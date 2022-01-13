《改變世界的紀錄片工作者們》：加害者會因對話而改變嗎？專訪《殺人一舉》導演奧本海默

文：SOMEONE'S GARDEN

三十年前，印尼發生一場名為「清洗共產黨」的大屠殺事件。美國紀錄片導演約書亞．奧本海默發現這場悲劇並非過去式，它仍存於現在的此時此刻。導演在紀錄片中展開一場前所未有的實驗，他安排以殺人事蹟為榮的加害者，與每天恐懼被屠殺者包圍的受害者見面，讓彼此面對面接觸。奧本海默導演拍了兩部作品，帶給世人極大震撼。其中一部是讓過去參與大屠殺的兇手，再次詮釋自己的作品《The Act of Killing》（殺人一舉）；另一部是親哥哥遭到屠殺的弟弟，對加害者提出質問的作品《Look of Silence》（沉默一瞬）。奧本海默導演到底是如何拍攝出這兩部奇蹟般的作品呢？

世界充滿各種暗號。接下來，只要得知解開暗號的方法就好

問：聽說之所以想揭露這段大屠殺的歷史，來自於2004年在印尼蛇河沿岸採訪兩位加害者時所獲的靈感？

Joshua Oppenheimer（以下稱為JO）：這群當時參與大屠殺的人，誇耀往事的身影中，有一種令人無法言喻的毛骨悚然。我察覺到，他們並非單純想出名或瘋狂才願意站在鏡頭前，而是「社會本身」處於一種瘋狂狀態。因此，我覺得有必要告訴世人事情的真相。

2003年開始，我與《沉默一瞬》的主角阿迪成為好朋友。最初透過他的親戚，我與兩位加害者見面，接著又認識其他加害者，陸陸續續展開拍攝工作。這群男人驕傲談論著大屠殺的點滴回憶，但是生活在他們的陰影下，是何其恐怖的一件事啊。拍攝他們的某個夜晚，我腦海中閃過了兩個念頭。其中一個念頭是，他們為何能如此自豪談論這些往事？每當他們驕傲地高談闊論時，總是有一個傾聽的對象。也就是說，他們正在對著某個人炫耀這些事情吧？他們期望對方怎麼看待他們？包括他們的兒女、兒孫女，還有我，以及世人的看法？最重要的是，他們希望如何看待這樣的自己？假如讓他們試著詮釋本來的自己，就能以虛構的方式拍攝紀錄片了。

我的疑問是，隱藏在他們背後的到底是什麼？他們是否曾想過贖罪的問題？我決定用一種方式去質問他們，那就是透過「重演」，讓他們去思考這些事情的本質，最後才完成了這一部作品《殺人一舉》。另外，還有一個念頭，家人慘遭屠殺的遺族，數十年來卻與這群加害者生活在同一個地方，這到底又是什麼狀況呢？加害者依然擁有權力、威脅著人們，談起過去的罪行時，總認為是一種榮耀。然而存活下來的人，卻靜靜地生活在語言之外的沉默黑暗裡。這些沉默，在他們的家人、身體、記憶之中，產生了什麼作用？又留下了些什麼？這些疑問，全部都放在第二部作品《沉默一瞬》。

重現屠殺的場景，喚醒罪惡的記憶

問：你如何讓這些屠殺者重演當年的屠殺場面？

JO：《殺人一舉》的主角安華.剛果，是我在2005年拍攝的第41名加害者。2004年1月，我在蛇河採訪完最初的兩名加害者後，想儘量找到更多加害者。然而這些加害者全都如出一轍，談起自己手染鮮血的殺戮事蹟，個個引以為傲。我想要了解他們是否在乎其他人眼光，於是提議：「你們參與了人類史上最大規模的屠殺事件。為了社會與你們自己，你們願意讓大家看見你們真實呈現的自我嗎？」因此，我請他們帶我回到實際發生大屠殺的現場，希望他們重現當年的殺人經過。

接著，我又再度向他們提議：「請這樣繼續下去。請告訴我，你們用什麼方法讓雙手沾滿鮮血呢？希望你們透過戲劇的方式重演一次，讓我拍下這些過程。而同時，我也會把你們『想給大家看什麼、不想給大家看什麼』的討論拍下來收錄在影片裡。」然而仔細想想，我並不清楚他們為什麼連「不想給大家看什麼的討論過程」也都同意我拍下來。

所以，除了他們提出想要刪掉某段情節的發言可以拍，甚至連拍下他們討論這些事情的經過也沒關係。他們沒有任何一個人對此感到疑慮。我向他們說明，我會把他們重現殺人現場的戲劇情節，與他們討論如何詮釋的過程，穿插組合在一起，這將會誕生一部前所未見的新電影；透過這部紀錄片，相信他們或社會的疑問，一定能夠找到答案。

首先，我向主角安華提出想法。安華與我之前拍過的四十個人截然不同，他無法隱藏內心的痛苦。我們見面的第一天，他帶我去一棟屠殺現場的大樓屋頂，當場示範如何用鐵絲把對方的脖子勒斃，講完之後卻突然跳起恰恰舞步。紀錄片中，有一個片段是我們初次見面的時刻。我去他家拜訪，徵詢他拍紀錄片的意願，雖然很有可能遭到拒絕，但我還是按照自己的習慣，扛著攝影機前往拜訪。

到了之後，安華說：「聊聊天無所謂，但是我的太太目前有訪客。」於是帶著我轉往頂樓去。接著我察覺到一件極為重要的事情。已經四十年沒爬樓梯的安華，一到了屋頂，立刻發出痛苦般的「嘆息」。原來這個地方喚醒了他曾經在頂樓殺人的痛苦回憶，不經意地將內心「感受」顯露出來。

「或許我想了太多以前殺人的事情。為了不讓自己瘋掉，我盡情地活在酒精、嗑藥與跳舞的生活時光。你看，我的舞跳得還不賴吧。」這一定是為了忘掉痛苦才跳的舞，我拍下這一幕，內心暗付，一定要將他的真實內心告訴世人。就像映照出自己的鏡子一樣，希望安華也能夠好好檢視自己。但同時我也擔心，在電影院分享這些拍攝過程的相關風險。畢竟到目前為止，還沒有人嘗試過這樣的挑戰，大家都為它過於危險。

「怎麼把我拍成這個樣子，簡直太過分了！我要立刻退出演出。」我想安華說出這些話的可能性相當高。因為第一次看《殺人一舉》，安華在確認自己的表現時，就曾說過：「衣服不對，簡直像要去野餐一樣！」如果他又看到影片中自己困惑的神情時，會不會說：「夠了！怎麼把我的臉拍得這麼糟？我才不想拍這種鬼東西！」隨即叫警察或（準軍事組織）班查西拉青年團的人傷害我們。在這過程中，我捏了好幾把冷汗。我甚至事前安排好攝影團隊去機場待命，要是有個萬一，隨時可以逃往國外。假如我的手機沒送出「沒問題」的訊息暗號，就等於終止拍攝。

雖然安華覺得這一場戲不太對勁，但卻一直以「服裝不對」之類的理由，掩蓋自己殺人行為的「錯誤」。這是因為他不斷說服自己，從1965年開始到結束那一刻，所有發生的事情都是正確的；但對他來說，看到影片中的自己，卻是初次體驗，所以他在當下選擇欺騙自己，以及拍攝這一切的我。