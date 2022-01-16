相逢恨晚，鵝頸橋下的日式燒肉店「深燒酒」

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

今個冬天寒風颯颯，吃燒肉才是正經事吧。然而，好不容易才找到一家好店，吃得捧腹滿足，轉個頭，晚市堂食因為疫情而被禁兩星期，想起上星期在銅鑼灣鵝頸橋吃過的燒肉，居然有相逢恨晚之感……

深燒酒是一家位於銅鑼灣的日式燒肉店，店小小，卻設有半戶外座位，讓客人乘著冷風吃燒烤，饒有風味。這家燒烤並不是使用圓形固定電爐，相反，是用那種在日本居酒屋濱燒或磯燒最常見的「gas爐」，上面鋪塊網子，擺放幾樣新鮮欲滴的食材，就能即席開動。

Photo Credit: 作者提供

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日語中的「磯」，可解作海岸上受海浪沖洗的岩石，「磯燒」意指保留原汁原味的吃法，雖然在香港顯然無法做到在魚市場即點即燒即吃的滋味，但是這裡的海鮮已是難得的鮮美。虎蝦不但巨型，而且肉質爽彈，肉味鮮甜。扇貝大大隻極肥美，慢火迫出十足的焦香的鮮味，配以蒜泥調味，想不到是天作之合。最意想不到是深燒蟹蓋，即是平常居酒屋常見的甲羅燒，一放上桌烤不夠20秒，松葉蟹的蟹膏已經香氣四溢，一放進嘴巴裡去，沒有腥臭，沒有油膩，只有平平凡凡的美味。

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有趣的是，在日本，一般磯燒店只有烤海鮮，但這家店為了滿足香港人的腸胃，也提供牛、豬、雞肉等等，集百家之大成，那才是香港人一直致勝的特質——靈活而變通，磯燒X日式燒肉X（少部分）港式BBQ fushion所煥發的神采更是飛揚。很多人來會點牛肉拼盤，一口氣由鹿兒島A4和牛吃到一口霜降牛等等六款到位，性價比極高。但是，愛牛之士必然覺得「到喉唔到肺」，我有另一種推介，點一客日本A4和牛扒，他們選用來自宮崎縣的西冷扒，雪花紋理甚是漂亮，肉味香濃，入口即融。坦白說，此價錢頗為公道，一試之後，確實叫人欲罷不能（也是肉罷不能），等著二刷吧。

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相逢恨晚，不只因為這兩星期無堂食，而是此店是同聲同氣的同路人。記得上次光臨，我座位旁的牆壁貼著一張2020年一班黃店刊在《蘋果日報》的廣告，旗幟鮮明地印著：「消失了的真相」，大剌剌地支持《蘋果日報》，映襯吃燒肉的人潮。今天再訪，這頁報紙消失了，《立場新聞》停止運作，連《眾新聞》也宣布道別。吃燒肉原是想開心熱鬧，誰想到一頓飯後是場訣別，致我們心愛的人，熱愛的媒體，深愛的香港……

整晚，吃的卻是唏噓。只想跟那些餘下的媒體說，我們不要接受相逢恨晚，不要以為還有時間。在未為晚也的日子，珍惜空間，好好活下去。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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