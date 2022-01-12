達思智能科技宣布推出為媒體產業打造的CDP平台產品DaEX for Publisher，並邀請資深創投林益全與資深媒體人王文靜加入董事會

2021年關鍵評論網媒體集團與愛酷智能科技宣布共同合資成立的達思智能科技（DaEX Intelligent），積極踏入MarTech與數據應用領域。經過一年的研發，達思智能宣布於2022年第一季，推出專為媒體與內容創作者設計的CDP（Customer Data Platform）平台產品：DaEX for Publisher，並預告於2022年底將推出亞洲第一個分散式第一方數據交易平台產品：DaEX Data Marketplace。

當第一方數據的應用成為下個行銷典範，隱私權意識高漲，並且全球網路巨頭紛紛進逼下，媒體與內容創作者如何降低網路巨頭的箝制，實際掌握用戶，轉換為會員成為媒體與內容創作者必須面對的挑戰。尤其在媒體紛紛尋求除了廣告外的營收來源，大力發展訂閱與讀者服務作為營收基石的情況下，如何在短時間內擁有足夠的技術能力，成了眾多媒體普遍的焦慮。

達思智能科技推出的DaEX for Publisher，是為了因應媒體與內容創作者的焦慮而設計的產品。率先改以「用戶」，而非「流量」為維度，紀錄訪客的數據；同時可與媒體使用的會員系統結合，展現匿名用戶與會員用戶的比例；並且應用AI技術，進行用戶的閱讀興趣主題探索，並自動分群用戶。

在保障用戶隱私方面，響應GDPR與CCPA的規範，DaEX for Publisher專注於用戶閱讀興趣的探勘，亦即所謂的文本脈絡資料（Contexture Data），而非數位廣告或其他服務使用的行為資料（Behavior Data），任何第三方都無法藉由文本脈絡資料回推瀏覽與閱讀紀錄。

更重要的是所有的數據與資料皆不屬於達思智能科技，達思智能科技扮演的是數據代管與代操作的角色，所有的數據和資料媒體都能隨時取用、回存、要求刪除，或是限制使用範圍與途徑。這與目前媒體與內容創作者常用的服務大大不同。

「現在主流的各種資料蒐集、監測與分析技術都不脫20年前的框架，是時候該發展更進步，更擁抱Open Internet精神的概念了」，達思智能總經理王銘岳說。「對用戶來說，隱私保護只會越來越嚴格；而對任何服務商來說，會希望盡可能全面蒐集數據。這兩種需求該如何達成雙贏與平衡，是未來所有媒體、系統服務商、平台與品牌主需要共同面對的挑戰。很幸運的，相關的技術也都逐漸在這幾年間發展出來，因此我們認為這是一個非常好的時間開創新的模式。」

而達思智能科技的下一步，就是建立在Open Internet的精神下，發展分散式的第一方數據交易平台：DaEX Data Marketplace。DaEX Data Marketplace擁有幾個特點：

資料買賣雙方，來自不同第一方數據擁有者。DaEX Data Marketplace提供買賣雙方地端的安全加密機制，作為溝通的基礎

DaEX Data Marketplace不擁有任何資料，與網路巨頭目前的運作方式截然不同

僅提供文本脈絡資料，不提供行為資料，保護用戶（即第零方資料擁有者）隱私

提供可信賴的加密、交換與相關的商業機制

這項產品目前積極研發中，預計2022年底問世。達思智能科技希望藉著這項產品，真正與不同的夥伴，創造資料應用的生態系，作為下一個世代的網路應用基礎服務之一。

為了創造達思智能科技未來更穩健的發展，因此2021年底特別邀請度金針資本創始管理合夥人林益全（William Lin）與前商周集團執行長、現任品味私塾創辦人王文靜加入董事會，從新創創投與資深媒體人的角度，帶動達思智能更全面化的發展。

關於 AccuHit 愛酷智能科技

AccuHit愛酷智能科技成立於2018年，是台灣最大的行銷科技（MarTech）領導公司之一。目前愛酷智能旗下擁有超過90名員工並服務近200位企業客戶，橫跨零售、金融、保險、醫療、房地產等領域，於2020、2021分別獲得知名金融企業、國發基金以及網路家庭（PcHome）的投資，是國內成長最快的MarTech新創企業之一。愛酷提供整合CDP（Customer Data Platform）數據分析預測服務，包括Social CRM整合通訊軟體應用的對話式商務解決方案。

想瞭解更多訊息，請參閱愛酷智能網站：

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有7個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿。

欲了解更多資訊，請至集團官網。

關於達思智能科技

達思智能為台灣的獨立媒體集團—關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）與華人世界MarTech與CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台服務領導者愛酷智能科技所共同成立。結合兩方在媒體與科技的經驗，達思智能將提供世界級領先的智能行銷解決方案，以及分散式第一方資料交易平台服務。

想瞭解更多訊息，請參閱達思智能網站。