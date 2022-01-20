盧建榮《雙標余英時：浮華教主與徒眾》：余政學商三棲通吃，廢中央研究院及附屬院士制，此其時矣

文：盧建榮

序曲

（前略）

四、余英時的攀虎附狼其來有自

對於傅斯年留學歐洲、引進國家贊助學術制的國家最高研究機構及其所屬院士頒授制，我必須批傅所犯的大錯。沒錯，法國成立國家最高研究機構，叫法蘭西科學院，早在路易十四統治時期的十七世紀中葉就出現。法國改變英國早幾年設立的皇家學會（英國科學院）的運作模式，即財務自主，英國政府並不資助。英國凡稱「皇家」者，表示非私人，而是開放公眾之意。「皇家」只是英國替大眾看守公共利益之意，也不是皇家專有。這點讀者萬勿望文生意。

法國的科學院，從硬體設施、人事經費，以及業務費用，全由法國政府埋單。可知，英國學術自主，超然於政治權力之外，但法國的學者則接受國家供養。相較之下，法國在此被英國給比下去。實際上，法國皇家是學術發展的贊助者，但幸而國王路易十四謹守分際，並沒去科學院將學者踩在腳底下。路易十四在位一天都沒去過科學院！（以上參見本人主編譯叢書系之一的彼得．柏克［Peter Burke］作、許綬南譯《製作路易十四》［台北：麥田，1997］頁69-70）

同樣是國家出資開辦的國家最高學術機構，中國的還比輸法國的。蔣介石可不同於路易十四。他在中央研究院甫從鶯歌鐵路倉庫搬至在南港之時，有一年夏日的晚上心血來潮，驅車前往視察。蔣進入院區，只見黑漆一團，唯獨一座大樓（按：歷史語言所研究大樓，一九八六年拆除）一間房間露出燈光。蔣推門進室，看到一位瘦弱壯年人只穿一條短褲、上身赤裸，正在埋首寫字。

蔣一迭連聲，問他是誰，院長哪裡去了？ 這位漢子自稱：「嚴耕望」，他說下班時間，院長怕是回家去了云云。蔣問：「你是值班的？」嚴答以：「不是。我只是用功。」蔣判斷，跟一位低階研究人員窮耗，沒有搞頭，就悻悻然走了。事後據說院長朱家驊吃了蔣一陣排頭。再多年之後的六○年代，嚴耕望選上院士，與蔣同桌吃飯，蔣並未認出他是那夜在整個中研院院區獨自用功的那位壯年人。

從蔣介石突擊中央研究院，因碰不到院長，而發院長一頓脾氣。這比路易十四都不如。更別說蔣每次新科院士餐會，他儀式性地羞辱、踐踏這群頭頂學術光環的院士學者。這在英、法兩國元首都未曾有過。傅引進歐洲學術結社和榮銜頒授制，不走英國模式，選走法國模式，等於取法乎下。這也就算了。傅竟然與虎（蔣介石）謀皮，說我們讓您供養，並由得您玩弄我們。這只取法國模式的形式，卻揚棄法國模式的神髓：供養者不得與學者有身體接觸，更不能叫學者出賣靈魂。蔣介石在無恥文人引導之下，教會蔣如何去玩死中央研究院，以及它所選出的院士。

政治凌駕學術這條路上，除了政治強人集權有以致之，但學者甘心受強人擺布，亦是重要促成因素。易言之，學者自侮，而後政治強人侮之。傅斯年引進歐洲學術文化故事背後，不正是學者為虎作倀的結果嗎？ 可怕的是自食惡果多年，猶沾沾自喜。傅斯年的徒子徒孫，無不個個依附強權到自我作賤的地步！這應是學術文化基因遺傳所造成的。

五、余英時早節與蔣家兩代主子的關係

一九七四年，是余英時選上院士那年，剛好碰上蔣介石生平最後一次主持羞辱新科院士儀式，完了之後，蔣介石援例賜飯，且同席陪吃。所有之前選上院士也得列席蔣介石賜飯餐會，來充當人氣門面的道具。當時余英時應該在場。話說余英時申請院士推薦書上，有五名推薦人，其中兩位較具代表性，值得公布於此。其中之一，余的師兄嚴耕望，代表的是中研院．歷史語言所這邊的人脈票數，一定一票不差，全投給余。另一位推薦人是邢慕寰。邢代表人文院士群落中第二大派的經濟學者，邢是那時經濟院士的掌門，有他首肯，經濟院士便埋頭票投余。

據余《回憶錄》（允晨：2018）稱，邢訪問哈佛期間，受余接待，兩人交情甚篤。余的哈佛博士指導教授楊聯陞，是余院士選戰的總幹事，負責催海外院士票投余英時。余當年以四十四歲之英年，榮膺人文院士，開創少年院士的美名，乃此一紀錄的保持人至今。

很可惜，蔣介石第二年（1975）就去世，余英時當然痛失成為蔣介石帝師、或文膽的機會。幸而蔣二世蔣經國繼任大統。余的岳父，陳雪屏，是控制文教界的特務頭子，標準蔣記政權的爪牙，功在黨國。余英時憑此關係，就繼續尋覓當統治者帝師或文膽的機會。在此，張友驊指正我，余與台灣當局的仲介掮客不是岳父陳雪屏，而是蔣經國首席門生李煥。

一九八二年七月三十日，宜蘭棲蘭山莊有一群學者正在參加「近代中國的變遷與發展」會議，為由《中國時報．人間副刊》所主辦，時安迪颱風橫掃北台灣，會議在停電中摸黑進行。學者中最具份量的當數余英時。余因會前與總統蔣經國有約，要在台北約見他。余遇天災自然耽誤約會一事，表現得異常惶恐不安，那是因為遇到宜蘭通台北鐵、公路全斷的窘境。不僅如此，即令以步行想翻越群山重重的北宜公路，也因落石塌方嚴重、安全有虞，宜蘭警方護民有責，乃封鎖山路進口。面對如此情勢，余至為惶恐，萬一不能履約，余氏耽心蔣經國會懷疑他效忠的誠意，但不克服交通險阻，則無法依時限見到總統。

據說約見時間是七月三十日下午四點。這時會場主辦單位有位奉茶小弟剛好有一輛隨身坐騎的摩托車。這位小弟奮不顧身，向余英時請命要載他翻越險阻到達台北。余英時當機立斷，表示願意冒險犯難、也要見到總統。據說約見時間是七月三十日下午四點。於是事不宜遲，這位小弟就載著余英時翻山越嶺而去，居然安全抵達台北，讓余英時沒誤了總統約見的時間。這位小弟，不是別人，是余英時拉拔他成為「少年院士」的第二人，王汎森是也，選上院士那年，僅比余任院士年大上一歲而已。