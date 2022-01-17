2022/01/17,
教育

111考招新制登場：新制、舊制有什麼不一樣，4張圖帶你一次看懂

111考招新制登場：新制、舊制有什麼不一樣，4張圖帶你一次看懂

我們想讓你知道的是

111考招新制中，學測分為A、B的數學考科、改為「分科測驗」的指考，以及申請入學首度參採的「學習歷程檔案」，都是今年備受矚目的變革，不過除此之外，題型、參採內容也有更動。那麼，111考招新制與110舊制的差異還有哪些？《關鍵評論網》帶你一次看懂。

文字：曾凡芸、李芯 ｜圖：If Lin

即將在1月21-23日上考場的11.6萬名學測考生，是108課綱上路之後，111考招新制的首屆學生。無論是新的考科、題型，還是申請時的參採內容，都缺乏可供參考的前人經驗。其中，學測分為A、B的數學考科、原先的7月的指考改為「分科測驗」，以及申請入學首度參採的「學習歷程檔案」，都是今年備受矚目的變革。

除此之外，攤開改制前後的考試、申請時程，可以發現今年學測的日期雖然和去年相去不遠，但從2日變為3日，且成績公布的時間晚了一週。

111入學新制_2

後續的申請時程也往後推遲，110年的考生從學測成績公布到學測申請的結果出爐為85天，今年的考生則要等待106天到6月15日。且儘管分科測驗（原指考）的日期往後延10日，但今年的考生在申請結果公告後，若沒有錄取學校，就只剩不到1個月的時間準備下次考試。

不只申請延後，繁星推薦的時間也由3月中旬延後至4月辦理。這些時程的設計是為了配合高三課程，讓考生完整學習，不需申請課業兩頭燒。大學招生委員會聯合會的資料指出，學習不只是為了應付考試，「不考不學」的常態不該存在教育現場，但考生究竟是能減輕負擔、還是會手忙腳亂，只能等到這屆申請實際進行時才能知道。

考招新制重點在這裡：X、Y和P的參採項目組合

考招新制的設計是108新課綱的延續，為的是落實素養、跨領域和多元選修的精神。在申請入學的部分，招委會尤其重視各大校系因應招生需求所制定的參採內容，因此參採的項目包含學測（X）成績以及綜合學習表現（P）。分科測驗後的分發入學重在簡單一致，可以同時使用學測成績以及分科測驗（Y）成績。X、Y與P的參採項目組合，就是考招新制的重點所在。

大學端在訂定採計項目時，最多只能使用4科學測（X）成績，考生通過標準後進入第二階段申請，就必須提出自己的綜合學習表現（P），包含高中生每學期製作的學習歷程資料（P1），以及各校系的自辦筆試、面試或實作（P2）。

學習歷程資料（P1）相當於過去申請所準備的「備審資料」，適用108課綱的高中生每學期都得在「高中學生學習歷程資料庫」登錄該學期學習資料，最終成果會包含修課紀錄、自傳、課程學習成果，以及校內外活動、志工服務、競賽、幹部經歷等多元表現。

招委會指出，綜合學習表現（P）在第二階段申請中，必須佔總成績至少50％，此外，校系必須符合符合P1≧P2或P2-P1≦10％的標準（醫牙學系、術科校系例外），兩者皆反映了新制對學習歷程的重視。

在分科測驗後的分發入學階段，總共採計的考科數最少為3科、最多為5科，其中最多只能採計4科學測（X）成績，分科測驗（Y）至少要採計1科。

考招新制改革1：考科、考試時程，有哪些變化？

除了更動申請時程，並且加上X、Y、P參採項目組合之外，111考招新制不論考科、考試時程、考試題型等都有所更動。

110學測舊制的考科包含國文、寫作、英文、數學、社會以及自然。111學測新制考科則變更為國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作能力測驗）、英文、數學A、數學B、社會、自然。其中，最顯著的改變為數學考科，因應108課綱拆分為數學A、數學B，而考試時間從由2天拉長至3天。

111入學新制_3

過去的指考也改為分科測驗，考科由原本的10科，扣除國文、英文、數乙，改為只考數甲、歷史、地理、公民、物理、化學、生物7科，考試時間則由原本的3天縮短為2天。

111入學新制v2-指考與分科測驗

考招新制改革2：新制題型，有哪些改變？

另外，因應108課綱的基本理念，新制學測、分科測驗會增加更多「素養導向」試題，題型方面是加入混和題型，不但有選擇題，也包含非選擇題。

  • 素養導向：

事實上，111學年度以前的學測、指考，就已逐漸引入素養導向的題目。不過大考中心表示，111入學考試，會加入更多此類試題。

素養導向的考題，旨在讓考生將學得的知識，運用到日常生活中，以及「情境化」、「整合運用能力」和「跨領域跨學科」，所以題目的設計會納入生活情境、學術探究情境。其中，語文類著重理解、並發展統整解釋，數學類強調邏輯思考，自然與社會科則注重能否跨領域應用。

題目_(2)
Photo Credit:大考中心
111學年度學科能力測驗自然科參考試卷
  • 卷卡合一：

除此之外，試題也會新增更多混合題型，除了原有的選擇題外還加上開放式的非選題，因此答案卷也會改採「卷卡合一」的方式。在同一張答案卷上，考生將利用2B鉛筆填下選擇題的答案，並以黑色原子筆書寫非選擇題。

值得注意的是，在大考中心公布的範例題本中，採用最多「混和與非選題」的科目是自然科，光是非選題的占分就高達56分。其次則是社會科，占了46分。

自然科答卷_(2)
Photo Credit: 大考中心
111學年度學科能力測驗自然科參考答卷

考招新制改革3：學習歷程，有哪些內容？

考招新制X、Y、P中，綜合學習表現（P）的學習歷程是新制變革的重點之一。根據教育部國民及學前教育署的108課綱資訊網，學習歷程希望透過定期、長時間記錄學生的學習經歷，在減輕高三學生整理備審資料的壓力之餘，也真實呈現學生的個人特質、學習軌跡，並且協助學生進行生涯探索。

學習歷程的內容包含六大部分：基本資料、修課紀錄、自傳與學習計畫、多元表現、課程學習成果以及其他大專院校的規定審查資料，由各大學自行勾選採計項目。其中，「基本資料」以及「修課紀錄」是由學校人員每學期上傳，內容除了包含學生姓名、身分證號碼、社團幹部紀錄等學籍資料，還有學生各科目的學業成績、課程諮詢紀錄。


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