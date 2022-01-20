張友驊《余英時寧為黑名單，不幹間諜臥底》：余的品格不容置疑，但知人論世的判斷卻有偏差

文：張友驊

余英時《回憶錄》的蛛絲馬跡

余《回憶錄》、《訪談錄》、《談話錄》不是上乘著作，但留有蛛絲馬跡，卻無人留意，相當可惜。有誰告訴我，余是黨國之後，業師錢穆、唐君毅等人又與國民黨關係密切，卻使余以「無國籍人士」赴美？ 到美國深造，以余的熱血為何不參與風起雲湧的學生、社會、政治運動？ 余在哈佛失意期間想到台灣，為何名列黑名單人物？ 黑名單禁錮因何解除？ 余來台灣參訪，返回哈佛升等，為何匆促接任新亞校長？ 新亞併校余為何默不吭聲轉任耶魯教職？余與蔣經國之間關係為何？台灣情治首長為何奉命對余進行簡報？ 類似這些高度敏感政治性問題，余為何不寫？

何況，回憶都已事過境遷，余是科班出身，雖有審酌的餘地，但留下歷史記錄，正是余所倡導的史學方法。從余對錢新祖焦紘評判、方以智自沉之謎、戴震與章學誠勾微，到朱熹的歷史世界，余均在追尋「歷史失落的環節」，那余大師個人的「歷史失落的環節」，為何一筆帶過、點到為止的消失在歷史世界。

看余《回憶錄》，越看越怪異，寫香港「第三勢力」篇幅超過全書各章節，絲毫不掩飾對第三勢力的溫情與諒解，然對個人以無國籍人士身分赴美，卻欲言又止，這暗示余對黨國體制的迫害有所保留，套用余常用的一句話「孰實為之？ 孰令致之？」來解釋余的暗碼，似乎可以通行無阻。於是我依據《回憶錄》中的斷點做歷史連結，發現許多駭人事實，為找尋余「失落的歷史環節」，寫這部書的目的，即是重新認識余英時。

余是我見過最聰睿的學者，一生著作等身，創見很多，然余也是一位背景複雜的學人，為保有美國籍，不惜放棄出任政大、中正校長職位。他對保留美國籍作為，與台灣本土（華裔）學者相比，顯得過分堅持。他終身不批評美國所做所為，引起外界非常尖銳批評，他依然我行我素不理會外界提出的質疑。為什麼？

余英時與「第三勢力」的往來

余不放棄美國籍身分，需從一九五○年代香港新亞歲月說起。香港是英國殖民地，余來港探親，後返廣州，再回香港，入學新亞師院受業於錢穆。一九五一年因韓戰之故，美國CIA策動部分反蔣、反共、反獨裁政客，成立「第三勢力」。由於反蔣勢力的存在，蔣介石下令將香港情蒐列為重點布建區域，初起由保密（情報）局派遣大量人員駐港，全盛時期設有五個工作站，直屬情報局統轄。為打入第三勢力，情報局除進行高層布建外，還吸收線民許以入台證與護照簽發，將其投入到第三勢力的附屬機構，以期掌握該組織動向。

余大師之父余協中當年離開台灣轉至香港後，即參與第三勢力，而余英時迫於生計，進入附屬機構擔任編輯、校稿、寫稿工作，以求溫飽。不料卻被情報局謝姓幹員看上，經查核余是「紅色」青年來港暫居，家族親友較親近國民黨，於是有意吸收培植余做情報工作。

余的「情報任務」就是全面打入第三勢力高層做秘書工作，截取記錄情報，供當局參考。謝姓幹員看上余英時，關鍵在於頭腦、文筆、手腕、年紀輕，易受控制，值得培植成為情報高幹。由此看出余在青年時代的早慧，身價已不同凡響。

在吸收余過程中，已有F、C君同意入夥，F、C君是流亡在香港的學生，於第三勢力宣傳機構任職，屬中層布建，檔次較余低一階。由於情報工作係屬單線領導，彼此不可能認識。於此在安插完F、C君布建後，謝姓幹員找上余英時，望余能接受黨國培植。不料遭余嚴拒。謝姓幹員先後找余六次，對他曉以大義，保證任務完成，送余回台灣栽培。而余找謝姓幹員兩次，目的是拿台灣簽發護照至美國哈佛燕京社擔任訪問學人。

F、C君完成任務，情報單位沒有食言，將他二人直送台灣，於情報局服務二年後，一位考入台大後赴美深造，取得博士學位回台大任教。一位在清華取得碩士學位，亦赴美深造，取得學位轉至加拿大北部某社區大學任教，從此與台灣斷線，不再往來。

以F、C君事例而言，中層布建的待遇，都有前景，屬高層布建的余英時，在黨國體制有意栽培下，可謂是「天之驕子」，前途看好自不待言。沒想到謝姓幹員還是碰硬釘子。余很有骨氣拒絕黨國優渥待遇，為個人惹上麻煩。一九五五年三月余獲推薦擔任哈佛燕京社訪問學人，必須申請台灣護照，台北當局不予核發。為此事余兩度找謝姓幹員，請謝說明實況。謝再度提出僅需工作兩年，期滿護照立即核發不致延誤余深造機會。余「豪氣」的表示，「寧為黑名單，不幹間諜臥底」，造成兩者間摩擦，搞得不歡而散。

余《回憶錄》指出，拿不到護照的原因，乃是文章賈禍。事實上，余也清楚真正「禍起蕭牆」的關鍵，就是拒絕黨國栽培幹間諜。余大師一生最喜歡看的電影，即是偵探、推理與諜報片，而這兩者均與間諜有關。從暗碼與內在理絡分析，這是余心理反射。

余在求助無門的狀況下，被迫以「無國籍人士」身分入美，在未功成名就前，不得離開美國，一旦跨出美國簽證取消，或觸犯美國法律旋即遣返，對余來說，是則極大的困擾。

情報單位密簽「禁錮令」

當余踏上美國行程，情報單位密簽「禁錮令」，時間長達十六年，直到蔣經國主政時代才解除，這點從余《回憶錄》中看不到任何蛛絲馬跡，余也不願談這段往事。為找尋「歷史失落的環節」，謝姓幹員之子，某科技廠商老董，以家藏資料，告知1.余英時為何是無國籍人士？2.余為何晚婚？3.余為何擔任哈佛教授七年內不能到台灣？4.余黑名單取消是恩出於上，絕非情報單位主動解禁。