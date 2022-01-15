【小說】《美好少女的垂直社會》選摘：全球海平面升高了快六公尺，現在海水已經淹過了她的膝蓋

文：巫玠竺

海水淹上來了。

海水淹上來了——像躺臥在滿是肥皂泡的浴缸裡，卻找不著拔不掉那見不著的塞子。大海的塞子究竟在哪兒呢？江鯉庭站在自家門廊前，眼睜睜望著混濁的海水漫過腳背，挾帶的泥沙拂過她的趾縫，像林鳶與她玩鬧時，拿手指呵搔她的肌膚。林鳶，江鯉庭閉起眼，想起她最好的朋友——林鳶現在人又在哪兒呢？江鯉庭看著海水淹過前院的低矮圍籬，衝倒路旁的行道樹，漫進客廳的衣帽間。門口的鞋子一雙雙浮起來了——拖鞋，短靴，樂福鞋——它們就著暴雨流水，像歡唱著要去郊遊。

江鯉庭曾想像過自己是一條魚，一尾優雅悠游的美人魚；可當一切幻想都落為現實時，卻不過是扭曲的投影，那樣失焦，如此變形。江鯉庭的雙腿開始被海水一寸寸往下拖，遍布整座蕉洱島的警鈴大作，她抬起頭，以為是鄰國束脊國的敵軍來襲，卻只看見由灰色天空嘔吐出的雨滴，憤怒地狂擊於她臉上，模糊了她的視野。

「氣候變遷有個味道，嚐起來是鹹的。」江鯉庭在課本裡讀過這句話，她最近正在學習關於溫室效應與極端氣候的一切。二○五○年，北極正式進入夏季無冰狀態。暴烈的雨水打進江鯉庭嘴巴。全球海平面整整升高了快六公尺。現在海水已經淹過了她的膝蓋。江鯉庭理當要尖叫，逃跑，但她的雙腿卻不聽使喚，讓她僵在原地，一動也不動。

海水淹上來了。在島嶼被海水帶著轉彎的時候，風中的鳥往遠處逃離，聽不見漩渦裡的魚，正在哭泣。

江鯉庭倏地就醒了過來。她大口地喘著氣，發現自己裹在睡袋裡，躺在乾燥的地板上。她瞪大雙眼，瞪入眼前的黑暗，勻稱的呼吸聲此起彼落，甚至有人張狂地打著鼾。江鯉庭坐直上身——剛自夢境裡掙脫的她，試圖回憶起發生何事。體育館的地板上睡滿了人，陌生人們，或江鯉庭的鄰居；月光穿過體育館的氣窗，勾勒出萬物的輪廓，睡袋整齊劃一的排列，像砧板上的魚。江鯉庭的下半身藏在睡袋裡，她動了動因束縛而麻木的腳板，她溼漉漉的腳不見了，她的家也不見了；而這些江鯉庭的同鄉們，和她一起，躺在這兒，猶如一網被打撈起的魚。

第七十六號颱風——同時也是今年第二十一個達到強烈等級的颱風——猶若一隻長毛的狗尾巴，侵襲了江鯉庭的家鄉，拂過了整座蕉洱島。強颱所挾帶的高強度雨勢，使得短短一下午內，就促使海水吞沒整座離島。於是兩天前的傍晚，除了身上穿著的那套衣物外，江鯉庭只被允許攜帶一個小小的行李袋，爬上了中央政府的救難小艇，在海上搖擺著，由一座島嶼，被拋至了另一座。「啃著麵包，浸泡在水裡的氣候難民們。」小艇上穿著軍裝的救難隊，就是如此談論他們的；一派輕鬆，語氣尋常，好似救難隊早已看過太多的氣候難民，江鯉庭和他們一樣，她的可憐，一丁點都不值得同情。

該怎麼形容江鯉庭這位少女呢？所有的形容詞放在她身上，似乎都太高估她了些。該說她美麗嗎？當她走在路上，幾乎無人會多看她一眼。說她很有想法嗎？往往她翻開課本，除了照著上頭的字句，一行一行，木梳梳頭般依序念，或坐在教室最前頭的座位，低頭猛抄筆記外，其餘大部分時刻，江鯉庭只顧著讓腦袋放空。

那，該說她個性鮮明嗎？課後同學們聚餐，她只顧著埋頭苦吃；或好不容易，有人邀她一起去唱歌時，她也只會龜縮在角落，盯著螢幕上的字，不同人搭話，不與人聊天，甚至一首歌也不唱。江鯉庭為自己謀求了一個邊緣的角落，說服自己不忮不求；但當她看見同學們群聚一旁，竊竊私語時，卻又會近乎自虐地想著：他們是不是，在說她的壞話？

時間滴溜溜地走，而後月亮交班給太陽。陽光爬入體育館的方式，是燦爛，卻又鬼祟的；是張揚，同時緩慢的。它先是溜上了林鳶的前額，滑過了剪得又短又平的厚瀏海，再順著微微發捲的黑色髮流，向後爬，一寸一寸，沿著削得極薄的髮稍，歇息在耳殼上緣。然後光線像發亮的跳蚤——輕巧地躍上了林鳶短翹的睫毛，再跳上她挺拔小巧的鼻尖。陽光的動作一氣呵成，猶若無人伴奏的舞蹈家；只有窗外將落未落的枯葉，含蓄地鼓著掌。睡夢中的林鳶忽覺得鼻頭一陣搔癢，癢得忍不住想打噴嚏——於是她醒了過來。

才一睜眼，她就見著江鯉庭狠狠地皺著眉，專注凝視著自己的那張臉。江鯉庭的臉像一畦開闊的平原，平原起伏不大，額頭又低又窄，上頭兩道既稀疏、又短絀的眉毛底下，被挖出了兩個小窟窿；窟窿裡猶若從不下雨，蓄不了水，連帶江鯉庭的瞳仁也缺乏水氣，毫無神采。江鯉庭的下巴也短，兩片薄薄的唇上，掛著一個小蒜頭鼻。當她皺眉時，眼縫更像被擠扁的豌豆莢，林鳶幾乎看不清她的眼球。

「幹麼啊？一大早就擺出這種死人臉，坐在我面前，想嚇死我啊！」

林鳶身手矯健，靈巧地自睡袋裡蹦了出來。她以修長的右手食指，挖了挖江鯉庭眉間擠成一團的紋路。

江鯉庭不耐煩了，她趕蒼蠅般，沒好氣地拍掉林鳶的手。

「怎麼？妳心情不好啊？」

林鳶不鬧她了，收起她的開朗，小心翼翼地詢問。