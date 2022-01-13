《華燈初上》誰是兇手推理解密（下）：七個最可能犯案的角色，不少線索直指販毒交易

文：莫絳珠

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延續上一篇文章，《華燈初上》第一部和第二部裡透著不少線索直指販毒交易的網路。先盡量釐清這條網路，再來看看到底和蘇的命案有沒有關，以及和誰有關，又曾經發生什麼事。

販毒路線

亨利這個名字，許多代英國的國王常常用，亨利八世在歷史上就出名的不得了。但是，百合的男朋友用亨利這個名字，不代表他就是毒王。反之，他應該只是販毒網路下的一隻小蝦米而已，最末端的下盤商，直接賣白粉給客戶。所以，正如所有觀眾都知道的，有人提供貨給亨利。那麼這個人會是誰？

葛檢，是另一個在劇中和毒品販貨最直接相關的人。在葛檢和亨利密談後，亨利對百合說過，「他就是我跟你說過，罩我們的人。」顯而易見，葛檢是亨利的上游，可能是個中盤商，不見得是源頭。但是葛檢並不一直是亨利的上游，而是最近，在第二季才成為亨利的上游。

怎麼說呢？這又要到葛檢亨利會面之前的幾集中，亨利和百合在日式料理店的對話。那時，這對販毒鴛鴦在餐廳裡和客戶交易。

百合問：「你的東西又從哪裡來啊？」

亨利：「秘密。我可以跟你保證，以後貨只會多，不會少。」

百合：「你就不怕跟凱文一樣？」

亨利：「懂得讓利很重要，做生意呀，要細水長流。還有一個人罩我，他很厲害。」

在這段對話和交易之前，亨利的兩包白粉被蘇給拿走了。當亨利和百合急著找蘇拿走的那兩包毒品的下落時，亨利曾經和他的上游打過電話：

「是我。有，搜過她家了（蘇的家），貨沒找到。有可能轉手他人，也有可能藏在別處啊。我不是凱文，這種事你不用大驚小怪。」

從這些訊息，可以得知，亨利的貨源以蘇媽媽拿走兩包毒品的時間點作為切割，有前後兩個不同的來源。蘇死後，亨利的貨源是葛檢，而且葛檢的貨非常的充足，而且葛檢似乎貪得無饜，所以亨利才要「讓利」。

那麼葛檢的貨源從何而來？要嘛他有認識的毒蟲黑幫，要嘛，他該不會是從歷次緝毒案件之後，偷偷把該銷毀的毒品佔為己有吧？所以才說出「貨只會多，不會少」？

所以，蘇死後，這條毒品交易路線是： ？>葛檢>亨利（＋百合）>客戶

蘇拿走那兩包白粉之前，亨利的貨源不是葛檢，而是另一個人。這一條線不只亨利是下盤商，Ciao的另一位牛郎公關凱文，也是，但是後來被亨利舉發，被警察抓了。很可能凱文做事不夠精明和謹慎，亨利除了獨佔利益，還有為了以防萬一哪天凱文不小心把自己賣了，乾脆先把凱文給賣了。

至於這位上游，現在不清楚是誰，但是個性上一定不是個處變不驚，冷靜從容的人，可能遇事一炸一唬，和冷靜雙面人的葛檢比起來，有些反差。因此，被蘇媽媽抄走的那兩包毒粉的原本所有人，應該就是這位「大驚小怪」的人。

再來，當凱文被舉發後，中山分局開始追查毒源和交易網絡。警察妹妹說：「鄭凱文的住處還有光，目前都找過了，但沒有搜索到。」

警察局長：「那蘇慶儀的住處找過沒有？」

妹妹：「有⋯⋯」

警察局長：「毒品消失沒多久，他們店裡就死了人，你們不覺得當中有什麼關聯嗎？為什麼那批貨查到最後就沒有下落了？」

阿成：「鄭凱文被我們抓到後，那一條線就斷了。」

警察局長嘴裡的那批貨，就是被蘇媽媽抄走的那兩包毒，而也可以窺知，貨是放在亨利那裡，凱文只是拿到小量分裝成小包去賣給客戶。

所以，在蘇媽媽發現那兩包毒粉前，毒品交易路線是：？>X>亨利&凱文>客戶

還有。第一季第一集開始時，1988/10/06，阿達和阿成正在追蹤一樁毒品交易案。被審問的人是咖啡店老闆。咖啡廳老闆被搜出的是分裝成小包的毒品（0.9g），有可能是客戶，或是散戶。

最後，闡述了這麼多，該再起頭看看另一位和毒品交易有關的人：檜木。

Photo Credit: 百聿數碼提供 王柏傑飾亨利

檜木老大

在探索檜木老大這條線路前，先稱讚一下霍建華扮演的老大太帥了，性格又有型。大概是我看過少少的電影和劇中最帥的黑道老大了。

言歸正傳。

檜木和蘇媽媽是舊識，還稱呼蘇是救命恩人。他們之間有什麼過往，第三季肯定會揭開秘密。在猜測檜木和蘇之間發生過的重要事情之前，先來看看單獨和檜木有關的線索。

第一季第一集的開頭，當有流氓跑到光來找阿季討債，蘇媽媽笑笑地說了句：

「去年蔡老闆來，我看過你。怎麼？檜木不在就沒人管啦？」

「一清結束了，我聽說蔡老闆有新的計劃⋯⋯」

查了一下，「一清專案」是1984 「取締流氓辦法」。這個蔡老闆估計是個比檜木還要大的大咖，檜木是下面的主要大哥。檜木在蘇說這句話時，時間是案發前三個月，他還蹲在牢裡呢！他是因為什麼罪坐牢呢？」

檜木，本名馬天華，出生年次民國三十七，身高177公分、體重70公斤，違法持有槍砲條例，判刑三年。另有傷害，擄人，毒品交易前科。假釋出獄，葛檢說「靠關係」。

由此可知，當蘇去探檜木的監時，檜木坐牢的罪名是違法持有槍砲。那檜木靠得又是什麼關係，能夠假釋出獄？

此外，從第二季可知，檜木除了違法槍械交易，傷害擄人，毒品交易幾項活，他還是地下錢莊。這點從阿成來找他的時候，他和他的手下正在毆打一個還不出錢的人可以猜測。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供 霍建華詮釋黑道大哥「檜木」馬天華。

關於檜木有些什麼關係，有幾條相關線索

檜木親口對阿成說過：

「那個集團的老大我很熟（應該只販毒相關），你別想我抖出任何人。」

「你最好快一點，要不然我叫警局內部的人把你給弄死。」

蘇曾跟阿成聊天：「不過我們這個圈子裡面，有很多人喜歡遊走灰色地帶，有沒有做違法的事情，誰曉得？辛苦的是你們，要查案，還要面對檯面底下的黑白勾當。真的很不容易。」

很明顯，檜木在警局內部有人，而且一定是高層。檜木是黑，他在警方內部的人就是白，兩者之間的交易就是「黑白勾當」。最有嫌疑的就是葛檢。蘇叫檜木舉報羅雨儂販毒，檜木向警方高層舉報了，所以葛檢才突然帶著大隊人馬來抄羅雨儂儂的家。又因為葛檢繞過阿成，甚至讓阿達不告訴阿成，這間接證明葛檢就是黑白勾當裡的「白」，檜木就是「黑」。

至於「那個集團的老大」，有可能是「蔡老闆」。

蘇對檜木的救命恩情

這個就是最難猜的部分，線索沒有。但是，既然販毒當時是死刑，檜木又有毒品交易前科，怎麼檜木沒被判死刑？檜木曾對蘇說過：「我這條命是你給的。」會不會指得是以前當檜木因為毒品交易被抓，準是死刑時，蘇動用了自己在檢警的人脈，讓他逃過死刑？