林百里：看好微軟、Meta元宇宙平台，廣達要賺新科技經濟型態的設備財

微軟（Microsoft）和Meta（前身為Facebook）搶攻元宇宙（Metaverse）平台商機，廣達集團創辦人兼董事長林百里出席2022天下經濟論壇（CWEF）冬季場強調，目前最看好這兩家元宇宙平台，未來要將焦點轉向第3波元宇宙將帶來的設備商機，世界將迎接新的科技經濟型態。

廣達也要搶食元宇宙商機

廣達電腦成立於1988年，主要業務是筆記型電腦及通訊產品代工，目前也是全球最大筆記型電腦代工廠商，市佔率約26%，而公司主要的競爭對手，包含：仁寶、緯創、英業達、和碩以及鴻海等。

2011年，廣達攜手遠傳電信開拓雲端商機，成為負責雲端硬體建設的重要業者，而遠傳則鎖定雲端平台及服務，成功站穩市場。直至2016年，廣達與國際通訊大廠——愛立信（Ericsson）簽約策略聯盟，正式進攻全球雲端業務。

隨著5G日益成熟，廣達旗下的雲達科技於近期與英特爾（Intel）合作共同成立5G Open Lab，開發智慧工廠相關應用，例如產線嫁動率、馬達運轉情形、感測器是否正常等，均能透過雲端監測，提高廠房效率。

2021年12月27日，廣達集團創辦人兼總裁林百里對外強調，之前筆電、雲端廣達都做到了，他說：「現在筆電、雲端我們都是最大」，未來將焦點轉向第3波元宇宙將帶來新的商機。

林百里舉例，元宇宙商機就是5G的一種應用，但背後其實是雲端運算、邊緣運算、AI，所以廣達發展5G，其實著眼的是將背後各種服務串聯起來。他還說：「過去筆電代工、雲端都是各不到10個客戶，元宇宙會是N個客戶」。

微軟、Meta商戰開打，廣達搶賺設備財

目前元宇宙戰場短兵相接，人才挖角事件頻傳。微軟前員工告訴《華爾街日報》，競爭對手一直在挖角有開發，現增實境（AR）頭盔裝置的人才，薪資相較於原雇主多出1倍。

根據社群服務網站LinkedIn資料顯示，已經有40名HoloLens員工跳槽到Meta，報導稱，其中跳槽員工包含團隊的領導階層，例如負責為HoloLens收集客戶反饋的Charlie Han。

微軟發言人表示，公司多年來一直處於元宇宙技術的創新前沿，他說：「將繼續開發最先進的硬體，使其更具沉浸感，價格更低廉，並具有各種外形前衛的元素。」

微軟未透露HoloLens團隊的細節，但表示員工離職是許多團隊經常面臨的挑戰，微軟正盡其所能留住員工，並在需要時招聘新員工，Meta對於其招募人才的做法不予置評。

而身為眾多國際大廠的合作夥伴廣達，今（12）日，林百里出席2022天下經濟論壇（CWEF）冬季場強調，眾多國際公司中，最看好Meta與微軟兩大元宇宙平台，以後會有大投資。其中，Meta注重在你的休閒時間；微軟的Teams則是工作時間。

未來元宇宙就由這兩個平台平分。他強調，這是一個大趨勢，而台灣科技業能夠從中提供更多基礎建設，廣達也要追上，其中包含：伺服器、雲端運算、機器人以及IOT等技術。

林百里說，元宇宙要以使用者中心思考，未來並非只是在硬體上著墨。他還表示，廣達自創立以來，感受到一個新的轉捩點——元宇宙，即將掀起數十年的變革浪潮，世界迎接新的科技經濟型態，同時也是廣達的機會。

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核稿編輯：翁世航