2022/01/16,
藝文

《角色人物內心戲攻略》：改編書籍的電影應該最先考慮「內心戲」，最後才考慮忠於原作

《角色人物內心戲攻略》：改編書籍的電影應該最先考慮「內心戲」，最後才考慮忠於原作
Photo Credit: 《Invasion of the Body Snatchers》

我們想讓你知道的是

對於一個改編劇本，有時因為忠於原作的呼聲而增加了這種難度。像我們先前說過的那樣，忠於原作應該是你的最後考慮；首先考慮的應該是一個好的內心戲。

文：山迪・法蘭克（Sandy Frank）

翻拍，經典電影重新面世

我們最後要討論的特殊形式是翻拍。如果給一部成功的電影拍續集是有道理的，那麼把它全部重新拍攝是否更有道理呢？忠實觀眾存在嗎？他們是否依然最愛原作？

雖然，公平一點說，翻拍的目的通常不是為了讓相同的觀眾再一次停留，而是傾向於讓錯過了第一部，但又不想重新觀看老片的觀眾走入影院。可能影星不是現在當紅的，或者它是2D版本。但是電影的影響力仍然存在，因此，我們要做的便是對它進行「更新」。我們用新的演員、新的導演，所有一切都是好的。

但是劇本怎麼辦？同一個劇本很少被重新使用。通常的做法不是僅僅把「喬丹」換成「羅納爾多」，把「紐約」換成「巴黎」，而是需要做得更多一些。演員不想依樣畫胡蘆被別人批評，編劇也有他們自己的想法。

因此我們遇到了編劇通常要面對的問題—構思一個劇本，它有會吸引觀眾的內心戲。對於一個改編劇本，有時因為忠於原作的呼聲而增加了這種難度。像我們先前說過的那樣，忠於原作應該是你的最後考慮；首先考慮的應該是一個好的內心戲。

翻拍的成功案例：電影《變體人》

讓我們看兩個例子。第一個是影片《變體人》（Invasion of the Body Snatchers）。1956年的原作是根據一部小說改編的。這是一個「怪物型」的故事：一個小鎮醫生發現他的鄰居表情木然，變成了長相一樣的陌生的生物。他最終發現是外星人正在擴散病毒，複製出與人一樣的生命體，並且打算控制世界，當然，醫生是唯一一個能夠阻止他們的人。

在20世紀50年代，那時電影裡的殭屍怪物通常不是代表著共產主義，就是反過來的另一方，也就是散播反共思潮，麥卡錫主義（McCarthyism）的恐懼製造。片中主角必須首先弄明白什麼是變體人，然後反擊並努力制止將要發生的一切。最後，他成功地警告了當局，這也讓我們相信外星人是能夠被打敗的。我們的英雄協助殺掉了怪物。

1978年翻拍了與《變體人》同名的電影，由唐納德・瑟斯蘭和布魯克・亞當主演。這部電影本質上是與前一部相同的「怪物型」故事，像殭屍一樣的複製人到處出現並且威脅著人類的生存。當然，任何冷戰的暗示都不復見，在這裡，評論家把新版裡的外星人威脅當作媒體霸權和消費主義的代表。

不過，兩個版本之間有一個非常大的不同之處。在原作中，主角成功殺掉了怪物的方式，是讓當局警醒到外星人的存在以及它們的計畫。翻拍的版本的結局則比較陰鬱，主角也變成了一個變異人。「怪物」殺掉了我們。

如果原作是類似神話型的進化故事，那麼翻拍的版本則類似於一個退化型故事。

除了結局，從內心戲的角度看，翻拍的版本與原作相當接近。因為這個原因，兩個版本都很成功，上映後都獲得了好評。

翻拍的失敗案例：電影《七日之癢》

接下來的例子則不是這種情況：《七日之癢》（The Heartbreak Kid）。1972年的黑色喜劇原作獲得了成功。查爾斯・葛洛汀扮演的蘭尼在與自己的妻子度蜜月，當他遇到迷人的凱麗（西碧兒・雪柏飾）時，他立刻對自己的新婚妻子完全 去了興趣。

《七日之癢》是一個退化型故事。蘭尼開始時相對健康，但是很快便甩掉了他的新婚妻子。平心而論，他的妻子很煩人，經常發出刺耳的笑聲，吃雞蛋沙拉的方式讓人厭惡。但是，我們都被引導認定蘭尼在他說出「我願意」之前，對他的妻子有相當好的印象。所以，當蘭尼突然對他的妻子說她不適合他，並且為了他剛剛遇到的迷人女孩無情地拋下她的時候，我們沒有給予他太多同情。

隨著劇情發展，蘭尼的舉止變得越來越差，他在我們的視線裡不斷退化。我們對他的唯一希望便是凱麗能夠拒絕他，讓他難堪。然而，讓人難以置信的是，凱麗同意嫁給他。

在蘭尼和凱麗的婚宴上，蘭尼似乎並不為自己的結果感到高興。雖然已經把自己的靈魂出賣給了魔鬼，但他甚至沒有享受自己墮落到地獄的過程。

從各方面來說，原作的退化型故事引人注目。

翻拍的版本走了一條全然不同的路。影片拍攝於2007年，班・史提勒扮演了查爾斯・葛洛汀扮演過的那個角色。它完全放棄了退化型故事。主要的不同是，蘭尼已經瞭解了他的新婚妻子是什麼樣的人，但史提勒扮演的艾迪・康卓則對自己的新婚妻子一無所知。觀眾跟著艾迪一起結識了他的新婚妻子，她對我們所有人來說相當完美。

直到他們去度蜜月的路上，艾迪和觀眾一起知道了真相。他的新娘是一個粗俗、喜歡大口喝酒、失業的性虐待狂，於是，艾迪變得和蘭尼一樣成為充滿欺騙、隱瞞和鬼鬼祟祟的人。他的新娘是如此可怕，以至於當他遇到了另一個女人，想當然耳，他一定會做出正確的決定，那就是拋棄錯選的新娘。

遺憾的是，原作的退化型故事無可取代。所有的狀況只是為了博得觀眾一笑，但是角色沒有深度，這部電影雖然有精彩的外部戲但沒有任何內心戲。於是，票房收入直接體現了這個結果—美國國內票房勉強達到了3600萬美元。

翻拍能夠成功嗎？只有編劇想出某種內心戲才可以。通常的規則還要再次重複：

  • 堅定不移地關注內心戲是寫出成功劇本的關鍵。

因此，寫一個翻拍劇本的關鍵是一樣的—內心戲。因為原作的存在讓翻拍劇本更加複雜，但是要寫出一個好劇本，你必須克服這些。


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