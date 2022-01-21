2022/01/21,
財經

《富小孩與窮小孩》：從「理財」的角度來看，買車和叫車、租車哪個好？

《富小孩與窮小孩》：從「理財」的角度來看，買車和叫車、租車哪個好？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

早一點理解社會、經濟運作的本質，更有機會建立理性客觀的財富心態！10歲開始，盡早讓孩子懂賺錢、賺對錢、花對錢，把財金素養通通學起來！ 

文：郝旭烈

使用，未必擁有用到才買
搭車好還是買車好？

學習重點

  1. 用到再「使用」比用不到的「擁有」來得划算
  2. 買「資產」的錢就不能再用來做其他的「投資」
  3. 用「租」比「買」有時更有彈性還可隨時應變

天氣有點微涼，但是從窗外遠處林蔭傳來的芬多精味道，感覺讓空氣異常清新，也讓教室的老師和學生都感到心情很舒 暢。旭凱站在講台上，像聊天一樣，靠著身後黑板，很輕鬆地問大家：「如果你們長大之後，會想要自己買一輛轎車，還是 比較想要搭乘計程車或Uber？當然，有些同學會說公車或捷運更便宜，但是在這邊老師講的是，如果自己開車和隨時叫計程車一樣方便的話，你們會比較想要選擇哪一樣？」

「我想要一輛自己的車，我覺得車子就像是一個人的個性一樣，要非常的拉風，一開出去別人就會很羨慕我。」阿烈是個車迷，最愛研究各種車子、品牌，夢想就是在考上大學的時候，就能夠擁有一輛自己的車。

「如果叫計程車很方便的話，我可能還是以計程車或Uber為主吧！畢竟一開始工作可能自己的薪水還不是很多，也不一定有錢買車。」棋緯分享他的看法。

「我會想要自己買車，但可能買的不是轎車，而是休旅車。因為我非常喜歡和爸爸媽媽出去旅行，如果未來我有一輛自己 的車，我希望能夠每個週末都開車去不同的地方玩。這樣不但方便、機動性高，而且自己的車子比較熟悉，安全性各方面也比較能夠掌握。」俊彥從小就習慣和爸媽開車出去旅行，所以看得出來，他買車的目的不僅僅是代步，反而是更像休閒娛樂的需求。

「我應該不會買車，而會叫計程車來代步，當然其中一個原因，是我爸爸告訴我，未來可能所有的車都會變成自動駕駛。到那個時候，叫車的方便程度，應該會比自己開車的方便程度還要高。畢竟開自己的車，就一定要回家才能夠開，但是計程車或者是Uber，隨時都可以叫。

還有另外一個原因，就是我想把錢先存下來。因為買一輛車，一下子就要花很多錢。但是叫計程車，就是慢慢地花錢，需要用到的時候再叫就可以了。這樣子，我就不用一下子把錢全都拿出去買車。說不定這些錢就可以拿來投資，幫我賺更多的錢。到時候我可能就可以買更好的車，或更多的車了，哈哈。」少安不愧是班上精打細算的學霸，不僅考慮了未來無人駕駛車子的趨勢，也把投資理財的概念，都放入了決定的範圍 之內。

買車、叫車、租車比一比

簡單來看看，從『理財』或者是『經濟』的角度而言，買車和叫車、租車會有什麼樣的差異？」

接著，旭凱把大大的一張投影片放映在黑板旁的布幕上面，顯現的是兩個鮮明圖案，右邊是一張我們熟悉的小黃，也就是計程車，而左邊則是一台高檔的名牌轎車；然後在計程車的下面寫下一個數字「300元」，在名牌轎車的下面也寫下了一個數字「300萬元」。

然後旭凱就問大家：「如果不考慮我們買車之後，還要花所謂的油錢、過路費、維修費、保險費、汽車燃料稅等額外的費用，假設就這一輛轎車，價格300萬元，換算成我們每搭一次計程車，平均是300元。那麼請問，這一輛轎車，可以讓我們搭幾次的計程車？」

P177圖
Photo Credit: 三采出版

「一萬次！」所有的同學都異口同聲地回答，看來旭凱是故意設計這麼簡單的計算題。

「嗯，大家的心算都非常快。」旭凱笑著說。

「那如果，每天都搭一次300元的計程車，這一萬次的計程車可以讓我們坐幾年？」

「27年多。」好多同學似乎都猜到了老師要問的問題，幾乎是同一個時間就說出了答案。

「好。」旭凱繼續說：「大家的回答都很準確，接下來老師變換幾個數字來問大家，然後你們搶答。答對的同學，下課之後老師請你喝飲料。」說完之後，台下的同學一陣歡呼，然後大家躍躍欲試準備搶答。

旭凱：「如果300萬元的轎車，換成100萬元，那麼每天搭300元的計程車，可以搭幾年？」

子齊第一個搶先回答：「9年。」

P178圖
Photo Credit: 三采出版

旭凱：「如果同樣300萬元的轎車，但是每天搭計程車的錢，變成600元，那麼可以搭幾年？」

琪琪也不甘示弱地搶答：「14年。」

用財務觀點來思考

一輪搶答過後，旭凱停了一下對大家說：「老師並不是要考大家數學題，而是假設大家純粹是因為『交通因素』要買車的時候，如果以財務的角度，又或者是花多少錢與花錢的時間點來看，你們可以把買車的價錢，和你們搭計程車平均的次數和價錢，拿來比較一下，看看買一台車的成本，可以讓你們搭計程車或Uber幾年的時間？如果這個時間非常的長，就代表我們等於先把未來要消費的錢，『提前』支付了。

而且如果提前支付得越久，就代表原來這個錢在我們身邊，可能可以更有價值的。但是因為提前支付掉了，所以就不能夠用這筆錢來幫我們賺錢，或是說幫我們增值了。」

看著同學有點困惑的表情，旭凱補充說：「或許大家可能還不是很理解，那麼我舉個例子給大家。就拿剛才用300萬元買車這個例子，如果每天只搭一次300元的計程車，那麼就同學剛剛計算的結果，我如果不把300萬元拿去買車的話，我可以每天搭計程車將近27年。

如果簡化我的計算，假設我把300萬元拿去投資，每一年的報酬率只有3%，也就是每一年投資100元賺3元，那麼把300萬元放進去投資27年之後，大家猜猜看，或者是知道的就用『複利』來計算一下，到最後會變成多少錢？」

「老師，666萬元！也就是把300萬元乘以1.03的27次方，就是666萬元，為原來的2.22倍。」珊珊很快地說出了答案。

300萬 ×（1 + 3%27 = 666


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