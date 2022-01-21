《認識你的收納人格》：根據人們如何整理與展示自己的物品，可分為四種「昆蟲收納人格」

文：卡桑德拉・阿爾森（Cassandra Aarssen）

我僵站在一個客戶家裡的工作室，她正窘迫地解釋著我為她設計的文件收納系統「就是沒有用」。我忍住淚水（還好也忍住了對她施展鎖喉攻擊的衝動），因為這已經是在好幾個星期中，我第三次回來重新規劃她的空間了。我有提過我的重新規劃都是不收錢的嗎？

沒錯，出於我在整理收納方面的自豪，我公開告訴所有客戶，如果他們不是百分之百滿意，我會免費幫他們重新設計空間，直到滿意為止——我現在超後悔自己曾給出這種承諾。

第三次造訪客戶的家之前，我覺得那個客戶純粹只是懶惰而已。第一次去的時候，我為她堆積如山的文件設計了簡單的收納籃系統，和我自家用的很類似。一個籃子放帳單、一個放收據、一個放現有的客戶資料⋯⋯依此類推；不需要「電力」或「瓦斯」這類額外的細節分類，只用個漂亮的籃子，來裝一堆大致上整理過的綜合「帳單」。她對我的「天才」簡單整理術，反應不怎麼熱烈。

「根本什麼都沒有整理嘛。」在檢查完幾排成套、上面貼有「家用」、「說明書」、「稅務相關」等簡單分類標籤的籃子後，她嚇得倒抽一口氣，並說出那句話。她很堅持地認定她可能什麼東西都找不到，甚至比她一開始的那堆文件山更亂。我向她保證，這套系統對我之前的所有客戶都有用，她只要「習慣」就好了。一個星期後，她告訴我她永遠都不會習慣，也需要一個更注重細節的分類系統。她渴望秩序和完美，讓我十分震驚，因為我跟秩序和完美不是很對盤。顯然不是每個人都適合我的簡單輕鬆整理術。

我改用檔案櫃幫她重新設計。我為她打造一個傳統的歸檔系統，在共計幾百個分類細項上進行色彩編碼，用可愛的小標籤來標示她的文件大軍。我分類了⋯⋯好幾天⋯⋯然後生出一個一絲不苟、傳統上來說十分完美的文件歸檔系統，我甚至幫她的檔案印了一份紙本目錄與快速搜尋說明書。我覺得這太誇張了，但她非常興奮；她是個徹頭徹尾的完美主義者，而我為她的文件創造出一個「完美」的整理系統。

離開她家時，我接受了這個事實：果然還是有人熱愛傳統的收納術；所以要整理一個空間，一定會有兩種不同的方式——簡單或精細。這兩種系統完全視個人的性格而定。傳統的A型性格（好勝心強、極度有條不紊、野心勃勃、完美主義者）需要傳統的精細系統；而B型人格（例如我本人）需要的是比較放鬆及容易使用的整理術。

一週後，我又回到她的辦公室進行第三次的重新設計，因為她無法用那組新系統「把任何東西收好」（我引述她的原話）。她把幾十個文件夾從檔案櫃拿出來，攤開在每個平面上，包括書桌、沙發，甚至是地板。她環顧亂七八糟的辦公室時羞紅了臉，悄聲說：「對我來說這樣才是最有用的，我得看到我的文件才行。我無法把它們放進檔案櫃裡，不然我絕對會忘記我有這些東西。也許我只是太懶惰了，才永遠都沒辦法好好整理。」

我在這一刻恍然大悟——她既不懶也不邋遢。這位站在我面前的優秀女性，不管從哪方面看，都跟懶惰扯不上關係。她有碩士學位、法律學位，最近還開了自己的律師事務所。她空閒的時候喜歡烹飪、縫紉和畫畫。懶惰和邋遢並不是她的辦公室被雜亂文件淹沒的原因。她並不亂，她只是在整理方法上和別人不一樣。

我應該要更早察覺到這點差異的——因為我自己和雜亂抗戰的時候，也覺得自己就是天生邋遢。我耗費了自己人生的前二十八年，去相信「我就是不擅長清潔和整理」這個謊言。事實上，我對自己懶散沒效率的這項認知，已經根深柢固到每次還沒開始做什麼新任務，就覺得自己一定會失敗。即使我願意改變、做了許多嘗試，也從來沒有相信過改變會成真，因為以前已經失敗過太多次了。

我曾經在家中弄了一套傳統的檔案收納櫃，但似乎就是缺乏動機將文件好好放回它的指定分類。拿進家門的郵件，從來都到達不了我先生設置的精細分類系統。我用過同款可堆疊的塑膠收納盒來整理浴室的鏡櫃，還仔細把藥品分類成「止痛藥」、「過敏」、「胃藥」和「繃帶」之類的。

但真相是，不管我有多想，我永遠都不會在用完東西後花時間把它們放進正確的收納盒；我只會把東西擱在旁邊或放在盒子上，結果櫃子馬上就變亂了。

這個整理家裡、再重新整理家裡的瘋狂無限循環，一直到我不再試圖遵守「傳統」分類和細部整理的做法之後，才終於停歇下來。我停止糾結在自己究竟為何無法保持乾淨整潔的問題上，轉而開始研究起那些我能貫徹的規劃。一旦找出這些空間後，我只問自己一個簡單的問題：「為什麼？」

在我遇見那個有嚴重文件癖、優秀卻飽受挫折的律師客戶時，我還是試著把她塞進「傳統隱藏式收納」的框框裡。承認吧！大多數的收納方式不只分類得很細，也通常要你把自己的東西「放回去」，讓它們「眼不見為淨」，我甚至從來沒想過可以用其他方式收納。就是在那一刻，在我盯著她放得到處都是的雜亂文件時，又問了自己一個簡單的問題：「為什麼？」為什麼對她的腦袋來說，這些全攤在地上的文件會比存放在檔案櫃裡好？答案是：她屬於視覺整理派（visual organizer）。