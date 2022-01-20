盧建榮《余英時與台灣學術貴族制五十年》：骨子裡追逐權與利，卻偽飾成「休休有容」的名士

文：盧建榮

增訂版序：學術自由與余英時死後地位升降

一、余大師與張友驊秘密協定破局

我從二○一○年年初開始寫批判余英時學行的文章，逐次刊於張友驊主辦的《社會／文化史集刊》上，一口氣連載六期之多吧？大至從第七期（二○一一年二月）刊到第十二期（二○一二年九月），綿延長達一年七個月。而結集成書，取名：《余英時與台灣學術貴族制四十年》，則出版於二○一二年六月，比最後一篇批文刊出，提早了三個月。每一期的出刊，都藉由聯經總經理林載爵先生寄往美國，供余英時閱讀。

余先生於二○一四年，有赴台行程。事先他請台灣新聞界大老與張友驊談判。余的傳話人說，他（指余先生）晚年想清靜一點，能否請貴刊（張友驊主辦刊物）高抬貴手？張回以，只要余大師勒令門徒公開道歉，我這邊就收手如何？傳話人代傳余先生意思說，他只能管到自己，管不到門徒。張友驊說，那就是余先生不願罷戰，那請恕本刊繼續與余門玩下去囉。

傳話人轉話題說，余先生今年欲回台，請問貴刊有何舉措？張友驊表示，本刊不擋人升官發財之路，余先生滯台期間本刊噤聲不語，請余先生安心返台領大獎可也。這是余門徒要頒學術大獎——「唐獎」——給其師尊前夕，兩邊人馬閉門談判的一段始末。如所周知，因為這次談判破裂，張友驊刊物從十三期起（二○一三年一月）批余聲音不斷至今，特別是前述二○一四年談判後出的第十五期（二○一五年二月）連刊八文批余，批余家班及其嘍囉，砲火益加猛烈。

二、門閥余大師孵育余家班五十年

余英時創派立宗，先後被張友驊和我定義學閥，自是要把余門家底公諸於世，以昭公信。這一學術門閥系統如下圖：

Photo Credit: 暖暖書屋出版

觀乎上圖，余英時生前已布局了兩代的人事，一共產生了學二代五人、學三代五人，均位據要津。余英時學派再生產能量之高，舉世無雙。這還是台灣一隅的實力，沒算上香港、大陸，以及北美的門生呢。

說余英時學閥，可真是貨真價實、如假包換。余的一代弟子，佔位了中研院兩任副院長，兩任史語所所長，三任副所長，歷史學組主任一位；還外調國科會任人文處處長一位，教育部任歷史學門召集人一位，允晨出版社總編輯一位，還有，聯經出版社學術書委員會主席一位。以上全都控有學術資源分配大權。在未來的一個觀察指標是余門的學三代，是否囊括頂級權位和桂冠，便成了學術自由是否正向發展的風向標。我們且拭目以待。

三、大殺錢新祖 不理盧建榮

余死後，衣缽傳人大弟子王汎森能撐持得了門戶嗎？這是外界關心焦點。余晚年健康欠佳，二○一六和二○一八兩屆院士會議均未能出席，這兩屆史語所推薦的院士候選人，均破天荒一敗塗地，有人視之以為王汎森控制選務工作未若乃師的段數所致。其然？豈其然乎？如今大師棄世、留下眾弟子徬徨無計之中，王汎森能力挽狂瀾嗎？院士權力結構中，文學門和社會科學門逐漸崛起，史語所霸權的金字招牌還能燦爛如昔嗎？

二○一三年中國湖南長沙的《晨報周刊》記者孫魁，銜總編輯命，問我願否與余英時對談？我答以這樣的對談成局與否，須視余英時意願而定，但我估計余先生絕難紆尊降貴、願意與我平起平坐。他說，他的總編也做此推想。我這才說，我沒問題，但關鍵是余大師打死也沒有意願。此事終歸無疾而終，不出我的判斷。

想當年余英時寫了六、七萬字長稿要去痛批與其同輩知名學者錢新祖（美哥倫比亞大學博士，芝加哥大學副教授），他的博論：明代思想家焦竑。余大師依江湖規矩先禮後兵，派門下弟子陳弱水向錢某弟子江燦騰（時讀台大博士班，上錢新祖的課，江君日後會在中國明清佛教史，台灣佛道教史兩領域，名重一方）傳話，說要與錢氏論學。錢氏聞訊，不疑有他，表示歡迎。（難不成要反對不成？）

果然余批錢長文不久便在美國某漢學雜誌刊出。余不與錢纏辯，直截了斷只明揭錢氏在引證資料上的犯錯，或抄錯，或誤解原文等等基礎工作。最後結論是，錢兄所營造的漂亮論點，乃建立在掌握不確的材料認知上。錢氏讀畢一時無法應答，過了若干年才回應，但因錯過時機，傷害已造成。錢氏在美國失業，最後流落到返台先後任職於清華、台大、以及文化大學。錢氏雖與余氏同輩，卻不足威脅余氏的學術霸業。

以上余先生設局讓錢新祖無還手之力、只能挨打。我著書批余，比之當年余批錢，規模還大，費時（在學報上連載年餘）更長，使余先生至死未有一字辯解。我讀余著《回憶錄》（台北：允晨，2018年11月），看到余言及其作，諸如漢晉新思潮（頁195-196）、章實齋與柯靈烏的歷史思想（頁185-186）、文藝復興與人文思想（頁193）、東漢先死觀（頁196），以及漢代中國的貿易與擴張（頁108）等五種書文。

這些在我批余書中分別出現在卷一、卷二、卷三，以及卷四，但余大師回憶起來，完全無動於衷，也不願趁機駁斥我一番。換言之，他當成不存在，或是不願再事面對，也是有可能。說起來，錢新祖有回應余先生之質疑，雖然遲了好多年。相形之下，余先生堅持不回應我的質疑和問難，明顯是高姿態，自持身份，卻毀了他身為大師應有的風度。以上兩場學術爭議事件，都未為華文世界的學術對話立下楷模。真是可惜。

其實，余英時絕不許人對他有異見。像清華大學中文系楊儒賓、林聰舜兩教授，都因發出異聲，被余在私底下叫去辱罵。汪榮祖原在《中國時報．副刊》有「學林漫步」專欄，只因發表與余不同看法，余立命《中國時報》關閉汪某專欄，否則概不供稿。這些都是余大師有欠風範的著例。

四、學術業績鴉鴉烏