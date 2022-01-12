越南通過逾4000億元刺激方案救經濟，但各地卻因疫情出現缺工難題

（中央社）越南國會11日通過規模達350兆越南盾（約新台幣約4273億元）的刺激計畫，用以振興2022至2023年的經濟。當地媒體指出，這是越南有史以來規模最大的刺激方案。

越南今年的國內生產毛額（GDP）成長目標是6%至6.5%。去年越南全年的經濟成長率為2.58%，創逾30年來新低；而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，越南5年來的經濟成長率每年平均為6.55%。

綜合越南媒體報導，這項刺激計畫包括將增值稅（VAT）下調2個百分點，貸款利率也調降0.5至1個百分點，並且加強投資基礎建設。此外，還有醫療照護系統基金，以及為工人租房提供財政支持等。

西貢時報（The Saigon Times）報導指出，這項規模達350兆越南盾的刺激計畫是越南前所未見。由此可見越南2021年遭受疫情重創的程度，以及越南政府力圖振興經濟的野心。

越南去年防疫破功，官方為了防止疫情擴散，一度祭出強硬的防疫手段，去年第3季多個省市陸續封鎖，其中經濟樞紐胡志明市整個停擺3個月，使得當季GDP成長率萎縮超過6%。

路透社報導指出，越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）表示，COVID-19疫情仍在複雜演變中，企業與民眾因為疫情面臨眾多困難，且銀行系統的不良貸款恐進一步加劇。

越南人口總數約9800萬，去年4月底最新一波COVID-19本土疫情爆發前，全國確診數不到3000例，而今已有超過190萬人確診、逾3萬4000人死亡，且現在單日新增確診數動輒上看1萬5000人。

Photo Credit: 中央社 越南2021年防疫破功，導致經濟遭受重挫。圖為越南一家家具廠。照片攝於1月10日。

越南各大城市工人返鄉避疫

越南統計總局指出，去年有超過220萬名農民工在COVID-19疫情期間離開大城市返回家鄉。其中，首都河內市與經濟樞紐胡志明市共計有近百萬人出逃。

西貢時報（The Saigon Times）報導，越南統計總局（GSO）表示，截至2021年12月15日止，胡志明市在疫情期間流失約52.4萬人、44.7萬人告別河內市，南部其他省市共有60萬人返鄉，其他地方則有67萬人離開。

越南統計總局表示，這些離開大城市的人大多屬於非正式就業的工人，他們遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施影響最為嚴重，這些防疫手段包括社交距離以及封城等。

越南統計總局人口和勞工統計司司長范淮南（Pham Hoai Nam）說，這波返鄉潮已經導致許多產業嚴重缺工，特別是鞋業與紡織業。工人在返鄉後欲覓得新工作又遇到困難，迫使有關單位祭出政策帶動就業市場的復甦。

范淮南指出，湄公河三角洲地區面臨的挑戰尤其多，這一地區是越南的「糧倉」，且全國70%的水產品也來自這裡，因此湄公河三角洲的缺工問題不只影響當地省市的社會經濟發展，也衝擊國家的糧食安全。

越南統計總局表示，所幸COVID-19疫苗覆蓋率提升，讓越南的一些防疫措施能夠陸續鬆綁，就業市場在2021年底逐漸起色，2021年第4季平均月收入都有改善，且失業率也較第3季下滑。

Photo Credit: 中央社 越南胡志明市裴院（Bui Vien）步行街是當地著名的酒吧街，疫情期間，整條街僅少數餐飲業者能繼續營業，但夜幕下人潮不復見，服務生站在路邊等客人上門。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範