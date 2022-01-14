中二補選不只重創顏家，也一併衝擊地方派系與盧市長的連任之路

文：沈有忠（東海大學政治學系教授）

中二選區的補選已於1月9日順利舉行。以往罷免或補選，投票率四成、甚至五成，就被形容成高投票率。這次中二選區的補選，最後投票率高達58.2%，創下了我國歷次立委補選以來最高的投票紀錄，象徵著兩位候選人在這個選區的動員已經達到了一定的張力。

中二補選重創顏家

補選的結果，民進黨提名的林靜儀以88752票打敗了顏寬恒的80912票，雙方差距7840票。如果2020年代表基進黨的陳柏惟不算在內，此次補選的成績，是民進黨在這個選區的最佳紀錄。

不僅如此，在中二的五個行政區中，林靜儀全部獲得勝利，可謂毫不僥倖。在高投票率加上5個行政區全贏的情況下，這次選舉對顏家、對盧市長的連任之路、對整個國民黨的團結與氣勢，都帶來了嚴重的挑戰。

首先，從顏家的地方派系經營策略來看。2013年顏寬恒代父出征，創下顏家有史以來最低的得票率，自此之後，中二選區就呈現藍綠五五波的結構。2020年顏家首次敗選，尚可以歸因於總統選舉、韓國瑜效應等大環境的干擾，甚至也可以說是顏家面對基進黨從高雄空降的陳柏惟過於輕敵所致。

但這次補選在沒有其他因素的干擾下，顏家傾巢而出，最後仍舊敗陣，而且連沙鹿、龍井、大肚這三個票倉也一併輸掉，顯示出顏家地方派系的經營，在中二選區的動員，已經慢慢受到這個選區選民結構變遷的挑戰。

Photo Credit: 中央社

中間獨立選民不受派系控制

整體而言，中二選區和全台灣的選民結構一樣，獨立（中間）選民、年輕選民持續增加，而國民黨或地方派系過去所擅用的「陸戰」，也就是宮廟系統、農漁水利的組織戰，以及人際網絡的動員，已經難以吸引這些獨立選民和年輕選民。在高投票率的背後，意味著更多獨立選民的參與，無法爭取獨立選民的認同，成為顏家最後敗選的關鍵之一。

其次，此次補選過程中，看出國民黨從朱立倫黨主席、盧秀燕市長、甚至是國民黨的文宣系統，都彷彿和顏家保持一定的距離。敗選之後，支持者對黨主席朱立倫的批判不絕於耳，若不是盧市長在選前之夜作為神秘嘉賓站台，可能也一併遭到嚴厲的檢討。

「敗選抓戰犯」的情節，才在去年年底公投之後，國民黨深藍支持者「清算」侯友宜市長時上演過，未料在一個月不到，又再次在中二選區重演。這意味著國民黨的領導和群眾之間，存在顯著的認知落差。

對國民黨而言，2020年韓國瑜敗選、再歷經黨主席激烈選舉之後，已經呈現結構分裂的困境，整個政黨分成情緒激昂的深藍（戰鬥藍）、獨立的地方諸侯、弱化的黨中央，是現在國民黨內部高度分化的窘境。在公投和此次補選之後，這樣的分裂結構所帶來的矛盾，只會更加惡化。

在競選策略上，民進黨傾全黨之力多次呼籲團結，從正副總統、行政院長、到地方的立委和議員，不僅是團結一致，競選主軸也相當清晰，就是翻轉地方家族政治的陋習。在地方的連結和經營上，林靜儀雖然不如顏寬恒與中二選區來得緊密，但團結的氣勢加上競選目標的明確，催出了非常多中間選民出來投票。

相反的，顏家競選策略保守，且處於挨打局面，只是訴求繼續服務以及地方連結，沒有給選民一個未來性，也無法交代眾多土地弊案，也難以擺脫家族政治的包袱，使得派系組織票的天花板難以突破。對顏家而言，這次選舉靠傳統打法，只是守住基本盤，證明了選民結構變化後，沒有開拓新選票的能力。

在後續的影響來看，此次補選重創的不只是顏家的政治勢力，台中的地方派系、2022年盧市長的連任之路，也都一併受到衝擊。台灣每逢全國選舉，就有「決戰中台灣」的俗稱。中台灣的選民結構變化快，政黨認同度低，因此各個政黨、政治人物在這裡都有機會，也都沒有把握。

Photo Credit: 中央社

盧秀燕的考驗很嚴峻

盧秀燕在2018年是挑戰者的姿態，需要派系整合以及政黨奧援。4年過後，盧秀燕市長是現任者，個人在台中的支持度高於政黨以及地方派系。國民黨和地方派系反而成為連任之路上的包袱。盧市長雖然和顏家在補選過程中保持距離，但在今年年底要如何和地方派系合作？彼此之間是否因此次補選而產生矛盾？都影響著盧市長的連任之路。

對於林靜儀和民進黨而言，這場勝選是政黨團結一致的結果。能否利用此次的勝選，深化在中二選區的支持，甚至外溢到其他選區，並進一步挑戰盧秀燕市長，是民進黨短期的目標。長期來看，翻轉家族政治、地方派系的文化，這次補選已經打響頭陣。

如果民進黨不能利用這次勝選加速地方的耕耘，同時堅持其民主深化的價值，來自地方勢力的反撲可能在2024年的立委選舉，甚至年底的市長選舉就會出現。

中二的補選是一個黃金交叉，家族政治、派系政治正隨著民主深化、選民結構變遷而逐漸式微。新的民主價值與選民認同要如何在中台灣建立起來，是勝選者的責任，也會一次又一次繼續接受選舉的考驗。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航