特首「得意諗法」：林鄭增設房屋局，仍未改有問題政策

特首任期剩番半年之際，新一屆立法會嘅特首答問大會，搖身一變成為一場林鄭施政報告會議，宣告提出改組政府架構，亦顯示「跑馬仔」已經正式宣佈開閘。呢份「政綱」有成過半篇幅處理增加土地房屋供應，誓神劈願解決土地房屋問題，但望真啲唔少建議係進一步從公眾奪走監察權，同時反倒將令土地房屋問題進一步惡化：

增設房屋局但不改有問題政策

上屆胎死腹中嘅《一手樓空置稅》繼續無影、《劏房租管》依舊無起始租金，發展商繼續囤積一手樓、劏房業主繼續能袋袋平安，中產繼續承受高樓價、基層繼續捱劏房。

基層逼住捱劏房，合資格嘅都排唔到公屋，呢點須要歸咎於房委會嘅自負盈虧性質。係呢個原則下，房委會須考慮盈利，催生綠置居政策賣走租住公屋，令近年租住公屋數量停滯不前；覓地方面，公屋主要來源嘅棕地，政府則有頭威無尾陣，避開發展商土儲唔敢，供應自然受限；即使成功覓地，工程進度亦因大白象基建充斥，導致可跟進工程人手短缺，同時「靚地皮」被政府賣走，令分配予公屋地皮先天條件欠佳而須工程人手處理，落入惡性循環[1]，若基本制度不改，問題不會解決，增設房屋局就只屬浪費公帑。

圖片由作者提供

「官商進市民退」——減公眾參與減環評

工程遇阻滯，林鄭諉過城規同環評條例「阻住地球轉」，「已覓得建屋土地，但重點要壓縮程序」[2]，猶如程序本身沒有意義。雖然政府未公布修改城規條例同環評條例細節，但已有建制派／地產商預先放風游說，將會主要向公衆參與落刀，減少公眾反對及申述嘅次數同時間，縮減環評方面評估時間。而根據往績，唔少建議係競選後會突然「成功爭取」。

過往呢啲公眾參與同評估機制，起碼某程度上攔住損害公眾利益或環境嘅不合理規劃，或令受影響人士有制度申訴，維護少數利益，但係「拆牆鬆綁」下，呢啲基本權利將不會存在，暴力遷拆同不匹配發展將湧現，整體城市生活環境將進一步惡化。

非正規批地予創科巨企

林鄭仲會以「雙信封制」招標批出包括新田落馬洲企業科技園在內數百公頃創科土地。「雙信封制」招標屬實屬非正規批地，沒有以往公開賣地制度般「一眼睇晒」邊個出咩價，評分過程外界亦不清楚，例如「非價格建議」如「建築設計」等等主觀因素亦會摻雜在內，所以土地並非價高者得，公帑有重大損失之餘，欠缺立法會及公眾監察下亦有潛在利益輸送可能。

放寬祖堂地掀起新界土地囤積潮

佔地2400公頃祖堂地為各地產商眼中新界最後一大片「處女地」，林鄭現為過往積極囤地嘅地產商降低收購門檻，必定是未來地產商兵家必爭之地，之但係現時地產商囤積土地幾乎無成本，進一步將房屋供應權拱手相讓俾發展商。

林鄭先前極重視嘅明日大嶼篇幅極少，全程只提2次，但「北部都會區」足足提及21次，並講咗15分鐘，足以見到前者爛尾機會持續高企，不過現時大熱嘅「北部都會區」亦只屬「拋磚引玉」層次嘅空泛概念，而且一開波已經出師不利[3]，加上數年後政治形勢可能已大變，亦有爛尾嘅可能，但無論如何，呢啲宏大但空洞嘅規劃概念背後嘅「分餅仔遊戲」，非但不能解決問題，而且只會繼續製造更多問題，香港市民嘅房屋處境亦無改善嘅可能。

注釋：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！