澄清,「反工作」便並非全然意味著不願工作,成員大多都清楚如果每個人都停止工作,經濟、社會制度將會崩潰。

「我們的觀點是,當前社會的運作模式並沒有為從業者,創造公平且充分受到保障的職場環境。」Rockcellist對此表示。

面對當前火紅的「反工作」趨勢,美國《新聞週刊》(Newsweek)則多次轉述諸多板友撰寫的熱門貼文,例如帳號為BUFFBOYZ4Lyfe的網民和其同事在被老闆咆哮後離職,結果改做時間較為彈性的外送服務,反而收益更為豐厚;板友Googhosty因智齒疼痛欲請病假,卻被老闆斷然拒絕,引發其他網友大肆撻伐雇主;名為tcramb的發表人在其公布的貼文標題中直接寫下:「雇主不想給我屬於我應得的調薪,那現在他會因為我的辭職失去300萬美元的合約!」諸如此類的貼文引發網友熱烈討論及關注。

據Reddit自行統計之數據顯示,截至今(2022)1月11日,該討論板已有160萬成員,每小時平均約有3萬5000人在線。

而「反工作」討論版的爆紅,其實也反映了美國近期「大離職潮」(Great Resignation)」的趨勢。

造成離職潮的原因為何?

「大離職潮」一詞最初係由德州農工大學管理學系教授安東尼・克勞茲(Anthony Klotz)所提出,其認為離職潮是因美國政府及資方無法提供勞工必要的工作保障,以及面對生活成本驟漲、但員工薪資卻停滯不前等因素,所導致勞動者自願辭職的現象。尤其COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情更是造成「大離職潮」的根本原因,即大離職潮趨勢便是對COVID-19疫情的回應。

美國勞工部於今(2022)年1月4日公布,去年11月全美的自願離職人數高達450萬人,相較於前一個月多出了30萬勞工離職,該數據是美國政府自2001年開始記錄自願離職人數以來之最高,然而相對應的勞動參與率卻低於COVID-19疫情爆發前的水平,就算美國諸多企業開出高於過往甚多的職缺或薪水,眾多員工仍不願回到原先的工作崗位,企業仍面臨嚴重的缺工問題。

據英國《金融時報》(Financial Times)報導,許多工作者離職或不願回到職場,除了擔心染疫風險,更主要是多數人在疫情的影響下轉變心態,開始重新評估自身的職場價值。

美國金融公司Bankrate於2021年8月的一項調查便顯示,大約有55%的勞工欲在未來12個月內尋找新工作,尤其鑒於COVID-19疫情的影響,許多人改變了對工作的心態和期望,這也導致眾多民眾開始重新評估他們的職涯價值。且亦有56%的受訪者表示,彈性的工時和能遠端工作的條件會是其首要考量。