《華燈初上》誰是兇手推理解密（上）：辦案講求科學證據，人物關係與對白其實透露了線索

文：莫絳珠

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

《華燈初上》已經釋出兩部，劇情鋪陳演變十分地吸引人。整個故事由許多豐滿的角色撐起來，每一個豐滿的角色背後都有厚實的角色故事的設定。

其實，這部劇最令我喜歡的地方，就是每個角色的心理和性格，他們的想法，他們的人生哲學，他們對待周遭人事物的態度全部都細膩地展現在每一句台詞，每一個眼神，每一個動作中。當這些角色聚集起來以後，點起了這部劇的七彩霓幻的華燈，暫且聚焦到了推理命案這一條線。

《華燈初上》除了蘇慶儀命案這條主線，還有其他支線。目前，最明顯的支線就是販毒這條線。其他能挑得出來的支線有子維身世的線（第三部可能會有子維面對身世真相的反應，江瀚的話劇同時點到江瀚自己的故事和子維的事），每個光小姐的人生故事、江瀚的人生故事（不知道第三部會不會透露點江瀚的身世）、吳少強消失的七年等等。

然而，要推理蘇的命案，得先看兩條線，一條就是在檯面上的命案，一條是販毒的線。且先來專注在命案這條線上。

我最不擅長推測兇手是誰。雖然我是福爾摩斯迷，小時候看小說時唯一推理對的也就只有一個故事（空棺案）。不過呢，要猜測《華燈初上》中的兇手是誰，還真得不能只依據劇中人物的反應和對白，亦或是突然殺出的「物證」來猜兇手是誰，不然就被編劇給迷惑住了。

李昌鈺博士是科學辦案，辦案要講求證據，那我也試著用證據來辦案看看。先從兩部釋出的命案相關證據來看看，然後再來聽聽劇中人物說了什麼。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

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棄屍地在台北山區，很偏僻，棄屍點又很隱密

蘇的死亡時間初估：10/06，00:00 am to 4:00 am

死因：外傷性顱內出血，頂骨多處破裂。他殺可能性極高

可能兇器：硬物或鈍器重擊

屍體觀察：（1) 頭上傷口有土壤，石頭，玻璃碎片。(2) 右前額有敲擊痕跡

和兇手／共犯相關線索的推測

有車（因為要在颱風夜棄屍到山區）

棄屍者（兇手或共犯）力氣大，可能為男性（因為屍體被拖行很長一段距離才用背的）

極為熟悉棄屍山區（因為棄屍點太隱密，從一開頭攝影社大學生們的對話可知，要常來那片山區和探索秘境的人才有可能會知道那塊地方）

極可能是蘇熟識，不曾防備的人（假設蘇是坐著被攻擊，那很可能跟熟識的人一起坐下來講話，然後兇手突然站起來行兇，因為致命傷在頭頂，要由上往下打才能夠大力）

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

兇手行兇時相關的推測

死者頂骨「多處」破裂，表示兇手打她時，不只打一下，而是打非常多下。打很多下，每一下的力氣又這麼大，每一下都打在同一個點，還是拿「鈍物」，很有可能是因為情緒激動而下的手，才連續打很多下，每一擊都是充滿情緒性的，所以才「往死裡打」。若是情緒激動行兇，作為兇器的鈍物非常可能是手邊的東西，抄起來就打。

蘇的右前額的敲擊痕跡，很可能是蘇在頭頂被鈍器打很多下後，倒下來，磕碰到硬物，比如傢俱之類（桌子）。

兇手絕對不是預謀殺人。如果是預謀殺人，就必須準備周全，確保一擊斃命。要嘛拿著棍子狠狠一擊讓蘇斃命（這樣的話，致命傷口應該只有「一處」破裂），要嘛拿刀子一捅要害。絕不會那麼費時，敲蘇的頭「多下」。

兇手也絕對不是虐待。如果是虐待，蘇的全身會有多處瘀青和傷痕，絕對不會是只著重一個點去打。

很有可能是一人在場行兇。如果有他人在場或經過，不可能有時間打蘇超過一下，或是他人當時想阻止也阻止不了（應該還是能夠在打了兩三下後阻止）。情緒激動，洩憤般地打蘇很多下以後，憤怒的情緒應該緩和下來一點，然後才回過神來，發現蘇竟然被他打死了。

兇手打蘇的時候，是洩憤，並沒有要致她死地的想法，所以蘇的死亡，對兇手來說是預料之外。估計兇手很慌張，想要隱瞞因為衝動犯下的大錯，所以要棄屍。

如果行兇和棄屍是同一人，那麼這個人一定是能夠迅速控制情緒冷靜下來，思想周密的人。在發現蘇被他打死以後，第一個反應一定是非常驚慌和不知所措，在冷靜下來之前，很可能會做出一些容易留下犯案痕跡和非理性的事。

從驚慌到冷靜下來，然後能還能想到要棄屍，而不是逃走，代表兇手有超乎常人的自制能力和佈局思考能力，平常很可能在人前的形象是冷靜有禮 ，社會地位或是職場地位應該不低。

此人有「謀」。若不是一群攝影社大學生在第二天颱風過後跑去那片偏僻山區，否則，蘇的屍體應該會靜靜地在山裡變成一副白骨，等到被發現的時候，很難被確定如何被殺和何時被殺。

繼續兇手只有一人的假設。會要想到棄屍，就是想要隱瞞。如果趁颱風夜直接逃走，其實不見得會被懷疑或調查到。隱瞞，除了想避掉可能的調查和死刑判決（當時1988殺人是死刑嗎？），能想到要隱瞞，也暗示兇手平常盡力維持完美的形象，不容許有失禮或失誤的情形發生。那麼，兇手除了棄屍，有沒有想到清理命案現場呢？如果想到的話，兇手實在太冷靜了。

如果行兇和棄屍是兩個人，或是說兇手有共犯，比較容易假設兇手在發現衝動殺了蘇以後，情緒十分不穩和慌張，根本不會想到要棄屍這件事，而是共犯提起。

那麼，為什麼要棄屍？趁街上無人的颱風夜逃走，不也可以隱瞞自己是兇手？這樣看來，棄屍是有一定的動機和目的，是不是蘇的死如果被發現的話，會暴露出兇手和共犯想要隱瞞的另外的事情？會損害兇手和共犯的利益？

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

和命案相關的線索

山區並非第一現場。 案發現場一定有碎玻璃和不少噴濺型血跡。 目前，沒有光的人向警察報告說光有血跡。光的地板是淡色的灰色，如果有血跡濺到地上一定看得到。但是光的沙發是紅色（絨布？）的。加上有噴濺型血跡的話，又是頭頂遭受攻擊，血跡應該往上方噴，而且會流不少血。但是目前的影集沒人說在光有發現血跡。兩種可能，要嘛蘇在光被殺的，關於光的警方勘查線索會在第三部放出來，或者蘇在別的地方殺了。

案發日直接相關目擊者證詞

證詞1

某太：「我聽到一個聲音很大聲，是玻璃破碎的聲音。我就把窗戶打開啊，結果看到一個男的，把蘇媽媽按在牆上耶。以為是喝醉的客人在亂，後來風雨太大，水都潑進來了，我只好把窗戶關起來了。」

解析：

聽到玻璃破碎聲，卻沒有看到江瀚砸碎東西，證明江瀚不是殺蘇兇手（況且江瀚那麼窮，沒車棄屍），那麼玻璃破碎地點在哪裡？光還是Sugar？從某太的視角，她打開窗子，看到的是光的後巷，代表某太的窗子與Sugar 呈直角。某太聽到的玻璃打破的聲音不是發生在光的後巷，但一定是在光的附近，不然不會覺得大聲，大聲到要開窗戶查看。

證詞2

寶媽媽：「下大雨那天，我看到一個男的，比你（阿成）差一點。穿著咖啡色的風衣，抽菸，就走進光了。好像還有個女的也走進去，比我醜。」