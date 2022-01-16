《角色人物內心戲攻略》：似乎任何一部賺大錢的電影都會拍攝續集，如何避免與原作過於相似？

文：山迪・法蘭克（Sandy Frank）

電影續集再創佳績

如今，似乎任何一部賺了大錢的電影最後都會拍攝續集。畢竟，人們對這部電影的感受還在。人們蜂擁去看《Linoleum》，他們必然也會去看《Linoleum 2》。我們要做的便是坐下來等著數錢。

那麼，問題是什麼呢？問題是，如果原來的電影很好，那是因為它有一個能取悅觀眾的內心戲。我們可以請回以前的明星、導演和那條可愛的狗，但是我們如果想不出一個和原作一樣吸引人的內心戲，這一切都不會奏效。

這裡有幾種可能的策略，可以用來想出一個新的內心戲。

把主角放到相同的基本處境中，讓他的角色倒回到最初有缺陷的狀態。

讓主角克服一個全新的缺陷。

讓主角遭遇並且努力殺掉一個全新的「怪物」。

把故事從轉變型改為神話型，或者相反。

續集面臨的問題很多。其中最明顯的問題是，續集可能和原作過於相似，觀眾可能會覺得受騙上當，掏錢進了影院但是看了一部和第一部相同的電影。另一個問題是相同的內心戲用第二次的效果不那麼好。

電影續集案例：《終極警探》

讓我們看一些處理續集的例子。在原作《終極警探》（Die Hard）中，布魯斯・威利扮演一個紐約的警探約翰・麥克連，這部電影在票房上銷售十分亮眼。它包含了一個轉變型進化的故事，主角麥克連必須學會尊重他妻子的價值；同時，這又是一個怪物型的故事，他必須阻止恐怖分子，因為這幫恐怖分子精心策劃想要偷竊數百萬美元的債券，並且抓住了麥克連的妻子和她的同事。電影中將進化型故事和怪物元素都處理得很好，它們彼此間配合得相當漂亮。

故事最後，麥克連克服了他自己的缺陷，歹徒也被幹掉了。因此，當電影公司打電話來說之後還要再拍一部續集時，編劇接下來該怎麼做？

《終極警探2》（Die Hard 2）基本上採取了無視原作的轉變型故事路線，它完全按照一個「怪物型」故事路線來組織故事。在電影一開始，麥克連去機場接他的妻子，在那裡他遭遇了新的「怪物」，那是一群叛軍正計畫解救被拘押的獨裁者，他們打算切斷航空管制系統，並且撞毀班機。

續集表現得怎麼樣？它表現得很好，票房超越了原作，雖然製作這部電影的投入也相當可觀。很明顯它缺少了原作電影中轉變型的成分，但是用更大的動作場面進行了彌補，至少讓一部分觀眾過足了癮。

但是，且慢！《終極警探》還有兩部續集。這個系列的第三部電影是《終極警探3》（Die Hard: With a Vengeance），演員陣容增加了山繆・傑克森和傑瑞米・艾恩斯，但是增加的內心戲很少。再一次，這是一部沒有太多轉變型故事的電影，它的故事集中在「怪物」身上。

這部電影無論在創新上還是在票房上都普遍被認為是一部失敗之作，這部電影的投入成本甚至超過了上一部續集，但是收入卻更少。

最有趣的是最後（或者至少說是最近）這部續集《終極警探4.0》（Live Free or Die Hard）。它的製作人很明智地轉了一個圈，又回到了原作的進化型內心戲。

在原作中，麥克連和他妻子的婚姻瀕臨破裂，他對妻子的職業感到不滿，隨著這個進化型故事的推進，麥克連最終學會了珍視自己的妻子並且給她一些自由空間，而他的妻子同時也學會了尊重她的丈夫作為一個男人以及保護者的價值。

麥克連的妻子在第二部續集沒有在他的身邊，因此她在第三部沒有出現。但是，第三部續集中有他的女兒。女兒和他感情疏遠，就像原作中她的媽媽不冠夫姓一樣，她自己冠母親的姓氏而不用父親的姓氏。 因此，麥克連和一個年輕的助手透過阻止一個駭客把「怪物」殺掉了。這個駭客為了賺到一大筆錢，使用極其複雜的方法攻擊國家電腦系統。最後麥克連透過內心戲與自己的女兒重 歸於好。

《終極警探4.0》的結尾和原作比較接近，這次，麥克連發現了他女兒性格中讓人欣賞的一面，她並非自己一直認為的那樣讓人頭疼，而他的女兒也理解了自己的父親。

事實上，就像前面她的母親恢復冠夫姓一樣，她放棄了母親的姓氏，並且致用她父親的姓來稱呼自己，至少在那天是這樣的。這部電影非常成功，全球票房收入超過了3.8億美元，它也成為四部《終極警探》電影當中最賺錢的一部。回到之前的內心戲起作用了，這或許很少見，而且觀眾並沒有意識這兩個故事是類似的。

電影續集案例：《洛基》

想一想電影《洛基》。在原作中，洛基（席維斯・史特龍飾）是一家破敗俱樂部的拳擊手，他得到了一個爭奪重量級拳王頭銜的機會。他的對手阿波羅・克里德是一個多嘴多舌的人，但不是「怪物」。電影的內心戲是進化型：洛基必須明白自己不是一個失敗者。他在冠軍賽上一次又一次被擊倒，但是成功地從原始狀態進化了。

洛基在《洛基續集》（Rocky II）中贏得了冠軍腰帶，之後《洛基》系列的《洛基第三集》、《洛基4: 天下無敵》、《洛基第五集：龍吟虎嘯》（Rocky V）調整為「怪物型」故事，頗受好評的第六集《洛基：勇者無懼》（Rocky Balboa）回歸了進化型故事。

因此，編劇必須像寫完全原創的劇本一樣，按照內心戲的規則來寫續集。劇本需要一個吸引人的內心戲，要麼主角必須進化，或是「怪物」必須被殺掉（或者另一種類型，但是這兩種在目前最為常見）。續集有一些內在的市場優勢，但沒有內在的故事優勢，後者仍然取決於編劇。

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書籍介紹

本文摘錄自《角色人物內心戲攻略：9型人格建構人物，8種角色帶動故事衝突！教你成功塑造人物的法則》，原點出版