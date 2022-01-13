《五星主廚快餐車》：讓人想吞下螢幕的烹調和美食

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

You are what you eat，食物不止你我喉舌，生理需要，我們每天都問三次：「到底要吃什麼？」此問難倒無數凡人，關乎品味，涉及人生，微細的決定堆疊，建構何謂「我」的一切。

如若喜歡飲食，充饑之外，品嚐精緻手藝，不信全球化的口味同質，愛尋訪地方美食。那2014年上映的電影《五星主廚快餐車》，港譯《滋味旅程》，是色香味俱全的烹調。

Jonathan Favreau，漫威電影的「Happy」，他不止演員，《滋味旅程》自編自導自演。實踐拍攝飲食的電影夢想，耳目一新。《Iron Man》的大成本製作後，回歸初心。

《滋味旅程》風格歡樂，劇本較為傳統：大廚因受保守老闆控制，無法煮出真我，離職落魄之際，重拾自由，展開餐車旅程，和兒子合作互相成長，親情事業兩得意。

圖片來源：電影《五星主廚快餐車》劇照

圖片來源：電影《五星主廚快餐車》劇照

看似平凡的菜單，才是最巧手藝的挑戰。大廚失意時，為靚女待應烹調蒜油意粉，鏡頭對照交錯，美人臥床、垂涎欲滴。飲食男女，人之大欲存焉，生命之愉悅。

我們會說食色性也，形容Juicy Sexy。煮食的Close Up聚焦，勾起饑餓的本能。卡爾維諾即曾有小說，將咀嚼和性連繫，那種唇齒細咬的親密，情感渴求之抒發。

老闆趕走大廚，他回到家屋立即烹飪，穿插餐廳平庸的忙碌，對比其實踐自我，煮出滿桌，單看已令人流口水的美食。討好食客不難，難在堅持烹調之美學。

從飲食本能至心靈情感，開啟公路旅程。大廚人到中年，忙於工作忽略兒子，「drive my餐車」，帶小孩見識美國飲食，諸如古巴三文治、法式甜甜圈、德州烤肉等。

大廚雖落魄，煮得「Happy」，天倫之樂。對照電影前半部，家人和煮食多是分割，如今大廚始將生命熱情，再度分享，不再是那句：Maybe some other time。

公路電影，千面英雄，不同空間的救贖：邁阿密、奧斯汀、紐奧良，回歸自我，最後必然回到起點，在洛杉磯美滿結束。那是視飲食為藝術，品嚐即是觸碰生命底層。

圖片來源：電影《五星主廚快餐車》海報

《滋味旅程》亦嘗試撒下時代調味：Fuck Twitter、haters、1 second video⋯⋯兒子引導大廚學習新科技，互相成長，呈現網路的雙面刃，破壞與救贖之可能。

過於美好的結局，易於落入刻意、浮淺；電影後半部較多平鋪直敘，相對扁平。瑕不掩瑜，是Favreau最為動人的電影，讓我們看了食指大動，希望吞下螢幕。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！